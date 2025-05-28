Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения и не будет вводить никаких ограничений по дальности их применения.
Об этом он сообщил в среду, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Программой визита украинского лидера в Германию предусмотрены переговоры с канцлером Мерцем и встречи с представителями немецких компаний. Кроме того, во второй половине дня президент Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.
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+12 MausMike
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+6 vlad podolsky
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+5 Adam Zhorzhevych #594986
показать весь комментарий28.05.2025 15:40 Ссылка
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это реальный Гросс Фридрих, который всего лишь за 3 недели нахождения на своё высоком посту уже сделал очень много для Украины.
Респект. На фоне Гросс Фридриха недоумок Литл Дон выглядит пустым балоболом и треплом.
герань"троянда"
Німеччина має намір повторити шлях штатів, які віддали всі важкі і брудні технології в Китай аби не забруднювати своє навколишнє. що з цього вийшло вже відомо.
"... після обіду у Берліні буде підписано міністрами оборони ФРН та України меморандум про наміри співпраці щодо закупівлі далекобійних систем озброєння українського виробництва."
що з цього вийде покаже лише час.
А взагалі війна не закінчиться ніколи, поки зелений гадьониш буде при владі. Вибори
Угробит и этоо!!
Но прогундосит..
У меня есть ракета даа...ракета..
Мильяр деревьев....
Мильены дронов ...
Ракета.. даа есть да..