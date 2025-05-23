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Новини Санкції проти Росії Запуск Північного потоку-2
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ЄС сьогодні обговорить санкції для повної заборони "Північного потоку-2", - Bloomberg

потік,північний

Євросоюз наближається до рішення про включення російського газопроводу "Північний потік-2" у новий пакет санкцій проти Росії, щоб остаточно зняти спекуляції щодо його можливого відновлення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Європейська комісія вже сьогодні, 23 травня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо запровадження заборони на функціонування "Північного потоку-2". За словами співрозмовників, така ініціатива пов’язана з "останніми подіями" у міжнародних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Пропозиція Єврокомісії вже має підтримку нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, про що раніше повідомляли ЗМІ. Саме позиція Берліна тривалий час вважалася ключовою перешкодою для юридичної заборони на запуск проєкту, побудованого ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Як зазначається, у цьому році почали поширюватися чутки про ймовірне повернення до використання газогону, зокрема на тлі ініціатив Дональда Трампа, який як президент США виступає за мирні домовленості з Росією та потенційну економічну співпрацю.

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Автор: 

санкції (12043) Північний потік (2471)


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обговорить,судячі з попердніх ,,обговорень,, це справа навіть не цього року та і включаючи те що трумб скаже,бо у нього ж с путінорилом бізнес намічається
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23.05.2025 17:42 Відповісти
Так вони вже розкрутили з хйлом план взаємної торгівля через Північний потік ... Получай ЄС 50 відсоткові тарифи !!!

Портніков так чудово пророкує йому , активному недодеменційованному скору самоспаленність ... Його активність з 5 тура до 1 1 в його соцмережі, потім гольф -терапія від СПЛАШНОЙ СРАКИ у справах президентських ... Й так довго нарцисодідусь, не втримає. Якщо вже критичні аналізи лунають з Мердоківських інформресурсів від WSJ до NP з Fos News ...
Банда його яйцеголових з Сіліконової мріяла про повну владу над Країною за його правління ... А ту вже Маск ********* припинення вкладати бабло в політичні проекти. Й що Краслон давно не навідувався до хйла, а Венс почав діджеєти не в унісон хйлівським забаганкам..
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23.05.2025 18:15 Відповісти
Першим відреагував Трамп - 50% мита для ЄС.
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23.05.2025 18:12 Відповісти
Сначала его так и не запустили,потом взорвали,а теперь хотят запретить,я правильно все запомнил?
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23.05.2025 18:16 Відповісти
Саме так! Але ж з чотирьох ниток одна залишилась! Та і сподівання, що три взірвані нитки не остаточно проржавіли без доступу кисню, хоч і в морський воді.
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23.05.2025 18:31 Відповісти
Залужный уже наложил на эти трубы санкции, пожизненные.
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23.05.2025 18:38 Відповісти
 
 