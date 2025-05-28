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Будемо посилювати тиск на Росію і зробимо все, щоб Nordstream-2 не запрацював, - Мерц

глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску

Німеччина прикладе максимум зусиль для того, щоб газопровід Nordstream-2 не запрацював.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масові повітряні атаки на Київ на вихідних, говорять не мовою миру, а мовою війни. Агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні", - сказав він.

"Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. В зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював", - наголосив канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС сьогодні обговорить санкції для повної заборони "Північного потоку-2", - Bloomberg

Автор: 

Німеччина (7449) Північний потік (2473) Мерц Фрідріх (136)


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Хто править Германією, гер Мерц ?
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28.05.2025 15:23 Відповісти
Рудий там вже губу розкатав.
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28.05.2025 15:34 Відповісти
Почніть його розбирати!
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28.05.2025 15:43 Відповісти
нехай запросять українських гастарбайтерів із СБУ -

хлопці та дівчата рознесуть той поток на друзки

.
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28.05.2025 15:52 Відповісти
 
 