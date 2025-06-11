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Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину с визитом
Президент Сербии Александр Вучич сегодня посетит с однодневным визитом Украину.
Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.
Это будет первый визит Вучича в Украину.
Топ комментарии
+2 Вадим #601947
показать весь комментарий11.06.2025 12:26 Ответить Ссылка
+2 Старый зольдат
показать весь комментарий11.06.2025 12:28 Ответить Ссылка
+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий11.06.2025 12:19 Ответить Ссылка
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якшо його хлопаки зі Служби красиво вербануть, то це звісно не "павутина", але все одно добрий гешефт
Тільки в силових акціях, на кшталт "Павутини" і мосту, ліквідації важливих людей на ерефії.
В агентурній роботі та ІПсО русня таки попереду всіх.
наші навчилися добре лапті плести та ласти клеїти
є такі, що працюють без піару
помічне, до речі
далі буде
вчитися варто, а от захоплюватися кацапськими підарами не раджу
Поки що вони - перші, ми можемо лише наздоганяти. Але не бачу успіхів. Хіба що "духовний наставник" Трампа зайняв після візиту до України проукраїнську позицію, але це навряд чи заслуга наших спецслужб.
для чого вам це?
Ну щоб русню на пляшку всадити остаточно.
Поки що лише бачу їх успішні операції, в тому числі тут, на Цензорі.
От наприклад, тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3557224/90309b38-0603-47e1-bd66-226c0bf1dcc9
Знецінення і "порада" замість воєнних заводів бити по цивільному населенню русні.
Три акаунта синхронно педалюють цю тему, зібрали чимало лайків.
Добре, що в СБУ не послуговуються порадами з форума.
Погано, що наші недалекі співвітчизники піддаються, а потім - про "Павутину" треба було мовчати, і краще взагалі не робити, щоб русняву владу не дратувати, а натомість бомбити житлові квартали, щоб пересічні кацапи "почувствовалі вайну". Тобто послідовно просувається думка, що все у нас робиться не так, навіть те, що насправді зроблено на вищому рівні.
У зєлєних має вистачити клепки діяти в рамках протоколів.
є питання
Чи хоче і ******** підливати і до ЄС?
Багатовекторне, як Кучма.
з такого "теляти" можна ще й зиск згодом дістати
причому чимало
вата є усюди, не ітко у сербів, це біда світова
а от із гомосексуалістів та проституток, у т.ч. політичних, непогані агенти
Не бийте мене хлопці по варгам! Я на флейті граю!
Колись було Юстас - Алексу, а зараз ***** - Янелоху.