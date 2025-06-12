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Новости Военная помощь Украине
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Парламент Черногории одобрил участие в миссии ЕС относительно военной помощи Украине, - СМИ

чорногорія

После девяти месяцев задержки парламент Черногории поддержал решение о направлении военнослужащих армии Черногории в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, информирует Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 49 из 81 депутата.

В пояснительной записке отмечается, что целью является усиление возможностей Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности в международно признанных границах и сдерживания агрессии России.

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Оппозиция обвинила спикера парламента Андрию Мандича, известного противника НАТО и сторонника Кремля, в затягивании принятия решения. Его партия выступает против членства Черногории в НАТО и введенных санкций против России.

Министр обороны Драган Крапович отметил, что черногорские военные не будут размещаться в Украине - все мероприятия будут проходить на территории ЕС, в частности в Польше и Германии.

Кроме участия в миссии ЕС, Черногория также планирует присоединиться к инициативе НАТО по подготовке украинских сил безопасности (NSATU), однако окончательное решение по этому поводу также должен принять парламент.

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Автор: 

Украина (45021) Черногория (200) Евросоюз (17288)


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Дякуємо , Черногорія .
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12.06.2025 16:33 Ответить
суто природні терміни- 9 місяців... і пологи .
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12.06.2025 16:46 Ответить
 
 