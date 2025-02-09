Их больше никто не слушает, - Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европа теперь свободна (не считая душной бюрократии). Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - заявил американский бизнесмен.

Справочно

"Голос Америки" (Voice of America) - это международная медиаязыковая организация, которая работает более чем на 40 языках онлайн, на радио и телевидении. Ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Основана федеральным правительством США. Радиостанция "Голоса Америки" была создана во время Второй мировой войны в противовес нацистской пропаганде.

"Радио Свобода" является независимой медиакорпорацией, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

Радио "Свободная Европа"/"Радио Свобода" было основано в 1950 году.

