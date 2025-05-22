Каллас поговорила с Вучичем после его поездки в Москву: Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербии и ее президенту Александру Вучичу следует определиться между пророссийским и прозападным курсом.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать", - отметила Каллас.

Она добавила, что обсудила с президентом Сербии Александром Вучичем его недавнюю поездку в Москву, где тот принял участие в параде 9 мая. По словам Каллас, она открыто выразила свое несогласие с таким шагом.

"Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине. А президент Вучич объяснял свою версию истории. Поэтому, да, у нас была очень широкая дискуссия по этому поводу", - рассказала глава европейской дипломатии.

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Несмотря на противоречивые сигналы со стороны Белграда, Каллас заявила, что сербские власти и в дальнейшем декларируют курс на членство в ЕС. В то же время, по ее словам, Евросоюз ожидает конкретных действий, которые подтвердят эти заявления.

Напомним Лидер Сербии Александр Вучич после визита в Москву на 8-9 мая заявил, что страна остается преданной своему плану вступить в ЕС. По его словам, Сербия хочет ускорить этот процесс.

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