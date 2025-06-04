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Новости Заявления о мире Помощь Украине от Германии
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Германия стремится помочь Украине закончить войну, но мир не может быть достигнут любой ценой, - Писториус

Писториус о завершении войны в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия хочет помочь Украине завершить войну с позиции силы, однако мир не может быть достигнут любой ценой.

Об этом он сказал во время открытия "Рамштайна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Речь идет о поддержке Украины столько, сколько потребуется, и всем, что мы можем сделать в пределах наших имеющихся возможностей. Это важнейшая задача, которую мы должны достичь в ближайшие недели и месяцы. Когда мы говорим о прекращении огня и настоящем мире, речь идет не о мире любой ценой. Речь идет о мире, свободе и суверенитете. Поэтому давайте работать над этим вместе в ближайшие месяцы", - подчеркнул немецкий министр.

Писториус заверил, что поддержка Украины будет оставаться приоритетом как для правительства Германии, так и для него лично.

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За будь-яку ціну коштом кацапів.
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04.06.2025 18:59 Ответить
"мир за будь яку ціну" - завжди називався капітуляцією.
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04.06.2025 19:02 Ответить
Пісторіус!
Косплеїш Пєчкіна з посилкою?
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04.06.2025 19:03 Ответить
та дайте Україні вже далекобійні ракети ,хай по кремлю вдарить і буде кінець війні,чого язиком попусту таляпати
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04.06.2025 19:08 Ответить
Німеччина прагне дешевого російського газу і нафти, великого російського ринку збуту, дешевої російської деревини, дешевої робочої сили з України. Якби Німеччина реально хотіла допомогти Україні впоратися з російськими фашистами, була б тепер зовсім інша історія, зовсім інша допомога, зовсім інша ситуація.
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04.06.2025 19:11 Ответить
Мир ціною в кілька мільйонів життів Українців Пістооіуса влаштує?
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04.06.2025 19:13 Ответить
Добре від душі відп.жений всім Світом "Кацап" найкраща запорука миру.
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04.06.2025 19:18 Ответить
 
 