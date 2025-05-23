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Новости Санкции против России Запуск Северного потока-2
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ЕС сегодня обсудит санкции для полного запрета "Северного потока-2", - Bloomberg

поток, северный

Евросоюз приближается к решению о включении российского газопровода "Северный поток-2" в новый пакет санкций против России, чтобы окончательно снять спекуляции относительно его возможного восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Европейская комиссия уже сегодня, 23 мая, начнет консультации со странами-членами ЕС о введении запрета на функционирование "Северного потока-2". По словам собеседников, такая инициатива связана с "последними событиями" в международных переговорах о прекращении войны в Украине.

Предложение Еврокомиссии уже имеет поддержку нового канцлера Германии Фридриха Мерца, о чем ранее сообщали СМИ. Именно позиция Берлина долгое время считалась ключевым препятствием для юридического запрета на запуск проекта, построенного еще до полномасштабного вторжения РФ.

Как отмечается, в этом году начали распространяться слухи о вероятном возвращении к использованию газопровода, в частности на фоне инициатив Дональда Трампа, который как президент США выступает за мирные договоренности с Россией и потенциальное экономическое сотрудничество.

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Автор: 

санкции (11422) Северный поток (1457)


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обговорить,судячі з попердніх ,,обговорень,, це справа навіть не цього року та і включаючи те що трумб скаже,бо у нього ж с путінорилом бізнес намічається
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23.05.2025 17:42 Ответить
Так вони вже розкрутили з хйлом план взаємної торгівля через Північний потік ... Получай ЄС 50 відсоткові тарифи !!!

Портніков так чудово пророкує йому , активному недодеменційованному скору самоспаленність ... Його активність з 5 тура до 1 1 в його соцмережі, потім гольф -терапія від СПЛАШНОЙ СРАКИ у справах президентських ... Й так довго нарцисодідусь, не втримає. Якщо вже критичні аналізи лунають з Мердоківських інформресурсів від WSJ до NP з Fos News ...
Банда його яйцеголових з Сіліконової мріяла про повну владу над Країною за його правління ... А ту вже Маск ********* припинення вкладати бабло в політичні проекти. Й що Краслон давно не навідувався до хйла, а Венс почав діджеєти не в унісон хйлівським забаганкам..
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23.05.2025 18:15 Ответить
Першим відреагував Трамп - 50% мита для ЄС.
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23.05.2025 18:12 Ответить
Сначала его так и не запустили,потом взорвали,а теперь хотят запретить,я правильно все запомнил?
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23.05.2025 18:16 Ответить
Саме так! Але ж з чотирьох ниток одна залишилась! Та і сподівання, що три взірвані нитки не остаточно проржавіли без доступу кисню, хоч і в морський воді.
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23.05.2025 18:31 Ответить
Залужный уже наложил на эти трубы санкции, пожизненные.
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23.05.2025 18:38 Ответить
 
 