Німеччина та Україна підписали угоду про фінансування української далекобійної зброї, - Міноборони ФРН. ФОТО

Україна та Німеччина підписали у середу в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького оборонного відомства.

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умєров підписали в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю", - йдеться у пресрелізі.

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