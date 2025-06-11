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Новости Визит Вучича в Украину
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Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину с визитом

Александр Вучич посетит Украину. Это будет первый визит

Президент Сербии Александр Вучич сегодня посетит с однодневным визитом Украину.

Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

Это будет первый визит Вучича в Украину.

Также читайте: Каллас поговорила с Вучичем после его поездки в Москву: Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать

Автор: 

визит (3112) Сербия (397) Вучич Александр (78)


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Топ комментарии
+2
Дивлюсь на його обличчя "ліца" і думку гадаю, що він такий серб, як я зулус
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11.06.2025 12:26 Ответить
+2
Маляву від ***** для Zе та дЕрьмака привезе.
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.
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11.06.2025 12:28 Ответить
+1
Зустрінемо прохолодно, бо нахєр тут цей неодиктатор потрібен?
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11.06.2025 12:19 Ответить
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Зустрінемо прохолодно, бо нахєр тут цей неодиктатор потрібен?
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11.06.2025 12:19 Ответить
ну чого ж?
якшо його хлопаки зі Служби красиво вербануть, то це звісно не "павутина", але все одно добрий гешефт
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11.06.2025 12:23 Ответить
Поки що Служба не помічена в успішних операціях подібної спрямованості та масштабу.
Тільки в силових акціях, на кшталт "Павутини" і мосту, ліквідації важливих людей на ерефії.
В агентурній роботі та ІПсО русня таки попереду всіх.
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11.06.2025 12:27 Ответить
не захоплюйтесь занадто підарами
наші навчилися добре лапті плести та ласти клеїти
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11.06.2025 12:28 Ответить
Я б хотів побачити результати таких операцій, хоча б подібні до результатів президентських виборів в США, Польщі, Україні, Грузії, поведінки фіцорбанів.
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11.06.2025 12:30 Ответить
не про все кіно знімкують
є такі, що працюють без піару
помічне, до речі
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11.06.2025 12:31 Ответить
Ну, русні про операції русні кіно знімати не треба, бо його он в Лос-Анджелесі вже знімають, коштом американських платників податків.
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11.06.2025 12:34 Ответить
це шо, останнє кіно?
далі буде
вчитися варто, а от захоплюватися кацапськими підарами не раджу
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11.06.2025 12:44 Ответить
На жаль, так. Далі буде.
Поки що вони - перші, ми можемо лише наздоганяти. Але не бачу успіхів. Хіба що "духовний наставник" Трампа зайняв після візиту до України проукраїнську позицію, але це навряд чи заслуга наших спецслужб.
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11.06.2025 12:48 Ответить
бажаєте побачити увесь список агентів Служби та ГУР?
для чого вам це?
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11.06.2025 12:51 Ответить
Ладно, сподіваюсь на нашу "Паутину" в царині ІПсО.
Ну щоб русню на пляшку всадити остаточно.
Поки що лише бачу їх успішні операції, в тому числі тут, на Цензорі.
От наприклад, тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3557224/90309b38-0603-47e1-bd66-226c0bf1dcc9
Знецінення і "порада" замість воєнних заводів бити по цивільному населенню русні.
Три акаунта синхронно педалюють цю тему, зібрали чимало лайків.
Добре, що в СБУ не послуговуються порадами з форума.
Погано, що наші недалекі співвітчизники піддаються, а потім - про "Павутину" треба було мовчати, і краще взагалі не робити, щоб русняву владу не дратувати, а натомість бомбити житлові квартали, щоб пересічні кацапи "почувствовалі вайну". Тобто послідовно просувається думка, що все у нас робиться не так, навіть те, що насправді зроблено на вищому рівні.
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11.06.2025 13:01 Ответить
Не розумно
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11.06.2025 12:53 Ответить
Маю на увазі, з боку суспільства.
У зєлєних має вистачити клепки діяти в рамках протоколів.
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11.06.2025 12:55 Ответить
З таємною малявою від пуйла?
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11.06.2025 12:22 Ответить
не все у нього альо із ******
є питання
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11.06.2025 12:25 Ответить
Шо залежалі ружбайки з 90-х?
Чи хоче і ******** підливати і до ЄС?
Багатовекторне, як Кучма.
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11.06.2025 12:28 Ответить
ласкаве теля двох маток ссе
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11.06.2025 12:30 Ответить
Пропаганда ЛГТБ тут не доречна!
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11.06.2025 12:31 Ответить
чого ж?
з такого "теляти" можна ще й зиск згодом дістати
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11.06.2025 12:33 Ответить
Серби гебняво-православні, вони живуть 20 сторіччям, крім округа Воеводіно всі комуновата.
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11.06.2025 12:38 Ответить
є серби, яким кацапські фашисти та їхні злодівства проти Українців геть не до впободи
причому чимало
вата є усюди, не ітко у сербів, це біда світова
а от із гомосексуалістів та проституток, у т.ч. політичних, непогані агенти
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11.06.2025 12:43 Ответить
Може, вам відніше.
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11.06.2025 12:44 Ответить
Дивлюсь на його обличчя "ліца" і думку гадаю, що він такий серб, як я зулус
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11.06.2025 12:26 Ответить
Так, згоден, у нього мерзена пика ************ смоктуна.
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11.06.2025 12:29 Ответить
Мов тільки від газнафто труби мама відтягнула
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11.06.2025 12:34 Ответить
Нема чого на нього наговорювати, ба більш, можу він музика та дитинства гра на шкіряній флейті.
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11.06.2025 12:37 Ответить
Єгеж.
Не бийте мене хлопці по варгам! Я на флейті граю!
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11.06.2025 12:39 Ответить
Маляву від ***** для Zе та дЕрьмака привезе.
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.
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11.06.2025 12:28 Ответить
У усякому разі, поворот цікавенький…
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11.06.2025 12:32 Ответить
франц фердинанд їде в сараєво...
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11.06.2025 12:43 Ответить
Ну,срба на врбу!
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11.06.2025 12:45 Ответить
Та ну нах - шо ж це його так шибануло - і вашим і нашим
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11.06.2025 13:09 Ответить
Тобто ночувати в Києві під повітряну тривогу він БОИТЬСЯ ?
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11.06.2025 13:17 Ответить
На БУЯ!!!! Цеж проксі пу і орбана!!!!
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11.06.2025 13:23 Ответить
За дорученням ***** буде умовляти на капітуляцію.
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11.06.2025 13:25 Ответить
 
 