Германия стремится помочь Украине закончить войну, но мир не может быть достигнут любой ценой, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия хочет помочь Украине завершить войну с позиции силы, однако мир не может быть достигнут любой ценой.

Об этом он сказал во время открытия "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Речь идет о поддержке Украины столько, сколько потребуется, и всем, что мы можем сделать в пределах наших имеющихся возможностей. Это важнейшая задача, которую мы должны достичь в ближайшие недели и месяцы. Когда мы говорим о прекращении огня и настоящем мире, речь идет не о мире любой ценой. Речь идет о мире, свободе и суверенитете. Поэтому давайте работать над этим вместе в ближайшие месяцы", - подчеркнул немецкий министр.

Писториус заверил, что поддержка Украины будет оставаться приоритетом как для правительства Германии, так и для него лично.

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