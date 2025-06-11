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Новости Визит Дана в Украину
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Новый президент Румынии Дан впервые прибыл в Украину: в Одессе запланировано участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Никушор Дан

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан принимает участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит 11 июня в Одессе.

Об этом сообщает Romania Insider, передает Цензор.НЕТ.

Это первый визит Дана в Украину на посту президента. Вместе с ним в саммите участвует министр иностранных дел Румынии Эмиль Гурезяну.

Накануне Никушор Дан посетил Молдову, а во время предварительных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Румынии. В рамках саммита стороны планируют обсудить конкретные направления дальнейшей помощи.

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Автор: 

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ооооо, саміт це круто, буде де почілити єрмаку та менеджЕрам
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11.06.2025 14:35 Ответить
румунські F-16 підняли на чергування?
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11.06.2025 14:37 Ответить
Румуни радують.
Притомний сусід України, це добре.
Головне, щоб потужні не зробили те, у що вони добре вміють - розісратися.
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11.06.2025 14:41 Ответить
З румунами треба розбудовувати стосунки. Зокрема, в галузі транспорту.
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11.06.2025 14:48 Ответить
 
 