Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння без обмежень щодо їхнього застосування, - Мерц
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.
Про це він повідомив у середу, 28 травня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Програмою візиту українського лідера до Німеччини передбачені переговори з канцлером Мерцем та зустрічі з представниками німецьких компаній. Крім того, у другій половині дня президент Зеленський проведе переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у палаці Бельвю.
Топ коментарі
+13 MausMike
показати весь коментар28.05.2025 15:42 Посилання
+9 vlad podolsky
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+7 Adam Zhorzhevych #594986
показати весь коментар28.05.2025 15:40 Посилання
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это реальный Гросс Фридрих, который всего лишь за 3 недели нахождения на своё высоком посту уже сделал очень много для Украины.
Респект. На фоне Гросс Фридриха недоумок Литл Дон выглядит пустым балоболом и треплом.
герань"троянда"
Німеччина має намір повторити шлях штатів, які віддали всі важкі і брудні технології в Китай аби не забруднювати своє навколишнє. що з цього вийшло вже відомо.
"... після обіду у Берліні буде підписано міністрами оборони ФРН та України меморандум про наміри співпраці щодо закупівлі далекобійних систем озброєння українського виробництва."
що з цього вийде покаже лише час.
А взагалі війна не закінчиться ніколи, поки зелений гадьониш буде при владі. Вибори
Угробит и этоо!!
Но прогундосит..
У меня есть ракета даа...ракета..
Мильяр деревьев....
Мильены дронов ...
Ракета.. даа есть да..
Дуже гарна новина , хоч десь справедливість є , тут в особі адекватного політика ...
Дякуємо Німеччина !