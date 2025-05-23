ЕС сегодня обсудит санкции для полного запрета "Северного потока-2", - Bloomberg

Евросоюз приближается к решению о включении российского газопровода "Северный поток-2" в новый пакет санкций против России, чтобы окончательно снять спекуляции относительно его возможного восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Европейская комиссия уже сегодня, 23 мая, начнет консультации со странами-членами ЕС о введении запрета на функционирование "Северного потока-2". По словам собеседников, такая инициатива связана с "последними событиями" в международных переговорах о прекращении войны в Украине.

Предложение Еврокомиссии уже имеет поддержку нового канцлера Германии Фридриха Мерца, о чем ранее сообщали СМИ. Именно позиция Берлина долгое время считалась ключевым препятствием для юридического запрета на запуск проекта, построенного еще до полномасштабного вторжения РФ.

Как отмечается, в этом году начали распространяться слухи о вероятном возвращении к использованию газопровода, в частности на фоне инициатив Дональда Трампа, который как президент США выступает за мирные договоренности с Россией и потенциальное экономическое сотрудничество.

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