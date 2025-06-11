Новий президент Румунії Дан вперше прибув до України: в Одесі заплановано участь на саміті Україна - Південно-Східна Європа
Новообраний президент Румунії Нікушор Дан бере участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, що проходить 11 червня в Одесі.
Про це повідомляє Romania Insider, передає Цензор.НЕТ.
Це перший візит Дана до України на посаді президента. Разом із ним у саміті бере участь міністр закордонних справ Румунії Еміль Гурезяну.
Напередодні Нікушор Дан відвідав Молдову, а під час попередніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив непохитну підтримку України з боку Румунії. У рамках саміту сторони планують обговорити конкретні напрями подальшої допомоги.
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Притомний сусід України, це добре.
Головне, щоб потужні не зробили те, у що вони добре вміють - розісратися.