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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння без обмежень щодо їхнього застосування, - Мерц

Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.

Про це він повідомив у середу, 28 травня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Програмою візиту українського лідера до Німеччини передбачені переговори з канцлером Мерцем та зустрічі з представниками німецьких компаній. Крім того, у другій половині дня президент Зеленський проведе переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у палаці Бельвю.

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Автор: 

зброя (7512) Мерц Фрідріх (136)


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Топ коментарі
+13
Перефарбувати тауруси то не проблема.
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28.05.2025 15:42
+9
Не можна давати гроші, десь ***********, і ні зброї, ні грошей не буде
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28.05.2025 15:45
+7
Бажано щоб все зробили самі німці "під ключ", як кажуть, бо освоїти кошти інакше ніж "внукам хватіт" місцеві не зможуть.
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28.05.2025 15:40
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28.05.2025 15:37 Відповісти
Спасибі новітньому залізному канцлеру Бісмарку! На ці кошти продадуть станки, обладнання, комплектуючі. Які Україна сама хрен де у світі купить.
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28.05.2025 15:58 Відповісти
Строгая некрасивость умного лица, прямой честный взгляд, высоченный рост канцлера Мерца придаёт ему значительность и солидность, вызывает глубокое доверие:

это реальный Гросс Фридрих, который всего лишь за 3 недели нахождения на своё высоком посту уже сделал очень много для Украины.

Респект. На фоне Гросс Фридриха недоумок Литл Дон выглядит пустым балоболом и треплом.
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28.05.2025 19:09 Відповісти
А своїх не дамо.
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28.05.2025 15:39 Відповісти
Бажано щоб все зробили самі німці "під ключ", як кажуть, бо освоїти кошти інакше ніж "внукам хватіт" місцеві не зможуть.
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28.05.2025 15:40 Відповісти
Перефарбувати тауруси то не проблема.
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28.05.2025 15:42 Відповісти
і тризуб набити чи наклеїти
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28.05.2025 15:59 Відповісти
І назвати герань "троянда"
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28.05.2025 16:02 Відповісти
Назвати - Гойда
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28.05.2025 17:36 Відповісти
Гойда-хвойда!
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28.05.2025 20:48 Відповісти
Назвати ракета " Бандера"...
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28.05.2025 19:40 Відповісти
Помріяти теж не проблема. Ніяких таурусів не буде.
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28.05.2025 16:19 Відповісти
Крупноузловая сборка. Полезное изделие+шильдик наклейка "Made in Berdichiv" из Китая.
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28.05.2025 15:44 Відповісти
Лучше пізно , чим ніколи.Но росіяни ніде не дінуться і всігда будуть поряд, хотя може статись так що зникнуть як вид.Головне що почнуть робити .
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28.05.2025 15:45 Відповісти
Паразити самі не зникають, поки не виведеш.
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28.05.2025 16:03 Відповісти
Не можна давати гроші, десь ***********, і ні зброї, ні грошей не буде
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28.05.2025 15:45 Відповісти
цій владі ні....
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28.05.2025 16:06 Відповісти
другої немає, взагалі не давати?
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28.05.2025 18:26 Відповісти
краще б замовили десь на виробництві а нам передали готовий виріб....а так усе вкрадуть гарні хлопці і не буде ні грошей ні озброєння.
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28.05.2025 18:36 Відповісти
Ну ви же напевне не дурний, розумієте що так не піде. Німці хочуть з себе відповідальність зняти, а для цього потрібно щоби ми самі виробляли і не залежали від них. Можливо вони чекали коли ми своє щось зробимо, щоби від них відстали, но бачать що діла не буде...
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29.05.2025 01:45 Відповісти
може і дурний....але цим при владі українці не потрібні.....вони не хочуть для нас нічого робити (і не зробили), а тільки хочуть бути при владі навіки і красти і знущатись з кріпаків в вишиванках...
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29.05.2025 02:05 Відповісти
Але колись ...
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28.05.2025 15:47 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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28.05.2025 15:50 Відповісти
Мерц, даешь таку деньгу - Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ
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28.05.2025 15:52 Відповісти
А, так от к чому полягало зняття обмежень. Їх ще треба профінансувати, розробити, виготовити...
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28.05.2025 15:54 Відповісти
Коротше, німці дозволили українцям розробити, виготовити і застосувати проти русні українську зброю без обмежень. Тепер справа за малим - це все виконати.
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28.05.2025 16:02 Відповісти
Велике прохання до німців. Спочатку виробнитсво і застосування, а потім фінансування. Ні одного евро авансом, бо після таких заяв ці гроші вже освоїли.
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28.05.2025 16:03 Відповісти
Мені оцей ботан вже починає подобатись
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28.05.2025 16:07 Відповісти
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28.05.2025 17:51 Відповісти
Зелёные ушлёпки всё разворуют.
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28.05.2025 16:08 Відповісти
А скільки радощів було нещодавно, аж ледь не кінчали...
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28.05.2025 16:20 Відповісти
посилання тут, як і завжди, ніколи не читають.
Німеччина має намір повторити шлях штатів, які віддали всі важкі і брудні технології в Китай аби не забруднювати своє навколишнє. що з цього вийшло вже відомо.
"... після обіду у Берліні буде підписано міністрами оборони ФРН та України меморандум про наміри співпраці щодо закупівлі далекобійних систем озброєння українського виробництва."
що з цього вийде покаже лише час.


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28.05.2025 16:30 Відповісти
Гроші треба давати безпосередньо на підприємство. Наприклад на ЮМЗ. Навіть так, щоб ОП і не знав ні суми, ні адресата.

А взагалі війна не закінчиться ніколи, поки зелений гадьониш буде при владі. Вибори
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28.05.2025 16:54 Відповісти
Нужна отставка с этими уродами ничего не будет.
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28.05.2025 16:58 Відповісти
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28.05.2025 17:50 Відповісти
Фунти напряглись з калькулятором: намічається меґапіздинґ
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28.05.2025 18:09 Відповісти
Зеля успешно угробил ракетные программы порошенко .воровством....
Угробит и этоо!!
Но прогундосит..
У меня есть ракета даа...ракета..
Мильяр деревьев....
Мильены дронов ...
Ракета.. даа есть да..
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28.05.2025 19:21 Відповісти
"Вироблять" за пару тижнів- і скажуть,що це вже Україна виробляє,щоб претензій не було.Такі собі " тауруси- бандереуси"
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28.05.2025 19:43 Відповісти
Зе зрадник тому все прої.бе...Ось побачите.
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28.05.2025 19:44 Відповісти
Ці кошти треба контролювати інакше ze чами все вкрадуть.
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28.05.2025 21:22 Відповісти
Це не буде одразу гейм-чейнджером , але на перспективу дуже може бути . Зараз якось небудь на дронах триматись ..
Дуже гарна новина , хоч десь справедливість є , тут в особі адекватного політика ...
Дякуємо Німеччина !
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28.05.2025 23:42 Відповісти
Все в future indefinite
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29.05.2025 01:49 Відповісти
 
 