Будем усиливать давление на Россию и сделаем все, чтобы Nordstream-2 не начал работать, - Мерц

Германия приложит максимум усилий для того, чтобы газопровод Nordstream-2 не заработал.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы ждем все еще сегодня. И массовые воздушные атаки на Киев на выходных, говорят не на языке мира, а на языке войны. Агрессивной войны. Это пощечина в лицо всем тем, кто борется за прекращение огня в Украине", - сказал он.

"Поэтому мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы Nordstream-2 не заработал", - подчеркнул канцлер.

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