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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Германия и Украина подписали соглашение о финансировании украинского дальнобойного оружия, - Минобороны ФРГ. ФОТО

Украина и Германия подписали в среду в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.

Германия профинансирует производство украинского дальнобойного вооружения

"Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой оборонной промышленностью", - говорится в пресс-релизе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц

Автор: 

Германия (7043) оружие (10248) Украина (45002)


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Топ комментарии
+14
Это хорошая новость, при чём важно чтобы немцы и финансировали и контролировали и делали а ракеты конечно будут украинскими и бить они будут по болотам.
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28.05.2025 17:28
+9
тауруси перекрасят и назвут Гойда . перекраска це теж промислове виробництво
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28.05.2025 17:34
+8
Це замість Таурусів. А коли воно буде..а хрен його знає.
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28.05.2025 17:29
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гроші не на вітер, а у кишені
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28.05.2025 17:23 Ответить
Набивай.
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28.05.2025 17:32 Ответить
крепкий орешек зеленой команды...
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28.05.2025 18:40 Ответить
Это хорошая новость, при чём важно чтобы немцы и финансировали и контролировали и делали а ракеты конечно будут украинскими и бить они будут по болотам.
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28.05.2025 17:28 Ответить
Це замість Таурусів. А коли воно буде..а хрен його знає.
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28.05.2025 17:29 Ответить
тауруси перекрасят и назвут Гойда . перекраска це теж промислове виробництво
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28.05.2025 17:34 Ответить
Гарна новина.
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28.05.2025 17:29 Ответить
А скільки може коштувати на аукціоні ламповий абажур, зроблений з вичиненої шкури колишнього міністра оборони генерал-літінанта А. Тарана? Думаю, небагато, якщо до нього не додаватиметься попільничка з черепа їрмака. Можна було б кинути дещицю на далекобійні ракети.
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28.05.2025 17:36 Ответить
У нас в Германии достаточно воров в высших эшелонах власти. Дадут и поделят. В Украине гроши уйдут с концами в воду. А в Германии кто-то купит себе очередной особняк на 100 гектаров.
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28.05.2025 18:15 Ответить
я думаю німці дадуть ракети - а не мов виробила Україна.ніхто наріку грошей вже не дасть.
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28.05.2025 17:37 Ответить
Варіант що треба, але це доведеться трошки надурити своїх платників податків.
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28.05.2025 17:40 Ответить
Може, хоч інженерам більш-менш нормально і стабільно платитимуть.
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28.05.2025 17:39 Ответить
Від сьогоднішнього дня, в України зявились таураси!
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28.05.2025 17:43 Ответить
Європа потрохи зашевелилась, то добре. Хто на європейців так подіяв? може трампісти популярно пояснили, що якщо ви самі собі не друзі, то ніхто вам не друг
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28.05.2025 17:44 Ответить
Давай ще скан договору викладемо.
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28.05.2025 17:44 Ответить
Нам потрібна далекобійна зброя сьогодні і зараз , але
на жаль так і незрозуміло , коли ми матимемо цю зброю !!
Заленський знову попіариться на мараХфоні і все 😡
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28.05.2025 17:49 Ответить
На Таурасах будет стоять клеймо "Сделано в Украине"
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28.05.2025 17:52 Ответить
Дай Боже , щоб так було , як Ви кажете !!
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28.05.2025 18:10 Ответить
Асфальт не далекобійна зброя
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28.05.2025 18:12 Ответить
Таке виробництво краще тільки під наглядом педантичних німців. Бо може бути аналогічна історія як з мінами
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28.05.2025 18:13 Ответить
Все, пропали немецкие гроши. Переведут в Монако, Израиль и Кайманы. У Украины нет проблем с деньгами, есть проблемы с ворами и коррупционерами во всех ветвях власти.
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28.05.2025 18:14 Ответить
ага-ага, а потім документацію і один робочий екземпляр німці заберуть собі (бо заплатили за це все), а Українська армія знову залишиться НІ З ЧИМ, бо грошей на масове виробництво РАПТОВО вже не залишиться!
це все вже проходили, але з арабами і Громом 2.... 👿
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28.05.2025 20:53 Ответить
 
 