Лидеры Греции, Хорватии и Черногории прибыли на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Черногории Яков Милатович находятся на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе 11 июня.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на анонсы на официальных сайтах трех вышеупомянутых государств, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на сайте правительства Греции говорится, что Мицотакис "отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите "Украина-Юго-Восточная Европа".

В свою очередь пресс-служба правительства Хорватии сообщила, что Пленкович прибыл в Украину на саммит, хотя и не уточнила места его проведения. Отмечается, что предыдущий саммит проходил в хорватском Дубровнике.

Также в пресс-службе правительства Хорватии отметили, что это уже четвертый приезд Пленковича в Украину за время полномасштабного российского вторжения. Там также добавили, что за это время Хорватия предоставила Украине различную помощь примерно на 315 млн евро, а также предоставила временную защиту 30 тысячам украинцев.

На сайте президента Черногории также сообщили, что Милатович приглашен на саммит и он будет проходить в Одессе. В пресс-релизе сказано, что саммит также посетят президент Молдовы Майя Санду и премьер Болгарии Росен Желязков.

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