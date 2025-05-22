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Новости 9 мая в России
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Каллас поговорила с Вучичем после его поездки в Москву: Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать

Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербии и ее президенту Александру Вучичу следует определиться между пророссийским и прозападным курсом.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать", - отметила Каллас.

Она добавила, что обсудила с президентом Сербии Александром Вучичем его недавнюю поездку в Москву, где тот принял участие в параде 9 мая. По словам Каллас, она открыто выразила свое несогласие с таким шагом.

"Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине. А президент Вучич объяснял свою версию истории. Поэтому, да, у нас была очень широкая дискуссия по этому поводу", - рассказала глава европейской дипломатии.

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Несмотря на противоречивые сигналы со стороны Белграда, Каллас заявила, что сербские власти и в дальнейшем декларируют курс на членство в ЕС. В то же время, по ее словам, Евросоюз ожидает конкретных действий, которые подтвердят эти заявления.

Напомним Лидер Сербии Александр Вучич после визита в Москву на 8-9 мая заявил, что страна остается преданной своему плану вступить в ЕС. По его словам, Сербия хочет ускорить этот процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас

Автор: 

Евросоюз (17245) Вучич Александр (77) Каллас Кая (226)


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Тобто, дивлячись на обнімашки пі'дора з ху-йлом, які він підтримує "цінності" сказати важко?
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22.05.2025 20:28 Ответить
Тепер не ясно які цінності підтримує Каллас
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22.05.2025 20:39 Ответить
Это намек..
Никто не будет ломать через плечо.
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22.05.2025 20:49 Ответить
Даун вучич ФсьЙО АсАзнал, "зробив висновки", та запевнив шо до ***** поїхав виключно за бабло...
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22.05.2025 20:50 Ответить
Каллас обіцяла жорстку реакцію на поїздку кандидатів на членство в ЄС на московський парад, а в підсумку лише пустила шептуна в трухани.
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22.05.2025 21:02 Ответить
какая там сербия в ес?! сербы такие же ******** как и кацапня!ненавидят США всё западное,обожают своих братушек кацапню.нехуй им делать в ес,пусть с рашкой в союзе будут!
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22.05.2025 21:05 Ответить
Щось мені підказує, що Сербія хоче прискорити цей процес, щоб тоді на законних підставах разом з Орбаном перешкоджати вступу України в ЄС за наказом Путіна.
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23.05.2025 09:01 Ответить
 
 