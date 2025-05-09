Суд в США отменил решение о приостановке финансирования "Радио Свобода"

Коллегия из 11 судей апелляционного суда США приняла решение, согласно которому Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно перевести $12 млн финансирования медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", утвержденного Конгрессом США на апрель.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение принято 7 мая и отменяет предыдущее постановление меньшей коллегии апелляционного суда, которое временно остановило исполнение постановления суда первой инстанции от 29 апреля. Теперь USAGM должен его выполнить, хотя агентство еще может обратиться в Верховный суд.

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Конфликт возник после того, как в марте USAGM объявило о замораживании 75 млн долларов, уже выделенных на деятельность Радио Свобода до конца финансового года, ссылаясь на указ президента Дональда Трампа об эффективности расходов. Медиакорпорация обжаловала действия агентства в суде и одержала победу.

Президент Радио Свобода Стивен Капус заявил, что компания будет продолжать судебные действия и работать над обеспечением остального финансирования.

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта, штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

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