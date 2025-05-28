Будемо посилювати тиск на Росію і зробимо все, щоб Nordstream-2 не запрацював, - Мерц
Німеччина прикладе максимум зусиль для того, щоб газопровід Nordstream-2 не запрацював.
Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масові повітряні атаки на Київ на вихідних, говорять не мовою миру, а мовою війни. Агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні", - сказав він.
"Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. В зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював", - наголосив канцлер.
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