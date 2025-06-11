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Новини Візит Вучича до України
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Президент Сербії Вучич вперше відвідає Україну з візитом

Александр Вучич відвідає Україну. Це буде перший візит

Президент Сербії Александр Вучич сьогодні відвідає із одноденним візитом Україну.

Про це повідомила пресслужба сербського лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

Це буде першим візитом Вучича до України.

Читайте: Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва: обговорюватиме ситуацію на фронті та мирні перемовини. ФОТО

Автор: 

візит (1615) Сербія (378) Вучич Александр (95)


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Топ коментарі
+2
Дивлюсь на його обличчя "ліца" і думку гадаю, що він такий серб, як я зулус
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11.06.2025 12:26 Відповісти
+2
Маляву від ***** для Zе та дЕрьмака привезе.
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.
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11.06.2025 12:28 Відповісти
+1
Зустрінемо прохолодно, бо нахєр тут цей неодиктатор потрібен?
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11.06.2025 12:19 Відповісти
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Зустрінемо прохолодно, бо нахєр тут цей неодиктатор потрібен?
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11.06.2025 12:19 Відповісти
ну чого ж?
якшо його хлопаки зі Служби красиво вербануть, то це звісно не "павутина", але все одно добрий гешефт
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11.06.2025 12:23 Відповісти
Поки що Служба не помічена в успішних операціях подібної спрямованості та масштабу.
Тільки в силових акціях, на кшталт "Павутини" і мосту, ліквідації важливих людей на ерефії.
В агентурній роботі та ІПсО русня таки попереду всіх.
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11.06.2025 12:27 Відповісти
не захоплюйтесь занадто підарами
наші навчилися добре лапті плести та ласти клеїти
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11.06.2025 12:28 Відповісти
Я б хотів побачити результати таких операцій, хоча б подібні до результатів президентських виборів в США, Польщі, Україні, Грузії, поведінки фіцорбанів.
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11.06.2025 12:30 Відповісти
не про все кіно знімкують
є такі, що працюють без піару
помічне, до речі
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11.06.2025 12:31 Відповісти
Ну, русні про операції русні кіно знімати не треба, бо його он в Лос-Анджелесі вже знімають, коштом американських платників податків.
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11.06.2025 12:34 Відповісти
це шо, останнє кіно?
далі буде
вчитися варто, а от захоплюватися кацапськими підарами не раджу
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11.06.2025 12:44 Відповісти
На жаль, так. Далі буде.
Поки що вони - перші, ми можемо лише наздоганяти. Але не бачу успіхів. Хіба що "духовний наставник" Трампа зайняв після візиту до України проукраїнську позицію, але це навряд чи заслуга наших спецслужб.
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11.06.2025 12:48 Відповісти
бажаєте побачити увесь список агентів Служби та ГУР?
для чого вам це?
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11.06.2025 12:51 Відповісти
Ладно, сподіваюсь на нашу "Паутину" в царині ІПсО.
Ну щоб русню на пляшку всадити остаточно.
Поки що лише бачу їх успішні операції, в тому числі тут, на Цензорі.
От наприклад, тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3557224/90309b38-0603-47e1-bd66-226c0bf1dcc9
Знецінення і "порада" замість воєнних заводів бити по цивільному населенню русні.
Три акаунта синхронно педалюють цю тему, зібрали чимало лайків.
Добре, що в СБУ не послуговуються порадами з форума.
Погано, що наші недалекі співвітчизники піддаються, а потім - про "Павутину" треба було мовчати, і краще взагалі не робити, щоб русняву владу не дратувати, а натомість бомбити житлові квартали, щоб пересічні кацапи "почувствовалі вайну". Тобто послідовно просувається думка, що все у нас робиться не так, навіть те, що насправді зроблено на вищому рівні.
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11.06.2025 13:01 Відповісти
Не розумно
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11.06.2025 12:53 Відповісти
Маю на увазі, з боку суспільства.
У зєлєних має вистачити клепки діяти в рамках протоколів.
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11.06.2025 12:55 Відповісти
З таємною малявою від пуйла?
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11.06.2025 12:22 Відповісти
не все у нього альо із ******
є питання
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11.06.2025 12:25 Відповісти
Шо залежалі ружбайки з 90-х?
Чи хоче і ******** підливати і до ЄС?
Багатовекторне, як Кучма.
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11.06.2025 12:28 Відповісти
ласкаве теля двох маток ссе
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11.06.2025 12:30 Відповісти
Пропаганда ЛГТБ тут не доречна!
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11.06.2025 12:31 Відповісти
чого ж?
з такого "теляти" можна ще й зиск згодом дістати
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11.06.2025 12:33 Відповісти
Серби гебняво-православні, вони живуть 20 сторіччям, крім округа Воеводіно всі комуновата.
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11.06.2025 12:38 Відповісти
є серби, яким кацапські фашисти та їхні злодівства проти Українців геть не до впободи
причому чимало
вата є усюди, не ітко у сербів, це біда світова
а от із гомосексуалістів та проституток, у т.ч. політичних, непогані агенти
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11.06.2025 12:43 Відповісти
Може, вам відніше.
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11.06.2025 12:44 Відповісти
Дивлюсь на його обличчя "ліца" і думку гадаю, що він такий серб, як я зулус
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11.06.2025 12:26 Відповісти
Так, згоден, у нього мерзена пика ************ смоктуна.
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11.06.2025 12:29 Відповісти
Мов тільки від газнафто труби мама відтягнула
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11.06.2025 12:34 Відповісти
Нема чого на нього наговорювати, ба більш, можу він музика та дитинства гра на шкіряній флейті.
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11.06.2025 12:37 Відповісти
Єгеж.
Не бийте мене хлопці по варгам! Я на флейті граю!
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11.06.2025 12:39 Відповісти
Маляву від ***** для Zе та дЕрьмака привезе.
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.
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11.06.2025 12:28 Відповісти
У усякому разі, поворот цікавенький…
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11.06.2025 12:32 Відповісти
франц фердинанд їде в сараєво...
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11.06.2025 12:43 Відповісти
Ну,срба на врбу!
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11.06.2025 12:45 Відповісти
Та ну нах - шо ж це його так шибануло - і вашим і нашим
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11.06.2025 13:09 Відповісти
Тобто ночувати в Києві під повітряну тривогу він БОИТЬСЯ ?
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11.06.2025 13:17 Відповісти
На БУЯ!!!! Цеж проксі пу і орбана!!!!
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11.06.2025 13:23 Відповісти
За дорученням ***** буде умовляти на капітуляцію.
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11.06.2025 13:25 Відповісти
 
 