Норвегия выделит Украине $7 миллиардов помощи до конца 2025 года, - Умеров

В 2025 году Норвегия выделит 7 млрд долларов помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Провел важный разговор с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Норвегия - среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.

Обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов - развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:

закупке украинских БПЛА;

финансировании производства отечественных образцов;

совместной работе по "датской модели" или в других форматах.

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"Представил норвежскому коллеге наши технологические решения, которые уже работают на поле боя. Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами - и Норвегия здесь может сыграть важную роль. Спасибо правительству Норвегии за стратегическое видение, решимость и последовательную поддержку нашего государства", - отметил Умеров.