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Германия уже не в ситуации явного мира с Россией, – глава МИД Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Германия уже не находится с Россией в состоянии однозначного мира, учитывая российские гибридные атаки.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Вадефуль считает, что учитывая акты диверсии и кибератаки, за которыми стоит Россия, необходимо размышлять о возможных ответных мерах.

"Я бы избежал термина "война", но мы уже не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим", - пояснил министр.

В качестве примера он привел ситуации, когда беспилотники летают над военными объектами или когда за пределами немецкой территории уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры.

"Имеем ли мы право принимать меры против этого, имеем ли право защищаться? Это нужно урегулировать. Ведь мы должны иметь возможность полностью защищаться", - добавил Вадефуль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль после встречи с Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно введения США новых санкций против РФ

Автор: 

Германия (7061) Вадефуль Иоганн (21)


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30.05.2025 20:16 Ответить
⚡️До Києва прибули американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь - автори ініціативи про «пекельні санкції» проти рф.
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30.05.2025 20:17 Ответить
Одні ініціатори з "коаліції рішучих" вже приїжджали. Помогло?
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30.05.2025 21:10 Ответить
Це добре, чекаємо в Україні німецьку армію!
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30.05.2025 20:21 Ответить
То вони ще не починали. Далі багато чого дізнаєтесь про своїх газопостачальників.
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30.05.2025 20:23 Ответить
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30.05.2025 20:25 Ответить
Я ! Я ! Натюрліх ! Але газ і нафту москальську будемо купувати стабільно !!!
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30.05.2025 20:27 Ответить
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30.05.2025 20:30 Ответить
...а інші все ще чекають миру від пупкіна?
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30.05.2025 20:42 Ответить
тю, у вас в казармах кацапи працюють.
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30.05.2025 20:59 Ответить
Мир - але не явний
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30.05.2025 21:09 Ответить
 
 