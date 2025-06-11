Новый президент Румынии Дан впервые прибыл в Украину: в Одессе запланировано участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан принимает участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит 11 июня в Одессе.

Об этом сообщает Romania Insider, передает Цензор.НЕТ.

Это первый визит Дана в Украину на посту президента. Вместе с ним в саммите участвует министр иностранных дел Румынии Эмиль Гурезяну.

Накануне Никушор Дан посетил Молдову, а во время предварительных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Румынии. В рамках саммита стороны планируют обсудить конкретные направления дальнейшей помощи.

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