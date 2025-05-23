ЄС сьогодні обговорить санкції для повної заборони "Північного потоку-2", - Bloomberg

Євросоюз наближається до рішення про включення російського газопроводу "Північний потік-2" у новий пакет санкцій проти Росії, щоб остаточно зняти спекуляції щодо його можливого відновлення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Європейська комісія вже сьогодні, 23 травня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо запровадження заборони на функціонування "Північного потоку-2". За словами співрозмовників, така ініціатива пов’язана з "останніми подіями" у міжнародних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Пропозиція Єврокомісії вже має підтримку нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, про що раніше повідомляли ЗМІ. Саме позиція Берліна тривалий час вважалася ключовою перешкодою для юридичної заборони на запуск проєкту, побудованого ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Як зазначається, у цьому році почали поширюватися чутки про ймовірне повернення до використання газогону, зокрема на тлі ініціатив Дональда Трампа, який як президент США виступає за мирні домовленості з Росією та потенційну економічну співпрацю.

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