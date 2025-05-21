Євросоюз виділить €5,5 млн термінової допомоги для "Радіо Свобода", - Каллас

Євросоюз домовився про виділення 5,5 мільйона євро на термінову допомогу медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після скасування фінансування з боку США.

Про це повідомила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського союзу домовилися про цей пакет "для підтримки життєво важливої роботи" Радіо Свобода.

Каллас наголосила, що ЄС не зможе заповнити дефіцит фінансування організації по всьому світу, але може допомогти мовникові "працювати і функціонувати в тих країнах, які розташовані по сусідству, і які дуже залежать від новин, що надходять ззовні".

"Для нас очевидно, що в цій ситуації ми повинні зосередитися на тому, щоб допомогти Радіо Свобода функціонувати в сусідньому регіоні - Кавказі, Центральній Азії тощо. Ці гроші зараз є лише тимчасовою допомогою. Довгострокове фінансування все ще потребує вирішення. Крім того, дискусії в ЄС, пов’язані зі скороченням фінансування США, полягали в тому, що нам потрібно бути стратегічними - де саме ми повинні втрутитися, щоб заповнити порожнечу. А це означає пошук шляхів допомоги вільним ЗМІ загалом", - сказала очільниця європейської дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у США скасував рішення про зупинку фінансування для "Радіо Свобода"

Президент Радіо Свобода Стів Капус висловив вдячність ЄС за виділення допомоги.

"Ми вдячні за надання екстреного фінансування, щоб допомогти зберегти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Завдяки принциповому лідерству віцепрезидентки Європейської комісії Каллас, міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського й інших ми можемо підтримувати діяльність Радіо Свобода ще деякий час, продовжуючи нашу юридичну боротьбу в США за кошти, виділені Конгресом. Виживання Радіо Свобода залишається під загрозою, поки ці кошти затримують", – сказав Капус.

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Розіб’ю ї#ало": речник КМВА Ієвлєв погрожував журналісту за матеріал про його батька - працівника Покровського ТЦК. ФОТО