Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для спільного виробництва зброї, - Умєров

За результатами 28-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 4 червня Україна та держави-партнери домовилися запустити ініціативу спільного виробництва української зброї для потреб України.

Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі з наших найближчих партнерів — ті, хто надає мільярдну військову допомогу — постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією. Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України", - зазначив Умєров.

Партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська — допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування, наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров розповів про нові пакети допомоги за результатами засідання Рамштайну

За його словами, ця ініціатива — це стратегічний прорив.

"Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості", - додав міністр оборони.

Він нагадав, що результати Рамштайну 4 червня:

Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні.

Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки.

Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина).

Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія - Фінляндія).

SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція - Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) — вже розширюють свою присутність в Україні.

"Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні", - резюмував Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 40% своїх потреб у зброї Україна може покрити за рахунок внутрішнього виробництва, - Зеленський