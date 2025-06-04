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Новини Виробництво української зброї Засідання Рамштайну
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Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для спільного виробництва зброї, - Умєров

Оборонний Рамштайн: Умєров розповів про виробництво зброї з партнерами

За результатами 28-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 4 червня Україна та держави-партнери домовилися запустити ініціативу спільного виробництва української зброї для потреб України.

Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі з наших найближчих партнерів — ті, хто надає мільярдну військову допомогу — постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією. Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України", - зазначив Умєров.

Партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська — допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування, наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров розповів про нові пакети допомоги за результатами засідання Рамштайну

За його словами, ця ініціатива — це стратегічний прорив.

"Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості", - додав міністр оборони. 

Він нагадав, що результати Рамштайну 4 червня:

  • Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.
  • Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.
  • Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина).
  • Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія - Фінляндія).
  • SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція - Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) — вже розширюють свою присутність в Україні.

"Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", - резюмував Умєров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський

Автор: 

допомога і підтримка (1165) Умєров Рустем (649) Рамштайн (155)


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Нам потрібні балістичні ракети на 1000+км з бойовою частиною до 500кг. І крилаті ракети на 2500+км.
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04.06.2025 21:57 Відповісти
В минулій новині вам буда потрібна ядерна зброя. Шо, вже не потрібна? Перетопчетеся з бойовою частиною до 500кг?
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04.06.2025 21:58 Відповісти
Через 10 років гамерика сосатиме йух,
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04.06.2025 22:03 Відповісти
ЯО звісно по замовчуванню потріьна (війна б тоді і не почалась) але маємо те що маємо. Тому балістіка на кшалт Орешніка на 1000 км потрібна
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04.06.2025 22:09 Відповісти
яз якось доставити за адресою треба.. і бажано швидко.
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04.06.2025 22:19 Відповісти
Тут новина була, що у Польщі поліціянти знайшли вантажівки з безхзною зброєю,ракети до петріотів тощо, яка мала йти за контрактом в Україну, а ви кажете про спільні підприємства закордоном? Ви зможете це організувати і контролювати?
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04.06.2025 22:16 Відповісти
 
 