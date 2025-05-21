Евросоюз выделит €5,5 млн срочной помощи для "Радио Свобода", - Каллас

Евросоюз договорился о выделении 5,5 миллиона евро на срочную помощь медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после отмены финансирования со стороны США.

Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, руководители внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза договорились об этом пакете "для поддержки жизненно важной работы" Радио Свобода.

Каллас подчеркнула, что ЕС не сможет восполнить дефицит финансирования организации по всему миру, но может помочь вещателю "работать и функционировать в тех странах, которые расположены по соседству, и которые очень зависят от новостей, поступающих извне".

"Для нас очевидно, что в этой ситуации мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Радио Свобода функционировать в соседнем регионе - Кавказе, Центральной Азии и так далее. Эти деньги сейчас являются лишь временной помощью. Долгосрочное финансирование все еще требует решения. Кроме того, дискуссии в ЕС, связанные с сокращением финансирования США, заключались в том, что нам нужно быть стратегическими - где именно мы должны вмешаться, чтобы заполнить пустоту. А это означает поиск путей помощи свободным СМИ в целом", - сказала глава европейской дипломатии.

Президент Радио Свобода Стив Капус выразил благодарность ЕС за выделение помощи.

"Мы благодарны за предоставление экстренного финансирования, чтобы помочь сохранить Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Благодаря принципиальному лидерству вице-президента Европейской комиссии Каллас, министра иностранных дел Чехии Яна Липавского и других мы можем поддерживать деятельность Радио Свобода еще некоторое время, продолжая нашу юридическую борьбу в США за средства, выделенные Конгрессом. Выживание Радио Свобода остается под угрозой, пока эти средства задерживают", - сказал Капус.

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

