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Будем усиливать давление на Россию и сделаем все, чтобы Nordstream-2 не начал работать, - Мерц

глава федеральной земли Германии Швезиг против запуска

Германия приложит максимум усилий для того, чтобы газопровод Nordstream-2 не заработал.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы ждем все еще сегодня. И массовые воздушные атаки на Киев на выходных, говорят не на языке мира, а на языке войны. Агрессивной войны. Это пощечина в лицо всем тем, кто борется за прекращение огня в Украине", - сказал он.

"Поэтому мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы Nordstream-2 не заработал", - подчеркнул канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС сегодня обсудит санкции для полного запрета "Северного потока-2", - Bloomberg

Автор: 

Германия (7043) Северный поток (1458) Фридрих Мерц (141)


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Хто править Германією, гер Мерц ?
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28.05.2025 15:23 Ответить
Рудий там вже губу розкатав.
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28.05.2025 15:34 Ответить
Почніть його розбирати!
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28.05.2025 15:43 Ответить
нехай запросять українських гастарбайтерів із СБУ -

хлопці та дівчата рознесуть той поток на друзки

.
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28.05.2025 15:52 Ответить
 
 