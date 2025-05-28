Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння без обмежень щодо їхнього застосування, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не запроваджуватиме жодних обмежень щодо дальності їхнього застосування.

Про це він повідомив у середу, 28 травня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Програмою візиту українського лідера до Німеччини передбачені переговори з канцлером Мерцем та зустрічі з представниками німецьких компаній. Крім того, у другій половині дня президент Зеленський проведе переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у палаці Бельвю.

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