Новый президент Румынии Дан впервые прибыл в Украину: в Одессе запланировано участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан принимает участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит 11 июня в Одессе.
Об этом сообщает Romania Insider, передает Цензор.НЕТ.
Это первый визит Дана в Украину на посту президента. Вместе с ним в саммите участвует министр иностранных дел Румынии Эмиль Гурезяну.
Накануне Никушор Дан посетил Молдову, а во время предварительных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Румынии. В рамках саммита стороны планируют обсудить конкретные направления дальнейшей помощи.
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Притомний сусід України, це добре.
Головне, щоб потужні не зробили те, у що вони добре вміють - розісратися.