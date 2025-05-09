Суд у США скасував рішення про зупинку фінансування для "Радіо Свобода"

Колегія з 11 суддів апеляційного суду США ухвалила рішення, згідно з яким Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно переказати $12 млн фінансування медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", затвердженого Конгресом США на квітень.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Це рішення ухвалене 7 травня та скасовує попередню постанову меншої колегії апеляційного суду, яка тимчасово зупинила виконання ухвали суду першої інстанції від 29 квітня. Тепер USAGM має її виконати, хоча агентство ще може звернутися до Верховного суду.

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Конфлікт виник після того, як у березні USAGM оголосило про заморожування 75 млн доларів, вже виділених на діяльність Радіо Свобода до кінця фінансового року, посилаючись на указ президента Дональда Трампа щодо ефективності витрат. Медіакорпорація оскаржила дії агентства в суді та здобула перемогу.

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що компанія продовжуватиме судові дії та працюватиме над забезпеченням решти фінансування.

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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