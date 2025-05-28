Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения и не будет вводить никаких ограничений по дальности их применения.

Об этом он сообщил в среду, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Программой визита украинского лидера в Германию предусмотрены переговоры с канцлером Мерцем и встречи с представителями немецких компаний. Кроме того, во второй половине дня президент Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.

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