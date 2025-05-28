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Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц

Фридрих Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения и не будет вводить никаких ограничений по дальности их применения.

Об этом он сообщил в среду, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Программой визита украинского лидера в Германию предусмотрены переговоры с канцлером Мерцем и встречи с представителями немецких компаний. Кроме того, во второй половине дня президент Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю.

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Автор: 

оружие (10248) Фридрих Мерц (141)


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Топ комментарии
+12
Перефарбувати тауруси то не проблема.
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28.05.2025 15:42
+6
Не можна давати гроші, десь ***********, і ні зброї, ні грошей не буде
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28.05.2025 15:45
+5
Бажано щоб все зробили самі німці "під ключ", як кажуть, бо освоїти кошти інакше ніж "внукам хватіт" місцеві не зможуть.
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28.05.2025 15:40
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28.05.2025 15:37 Ответить
Спасибі новітньому залізному канцлеру Бісмарку! На ці кошти продадуть станки, обладнання, комплектуючі. Які Україна сама хрен де у світі купить.
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28.05.2025 15:58 Ответить
Строгая некрасивость умного лица, прямой честный взгляд, высоченный рост канцлера Мерца придаёт ему значительность и солидность, вызывает глубокое доверие:

это реальный Гросс Фридрих, который всего лишь за 3 недели нахождения на своё высоком посту уже сделал очень много для Украины.

Респект. На фоне Гросс Фридриха недоумок Литл Дон выглядит пустым балоболом и треплом.
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28.05.2025 19:09 Ответить
А своїх не дамо.
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28.05.2025 15:39 Ответить
Бажано щоб все зробили самі німці "під ключ", як кажуть, бо освоїти кошти інакше ніж "внукам хватіт" місцеві не зможуть.
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28.05.2025 15:40 Ответить
Перефарбувати тауруси то не проблема.
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28.05.2025 15:42 Ответить
і тризуб набити чи наклеїти
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28.05.2025 15:59 Ответить
І назвати герань "троянда"
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28.05.2025 16:02 Ответить
Назвати - Гойда
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28.05.2025 17:36 Ответить
Гойда-хвойда!
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28.05.2025 20:48 Ответить
Назвати ракета " Бандера"...
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28.05.2025 19:40 Ответить
Помріяти теж не проблема. Ніяких таурусів не буде.
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28.05.2025 16:19 Ответить
Крупноузловая сборка. Полезное изделие+шильдик наклейка "Made in Berdichiv" из Китая.
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28.05.2025 15:44 Ответить
Лучше пізно , чим ніколи.Но росіяни ніде не дінуться і всігда будуть поряд, хотя може статись так що зникнуть як вид.Головне що почнуть робити .
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28.05.2025 15:45 Ответить
Паразити самі не зникають, поки не виведеш.
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28.05.2025 16:03 Ответить
Не можна давати гроші, десь ***********, і ні зброї, ні грошей не буде
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28.05.2025 15:45 Ответить
цій владі ні....
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28.05.2025 16:06 Ответить
другої немає, взагалі не давати?
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28.05.2025 18:26 Ответить
краще б замовили десь на виробництві а нам передали готовий виріб....а так усе вкрадуть гарні хлопці і не буде ні грошей ні озброєння.
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28.05.2025 18:36 Ответить
Але колись ...
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28.05.2025 15:47 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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28.05.2025 15:50 Ответить
Мерц, даешь таку деньгу - Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ
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28.05.2025 15:52 Ответить
А, так от к чому полягало зняття обмежень. Їх ще треба профінансувати, розробити, виготовити...
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28.05.2025 15:54 Ответить
Коротше, німці дозволили українцям розробити, виготовити і застосувати проти русні українську зброю без обмежень. Тепер справа за малим - це все виконати.
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28.05.2025 16:02 Ответить
Велике прохання до німців. Спочатку виробнитсво і застосування, а потім фінансування. Ні одного евро авансом, бо після таких заяв ці гроші вже освоїли.
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28.05.2025 16:03 Ответить
Мені оцей ботан вже починає подобатись
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28.05.2025 16:07 Ответить
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28.05.2025 17:51 Ответить
Зелёные ушлёпки всё разворуют.
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28.05.2025 16:08 Ответить
А скільки радощів було нещодавно, аж ледь не кінчали...
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28.05.2025 16:20 Ответить
посилання тут, як і завжди, ніколи не читають.
Німеччина має намір повторити шлях штатів, які віддали всі важкі і брудні технології в Китай аби не забруднювати своє навколишнє. що з цього вийшло вже відомо.
"... після обіду у Берліні буде підписано міністрами оборони ФРН та України меморандум про наміри співпраці щодо закупівлі далекобійних систем озброєння українського виробництва."
що з цього вийде покаже лише час.


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28.05.2025 16:30 Ответить
Гроші треба давати безпосередньо на підприємство. Наприклад на ЮМЗ. Навіть так, щоб ОП і не знав ні суми, ні адресата.

А взагалі війна не закінчиться ніколи, поки зелений гадьониш буде при владі. Вибори
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28.05.2025 16:54 Ответить
Нужна отставка с этими уродами ничего не будет.
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28.05.2025 16:58 Ответить
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28.05.2025 17:50 Ответить
Фунти напряглись з калькулятором: намічається меґапіздинґ
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28.05.2025 18:09 Ответить
Зеля успешно угробил ракетные программы порошенко .воровством....
Угробит и этоо!!
Но прогундосит..
У меня есть ракета даа...ракета..
Мильяр деревьев....
Мильены дронов ...
Ракета.. даа есть да..
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28.05.2025 19:21 Ответить
"Вироблять" за пару тижнів- і скажуть,що це вже Україна виробляє,щоб претензій не було.Такі собі " тауруси- бандереуси"
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28.05.2025 19:43 Ответить
Зе зрадник тому все прої.бе...Ось побачите.
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28.05.2025 19:44 Ответить
Ці кошти треба контролювати інакше ze чами все вкрадуть.
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28.05.2025 21:22 Ответить
 
 