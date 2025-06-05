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Норвегия выделит Украине $7 миллиардов помощи до конца 2025 года, - Умеров

Норвегія

В 2025 году Норвегия выделит 7 млрд долларов помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Провел важный разговор с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Норвегия - среди лидеров по объему помощи Украине: в 2025 году она выделит 7 млрд долларов.

Обсудили, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Среди приоритетов - развитие совместных проектов, в частности в сфере беспилотных систем. Речь идет о:

  • закупке украинских БПЛА;
  • финансировании производства отечественных образцов;
  • совместной работе по "датской модели" или в других форматах.

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"Представил норвежскому коллеге наши технологические решения, которые уже работают на поле боя. Имеем потенциал масштабировать их вместе с партнерами - и Норвегия здесь может сыграть важную роль. Спасибо правительству Норвегии за стратегическое видение, решимость и последовательную поддержку нашего государства", - отметил Умеров.

Автор: 

беспилотник (3755) Норвегия (711) Умеров Рустем (569)


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05.06.2025 18:12 Ответить
О! Такі гроші на підході. Пиляти не розпиляти. Дефективні менеджери вже пускають слину і потирають рученята
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05.06.2025 18:12 Ответить
клоун, ти скільки задонати? 10005000 висерів?
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05.06.2025 18:53 Ответить
Серйозні люди нордичного гарту, спасибі!🇩🇰👍🏻
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05.06.2025 18:22 Ответить
Говорят у Норвегии есть триллион долларов отложенных на чёрный день. Вот сейчас бы их все получить Украине. Война сразу же бы поменяла свой характер.
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05.06.2025 18:28 Ответить
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05.06.2025 18:38 Ответить
сподіваюся, норвеги все проконтролюють та не допустять ****** зелену чепуху до улюбленої справи - розкрадання, як востаннє...
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05.06.2025 18:49 Ответить
 
 