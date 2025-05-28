Німеччина та Україна підписали угоду про фінансування української далекобійної зброї, - Міноборони ФРН. ФОТО
Україна та Німеччина підписали у середу в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького оборонного відомства.
"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умєров підписали в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю", - йдеться у пресрелізі.
Топ коментарі
+15 Серый Вовк
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+9 Артем Гурин
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+8 Gary Grant
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на жаль так і незрозуміло , коли ми матимемо цю зброю !!
Заленський знову попіариться на мараХфоні і все 😡
це все вже проходили, але з арабами і Громом 2.... 👿