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Президент Сербії Вучич вперше відвідає Україну з візитом
Президент Сербії Александр Вучич сьогодні відвідає із одноденним візитом Україну.
Про це повідомила пресслужба сербського лідера, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.
Це буде першим візитом Вучича до України.
Топ коментарі
+2 Вадим #601947
показати весь коментар11.06.2025 12:26 Відповісти Посилання
+2 Старый зольдат
показати весь коментар11.06.2025 12:28 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.06.2025 12:19 Відповісти Посилання
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якшо його хлопаки зі Служби красиво вербануть, то це звісно не "павутина", але все одно добрий гешефт
Тільки в силових акціях, на кшталт "Павутини" і мосту, ліквідації важливих людей на ерефії.
В агентурній роботі та ІПсО русня таки попереду всіх.
наші навчилися добре лапті плести та ласти клеїти
є такі, що працюють без піару
помічне, до речі
далі буде
вчитися варто, а от захоплюватися кацапськими підарами не раджу
Поки що вони - перші, ми можемо лише наздоганяти. Але не бачу успіхів. Хіба що "духовний наставник" Трампа зайняв після візиту до України проукраїнську позицію, але це навряд чи заслуга наших спецслужб.
для чого вам це?
Ну щоб русню на пляшку всадити остаточно.
Поки що лише бачу їх успішні операції, в тому числі тут, на Цензорі.
От наприклад, тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3557224/90309b38-0603-47e1-bd66-226c0bf1dcc9
Знецінення і "порада" замість воєнних заводів бити по цивільному населенню русні.
Три акаунта синхронно педалюють цю тему, зібрали чимало лайків.
Добре, що в СБУ не послуговуються порадами з форума.
Погано, що наші недалекі співвітчизники піддаються, а потім - про "Павутину" треба було мовчати, і краще взагалі не робити, щоб русняву владу не дратувати, а натомість бомбити житлові квартали, щоб пересічні кацапи "почувствовалі вайну". Тобто послідовно просувається думка, що все у нас робиться не так, навіть те, що насправді зроблено на вищому рівні.
У зєлєних має вистачити клепки діяти в рамках протоколів.
є питання
Чи хоче і ******** підливати і до ЄС?
Багатовекторне, як Кучма.
з такого "теляти" можна ще й зиск згодом дістати
причому чимало
вата є усюди, не ітко у сербів, це біда світова
а от із гомосексуалістів та проституток, у т.ч. політичних, непогані агенти
Не бийте мене хлопці по варгам! Я на флейті граю!
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.