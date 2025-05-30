Германия уже не в ситуации явного мира с Россией, – глава МИД Вадефуль

Германия уже не находится с Россией в состоянии однозначного мира, учитывая российские гибридные атаки.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Вадефуль считает, что учитывая акты диверсии и кибератаки, за которыми стоит Россия, необходимо размышлять о возможных ответных мерах.

"Я бы избежал термина "война", но мы уже не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим", - пояснил министр.

В качестве примера он привел ситуации, когда беспилотники летают над военными объектами или когда за пределами немецкой территории уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры.

"Имеем ли мы право принимать меры против этого, имеем ли право защищаться? Это нужно урегулировать. Ведь мы должны иметь возможность полностью защищаться", - добавил Вадефуль.

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