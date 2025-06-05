Норвегия выделит Украине $7 миллиардов помощи до конца 2025 года, - Умеров
В 2025 году Норвегия выделит 7 млрд долларов помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Провел важный разговор с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Норвегия - среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.
Обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов - развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:
- закупке украинских БПЛА;
- финансировании производства отечественных образцов;
- совместной работе по "датской модели" или в других форматах.
"Представил норвежскому коллеге наши технологические решения, которые уже работают на поле боя. Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами - и Норвегия здесь может сыграть важную роль. Спасибо правительству Норвегии за стратегическое видение, решимость и последовательную поддержку нашего государства", - отметил Умеров.
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