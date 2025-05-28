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Німеччина та Україна підписали угоду про фінансування української далекобійної зброї, - Міноборони ФРН. ФОТО

Україна та Німеччина підписали у середу в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу німецького оборонного відомства.

Німеччина профінансує виробництво українського далекобійного озброєння

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умєров підписали в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю", - йдеться у пресрелізі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння без обмежень щодо їхнього застосування, - Мерц

Автор: 

Німеччина (7449) зброя (7512) Україна (5950)


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Топ коментарі
+15
Это хорошая новость, при чём важно чтобы немцы и финансировали и контролировали и делали а ракеты конечно будут украинскими и бить они будут по болотам.
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28.05.2025 17:28
+9
тауруси перекрасят и назвут Гойда . перекраска це теж промислове виробництво
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28.05.2025 17:34
+8
Це замість Таурусів. А коли воно буде..а хрен його знає.
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28.05.2025 17:29
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гроші не на вітер, а у кишені
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28.05.2025 17:23 Відповісти
Набивай.
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28.05.2025 17:32 Відповісти
крепкий орешек зеленой команды...
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28.05.2025 18:40 Відповісти
Это хорошая новость, при чём важно чтобы немцы и финансировали и контролировали и делали а ракеты конечно будут украинскими и бить они будут по болотам.
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28.05.2025 17:28 Відповісти
Це замість Таурусів. А коли воно буде..а хрен його знає.
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28.05.2025 17:29 Відповісти
тауруси перекрасят и назвут Гойда . перекраска це теж промислове виробництво
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28.05.2025 17:34 Відповісти
Гарна новина.
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28.05.2025 17:29 Відповісти
А скільки може коштувати на аукціоні ламповий абажур, зроблений з вичиненої шкури колишнього міністра оборони генерал-літінанта А. Тарана? Думаю, небагато, якщо до нього не додаватиметься попільничка з черепа їрмака. Можна було б кинути дещицю на далекобійні ракети.
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28.05.2025 17:36 Відповісти
У нас в Германии достаточно воров в высших эшелонах власти. Дадут и поделят. В Украине гроши уйдут с концами в воду. А в Германии кто-то купит себе очередной особняк на 100 гектаров.
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28.05.2025 18:15 Відповісти
я думаю німці дадуть ракети - а не мов виробила Україна.ніхто наріку грошей вже не дасть.
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28.05.2025 17:37 Відповісти
Варіант що треба, але це доведеться трошки надурити своїх платників податків.
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28.05.2025 17:40 Відповісти
Може, хоч інженерам більш-менш нормально і стабільно платитимуть.
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28.05.2025 17:39 Відповісти
Від сьогоднішнього дня, в України зявились таураси!
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28.05.2025 17:43 Відповісти
Європа потрохи зашевелилась, то добре. Хто на європейців так подіяв? може трампісти популярно пояснили, що якщо ви самі собі не друзі, то ніхто вам не друг
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Давай ще скан договору викладемо.
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Нам потрібна далекобійна зброя сьогодні і зараз , але
на жаль так і незрозуміло , коли ми матимемо цю зброю !!
Заленський знову попіариться на мараХфоні і все 😡
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28.05.2025 17:49 Відповісти
На Таурасах будет стоять клеймо "Сделано в Украине"
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28.05.2025 17:52 Відповісти
Дай Боже , щоб так було , як Ви кажете !!
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28.05.2025 18:10 Відповісти
Асфальт не далекобійна зброя
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28.05.2025 18:12 Відповісти
Таке виробництво краще тільки під наглядом педантичних німців. Бо може бути аналогічна історія як з мінами
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28.05.2025 18:13 Відповісти
Все, пропали немецкие гроши. Переведут в Монако, Израиль и Кайманы. У Украины нет проблем с деньгами, есть проблемы с ворами и коррупционерами во всех ветвях власти.
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28.05.2025 18:14 Відповісти
ага-ага, а потім документацію і один робочий екземпляр німці заберуть собі (бо заплатили за це все), а Українська армія знову залишиться НІ З ЧИМ, бо грошей на масове виробництво РАПТОВО вже не залишиться!
це все вже проходили, але з арабами і Громом 2.... 👿
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28.05.2025 20:53 Відповісти
 
 