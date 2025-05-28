Германия и Украина подписали соглашение о финансировании украинского дальнобойного оружия, - Минобороны ФРГ. ФОТО

Украина и Германия подписали в среду в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.

"Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой оборонной промышленностью", - говорится в пресс-релизе.

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