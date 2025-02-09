РУС
Их больше никто не слушает, - Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Маск призывает закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европа теперь свободна (не считая душной бюрократии). Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - заявил американский бизнесмен.

Читайте также: Суд заблокировал DOGE и Маску доступ к конфиденциальным данным Минфина, - AP

Справочно

"Голос Америки" (Voice of America) - это международная медиаязыковая организация, которая работает более чем на 40 языках онлайн, на радио и телевидении. Ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Основана федеральным правительством США. Радиостанция "Голоса Америки" была создана во время Второй мировой войны в противовес нацистской пропаганде.

"Радио Свобода" является независимой медиакорпорацией, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

Радио "Свободная Европа"/"Радио Свобода" было основано в 1950 году.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok.

Читайте также: Илон Маск заявил, что не намерен покупать TikTok

закрытие (115) СМИ (3857) США (27938) Маск Илон (260)
+57
Ну да - всі слухають одного обкуреного африканця який уявив себе пупом землі
показать весь комментарий
09.02.2025 19:32 Ответить
+33
Це ще він не курив
показать весь комментарий
09.02.2025 19:32 Ответить
+32
Трамп зрадив не тільки Україну, але й Америку. Бо Америка у 80-хх та 90-хх роках минулого століття була інформаційним радіосвіточем для невбитих тотальною радянською пропагандою та московським комуністичним беззаконням індивідуумів, які вціліли в Східній Європі та СССР і, незважаючи на радіоглушилки, намацували на приймачі заповітні хвилі Радіо "Свобода" та Радіо "Вільна Європа".

Українські віруючі-протестанти, черпаючи наснагу та духовне натхнення з американського біблійного вільного раю, жертовно приймали на себе тягар тюремних переслідувань радянської охранки у 80-хх роках, коли сатанинська московська влада за сфабрикованими звинуваченнями відправляла їх по етапу в Сибір як шпигунів та американських запроданців. Вони вірили, що їхні страждання не марні і що Бог колись зруйнує темне Царство Зла, якою була росія.

Проте Зло укріпилось в своєму злі, а той, від кого українські християни очікували підмоги і розради та вважали за свого брата, став зараз дуже схожий на Іуду Іскаріота-зрадника Ісуса Христа.

Бо став він поруч не з упослідженими християнами, які переконані в перемозі Добра над Злом, а з кремлівською російською Сатаною, прагнучи за рахунок ненаданої Україні необхідної далекобійної зброї накопичити 30 срібних бонусів для покупки Гренландії.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:33 Ответить
Комментировать
Америко! вставай! ти в смертельній небезпеці!!! під кінець каденції тих трампо-недоумків - США вже не існуватиме.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:48 Ответить
Маск еще калинку малинку не танцевал в кокошнике? Уже скоро, не пропустите...
показать весь комментарий
09.02.2025 19:48 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 11:11 Ответить
В одній мудрій книзі написано ,
що ,,дурисвіти матимуть успіх".
показать весь комментарий
09.02.2025 19:50 Ответить
Давно пора прикрити ці лівацько-дегенератські кубла
показать весь комментарий
09.02.2025 19:51 Ответить
Прийняти що? Олігархічний капіталізм в США? Тут ми нічого не вдіємо. Ми не обирали Трампа і не призначали Маска. А от протидіяти їх руйнівному впливу в Європі можемо.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:55 Ответить
Олигархия это когда деньги извлекаются из государства, а не богатые челы у власти. Это та же ошибка что у нас с Порошенко.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:03 Ответить
Кінець приходить всьому вільному демократичному світові, і всьому світовому порядку який встановився після WW2. Тільки упороті трампісти не бачать до чого все це призведе.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:08 Ответить
А де ж цей кінець по відношенню до рашки і китаю? В ту сторону трампакс поки боїться і чхнути. Взявся за союзників та за тих, до кого можна безкарно застосувати свою владу. Чи ваша голова на такі складні роздуми не здатна? Ці два придурки старанно симулюють турбодіяльність.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:38 Ответить
Вплив США та симпатії до США суттєво зменшаться. Їх місце в медіа просторі буде зайнято європейськими радіостанціями. Якщо Маск мріє стати монополістом суспільної думки в Інтернеті, то тут теж не вийде, бо всяка дія народжує протидію. Європейські соціальні мережі зможуть функціонувати і без США. Я хочу подивитися хто залишиться в мережі Х через пів року. У Маска кажуть вже за 200 мільйонів підписників. Невже лише американці? Це ж виходить що кожний другий американець заглядає в рот Маску. Не вірю. Люди проголосують кишенею і позакривають акаунти.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:51 Ответить
Ничего с твиттером не случиться, хотя Маск и старается. Большинство не политики и им все равно.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:54 Ответить
Політика в кожному супермаркеті і в кожному ціннику на товари. На це навіть аполітичні реагують.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:56 Ответить
Європейськими? Чи все ж таки московито китайсько арабськими?
показать весь комментарий
11.02.2025 14:28 Ответить
Он прав. Они создавались как пропаганда против СССР. Их время давно прошло.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:52 Ответить
Та ти що? А ось пуйло ліпить нового Франкенштейна- СССР.
показать весь комментарий
10.02.2025 03:58 Ответить
Та це ще дрібниці. Маска скільки там обіцяв наекономити в США? Трильйон чи півтора доларів? Тому всі оці Радіо Свободи та USAID, це лише розминка перед головним блюдом - витратами на соціалку та оборону. От тоді всі завиють - не лише демократи, а і республіканці. Це лише початок шоу. Шоу фінал якого може легко стати драматичним не лише для США, а і для світу.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:53 Ответить
Над Америкою висить величезний обов'язок. Оплачувати відсотки щодо їх обслуговування стає реально неможливо. https://usdebtclock.org/
Ну а Ви те, що пропонуєте? Які б Ви витратні статті зменшували та які доходні збільшували? Або хто, на вашу думку, повинен оплачувати відсотки за боргами США?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:04 Ответить
Нагадаю, в нелюбимого усіма Байдена був план на цей випадок - підняти податки для багатих та корпорацій, та вкластись в масштабні проекти, що матимуть значний сукупний ефект. Трампісти з республіканцями це максимально заблокували, а тепер реалізують протилежне - економити на всьому, знижуючи одночасно податки багатим та корпораціям.
Як на мене, вся та, господи прости, байденоміка, виглядала значно продуманіше та перспективніше, особливо дивлячись на перспективи загострення ситуації в світі. Тим більше державний борг в США 34 трильйони доларів, довго ж доведеться економити, поки він зменшиться до прийнятного рівня. Ідея підняти економіку, щоб він не був для неї тягарем розумніша.
І до речі, реалізація навіть в мінімальному варіанті планів демократів уже призвела ро росту та значного покращення економіки, але.... тепер буде трампономіка, з неясними перспективами, але в основному похмурими прогнозами.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:08 Ответить
Ви з Байденом прихильники економічної та соціальної теорії, про державне планування, ручне регулювання ресурсів та власності. Підняти податки для багатих, це те саме, що й у комуністів, взяти все і відібрати і поділити між усіма. Це глухий кут розвитку. Всі корпорації почнуть дробитися, багатії ділити доходи та майно серед свого близького оточення. Не буде сенсу долати стелю середнього чи навіть бідного класу. Загалом у кожному дворі свою маленьку доменну піч. І до речі про "покращення економіки". Ви таки не дивилися цифру боргу США за моїм посиланням, а вона за Байдена вже стала не 34, а 36,5 трильйона $.
показать весь комментарий
11.02.2025 05:52 Ответить
Не до кінця розумію, як у вашій уяві особливості системи оподаткування в країні стали суміжною з плановою економікою часів СРСР/КНР, і де Байден та я пропонували ручне регулювання ресурсів та державне планування. Окрім того, на так званий "глухий кут розвитку", можна без проблем подивитись в частині країн Європи, де є прогресивна система оподаткування, коли багатий платить більше. І я щось не бачу прикладів дробління корпорацій та поділу доходів та майна в Данії, Швеції, Норвегії....... І доменні печі в кожному дворі вони не ставлять.
А от ідею - чим багатше, тим ти більш вільний від податків, можна побачити .....в Україні наприклад. Звісно тут це густо перемішано з корупцією, але все одно досить показово.
І до речі, при Обамі свого часу, загалом були підняті податки для багатих та корпорацій (або залишилисиь стабільно високими, замість зниження), це призвело до......початку повернення корпорацій з офшорних зон, та до переходу економіки зі стану рецесії (на початку його строку), до стабільного зростання. Не дуже корелює з глухим кутом розвитку, чи не так? Аналогічно Байден почав з післяковідного відновлення, а закінчим стабільним ростом (який правда не встиг "спуститись" до доходів пересічних громадян, але то вже інша історія). Теж не схоже на будівництво доменних печей у дворах.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:59 Ответить
По суті, я розумію вашу позицію і навіть у чомусь з вами згоден. Але. Це не для нас. Багато є способів регулювання доходів та витрат громадян. Прогресивний податок - це важіль управління економікою. Ви пропонуєте брати підвищений податок у високоприбуткових виробничих підприємств та з нього надавати фінансову допомогу чи субсидії низькорентабельним чи збитковим. Це і є планове господарство. Суспільний устрій Данії, Швеції, Норвегії поєднує елементи соціалізму та демократії. Вони прагнуть реформ через виборні процеси і демократичні інститути. Але це скоріше виняток пов'язаний із ментальними особливостями цих народів. А в США як і в нас інший менталітет, більш примітивний та архаїчний. Нам для прогресу потрібна здорова конкуренція, тому що ми звикли конкурентів ліктями розштовхувати. Ми не зможемо чесно контролювати виробництво та розподіл товарів на користь суспільства і при цьому зростати та розвиватися. Ми вже це пробували у минулому столітті. Зазнали фіаско.
показать весь комментарий
11.02.2025 11:08 Ответить
Мова не йде про підтримку когось, за рахунок іншого. Це в принципі допустимо лише у виключних випадках - наприклад виробництво зброї, або низькорентабельні але разом з тим ключові виробництва, які задіюють багато суміжних галузей - авіабудування, і т.п. Мова про те, щоб застосовувати прогресивне оподаткування, а отримані додаткові кошти направляти для розвитку інфраструктури. Енергетика, господи прости дороги, порти, зв'язок і т.п. Не менш важливо дофінансувати цими коштами освіту та науку. Звичайно в короткотерміновій перспективі це лише додаткові витрати, в т.ч. для тих самих корпорацій, але в довготерміновій, це дуже значний ривок для економіки, від якого виграють всі, в т.ч. самі корпорації та багаті.
Стосовно менталітету, який в нас ніби примітивний та архаїчний. Знаєте, якийсь час назад, я був би згодний з цим, але зараз, я спостерігаю як країни, ніби з прогресивним та розумним населенням, обирають на виборах популістів, фашистів усіх мастей, як радіють коли політики читають їм лозунги взяті ледь не з 18 століття. Дивлюсь на все це і розумію, що різниця в менталітеті дуже і дуже невелика. Увесь цей наліт цивілізованості виявляється дуже і дуже тонким та навіть примарним.
І стосовно конкуренції, так вона надважлива. Але зараз ми можемо бачити, як великі корпорації починають не просто давити усіх малих конкурентів, вони стають все ближче до підміни самої ідеї держави та воліють замінінити собою певні її елементи. Це не конкуренція. Це її знищення.
показать весь комментарий
11.02.2025 12:15 Ответить
Ви самі собі суперечите. Прогресивний податок це якраз і є, підтримувати когось за рахунок іншого. Як там у Ломоносова, "ежели в одном месте убывает то в другом прибывать должно". І далі, Ви відразу починаєте регулювати "прости господи" економіку, інфраструктуру, освіту та науку. Але хто то ж повинен працювати регулятором цих фінансових потоків, значить за хабарі будуть лобіровать чиїсь проекти, значить собівартість нашої продукції буде ще більше збільшуватися. Це ми так плавно перейшли до нашого менталітету. Менталітет базується на досвіді предків на історичних подіях, на постійній недовірі до влади. Це дуже складна тема. Я, звичайно, можу довго описувати наші культурні традиції, психологічні особливості. Але якщо так двома словами, то це кумівство, тобто замкнуті нечисленні осередки суспільства підтримують один одного тільки всередині свого кола, а на державному рівні, тут кожен сам за себе. Так само і за кордоном. Вплив глобалізації начебто призвело до змішання традицій, до загальносвітових цінностей, але це поки що були ситі й задоволені, а варто трапитися будь-якому катаклізму, пандемії, економічній кризі, війні, то відразу всi по своїм норкам. Досить годувати ................(підстав сам потрібне) Загалом мораль цієї байки така. Рано нам ще думати про справедливий світоустрій. Нам ще строєм ходити та ходити. Нам би хоч би до кінця не розколотися на первісні племінні автономії. Добре, щоб хоча б ці товарно-грошові відносини залишалися в силі і виконувались.
показать весь комментарий
11.02.2025 21:43 Ответить
рашистський агент "маск" при ділах.Куйло практично домігся свого. ПРОТИРІЧЧЯ- ВКАЗУЄ НА ДІЮ РАШИСТСЬКОГО АНТИХРИСТА.Вся політика післясовкової3,14дерації ,базується на протиріччях, котрі видають владу 3,14дерації, як слуг антихриста .Нинішня адміністрація"трамбона" ,продовжує ту ж саму лінію протиріччь у світі, посилюючи її ,котра вказує на її однакову суть із рашистською владою,
показать весь комментарий
09.02.2025 19:55 Ответить
WSJ bombshell: Musk in regular contact with Putin since 2022

Updated on: October 25, 2024 10:35 AM й це видання республіканців не вигнане ще з Білого Дому -ПОКИЩО бо Мердок головний серед медіамагнатів Трампа ПОКИЩО

переклад статті он-лайн

Американський технічний магнат Ілон Маск регулярно контактував з президентом Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року, стверджує новий звіт The Wall Street Journal.

Двоє чоловіків, як підтвердили журналу кілька нинішніх та колишніх американських, європейських та російських чиновників, обговорюють особисті теми, бізнес та геополітичні питання.

Путін одного разу нібито попросив Маска уникати активації своїх супутників Starlink над Тайванем як послугу президенту Китаю Сі Цзіньпіну, повідомили два джерела. Пекін претендує на історичний суверенітет над Тайванем і пообіцяв анексувати його.

Це пояснило б, чому https://cybernews.com/editorial/taiwan-musk-pentagon-spacex-starshield-china/ Starlink недоступний на Тайвані, хоча офіційно переговори між Тайбеєм та SpaceX розпалися через вимогу Тайваню про те, щоб місцева організація мала контрольну частку будь-якого створеного спільного підприємства.

Маск надав Україні вільний доступ до Starlink після того, як Росія вторглася в сусідню країну в лютому 2022 року. Але його відносини з Києвом пізніше зіпсувалися - Маск припинив фінансування терміналів, і Пентагону тепер потрібно купувати їх у SpaceX.

У лютому 2024 року головне військове розвідувальне агентство України навіть стверджувало, що термінали Starlink використовувалися російськими військами на окупованих територіях. SpaceX і Маск сказали, що це неправда.

Цікаво, що саме наприкінці 2022 року, коли він нібито почав розмовляти з Путіним, Маск, який зараз критикує військову допомогу США Києву, вперше повторив теми Москви, коли мова йде про війну.

Маск сказав, що референдум повинен бути проведений на окупованих Росією територіях, щоб залишити свою долю "волі народу", і визнав Крим частиною Росії, хоча він був незаконно анексований у 2014 році.

https://www.wsj.com/world/russia/musk-putin-secret-conversations-37e1c187?mod=hp_lead_pos1 Згідно з джерелами журналу, Маск і Путін продовжили розмову цього року, навіть незважаючи на те, що мільярдер зараз активно бере участь у виборчій кампанії Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії та колишнього президента США.

Якщо Трамп переможе, Маску може бути присуджено впливову роль у його адміністрації. Трамп щойно заявив, що зателефонує і Путіну, і президенту України Володимиру Зеленському в ніч виборів, щоб шукати миру.

Однак демократи поки що відповідальні, і контакти Маска з Кремлем викликають потенційні проблеми національної безпеки.

Зв'язки мільярдера з військовими та космічними агентствами США глибокі - він навіть має допуск до безпеки та доступ до певної секретної інформації. Але якщо Маск перебуває в регулярному контакті з Путіним, чи може уряд бути впевнений, що він нічого не віддає Росії?

Офіційно Маск не відповів на прохання WSJ про коментар, але на X він висміює новий звіт і, у відповідь на, за загальним визнанням, химерні заклики його заарештувати, https://x.com/elonmusk/status/1849697543543980378 написав: "SpaceX є основною системою зв'язку українських військових на передовій, тому що все інше було знищено або застрягло росіянами!"

Тим не менш, на початку цього року Маск дав ефірний час Путіну та його поглядам на США та Україну, коли X провів інтерв'ю Такера Карлсона з російським лідером у Кремлі.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:30 Ответить
Незабаром вже розслідування Швеця, він анонсував у своєму останньому блозі, як Маск сколочував пацанів -хакерів у свою бригаду DOGE
показать весь комментарий
09.02.2025 20:33 Ответить
цей потний наркоман ще судитись з людьми почне, мовляв я твітер купив а вони якесь радіо слухають, і що цікаво він сцить заікнутись щодо китаю
показать весь комментарий
09.02.2025 19:56 Ответить
Дебіла самого треба закрити - у психдиспансер .
показать весь комментарий
09.02.2025 19:57 Ответить
Схоже, почалася гра "чия зірка більша і яскравіша".
Наш тихенько відійшов убік. Потужності не вистачає.)
показать весь комментарий
09.02.2025 19:57 Ответить
Ця мавпа з грошима зовсім втратила здоровий глузд від своїх наркотиків.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:58 Ответить
Только такой дебил, как Маск, может предлагать такие вещи!

В своё время, эти радиостанции помогли развалить СССР, а сегодня через СМИ, путлер загадил мозги населению всей Европы и Америки!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:00 Ответить
Неужели массы настолько отупели что не видят как ими манипилуруют? Хотя да, о чем это я, это же массы.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:01 Ответить
Це мало сенс під час Холодної війни. Коли незаймані вуха громадян за завісою були дуже сприйнятливі. Тепер це справді безглузда пропагандистська клоунада.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:10 Ответить
А холодна війна зараз знову повертається. Чим тобі не інформаційний залізний занавіс зараз в росії?
показать весь комментарий
10.02.2025 04:02 Ответить
Зразкові ЗМІ, найвищі стандарти. Беззаперечна підтримка обом.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:14 Ответить
Во времена холодной войны эти радиостанции боролись с коммунизмом, а сейчас сами напоминают левых, а если точнее то троцкистов.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:18 Ответить
Маск аяваски пережер!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:19 Ответить
Та що вже там, залиште єдиний трампофокс, чи як там його
показать весь комментарий
09.02.2025 20:25 Ответить
та цур вас, краще кожноденний гундосик для тих, кому протипоказані таблетки від блювоти...
показать весь комментарий
09.02.2025 22:04 Ответить
пігулки
показать весь комментарий
09.02.2025 22:31 Ответить
пані муві по польски?
Табле́тка (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. tabuletta, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 зменшувальна форма від tabula), можу й англійську вказати: "tablets"
показать весь комментарий
09.02.2025 23:15 Ответить
Давно час було прикрити ці ЗМІ демпартії, які проповідують ліву ідеологію.
Результати цієї ідеології бачимо, як у країнах Європи домінують мусульмани, а економічний стан населення різко погіршився...... це відноситься до Канади та України.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:28 Ответить
Треба добряче перетрусити персонал цих станцій, але відмовлятись від них не можна.
Потрібно більше контролю за тим, що і як вони освітлюють.
Бо там багато імітаторів роботи.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:31 Ответить
створено проти нацистів,маск нацист та хоче це закрити.все ж логічно
показать весь комментарий
09.02.2025 20:45 Ответить
В США мало того що задушлива бюрократія, так ще ідіоти в ній працюють.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:46 Ответить
покидьок
запропонує замість ГА
парашу тудей??
показать весь комментарий
09.02.2025 20:56 Ответить
А на вільне місце наш телемарафон.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:21 Ответить
У мене дідусь в совку слухав ці радіостанції. Не знав що вони досі існують і на них витрачають сотні мільйонів доларів.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:25 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 21:31 Ответить
ЯК В ТОЧЕЧКУ!!

Експропріація зажравшихся в кращих традиціях більшовиків - а ті що головасті й багаті а не підтримали їх. втекли в міграцію тисячами кораблів . Так германіїя революціонером Лєніним розвалила Російську імперію після першої світової. А Маск сам має гроші та ще виконує замовлення хйла
показать весь комментарий
09.02.2025 22:17 Ответить
Фашист-аутист незабаром Гамерику буде розвалювати. Після того, як зламає всю систему.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:36 Ответить
ЭТО ТОЖЕ ЧТО И МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО
показать весь комментарий
09.02.2025 21:39 Ответить
так він діє стнартами ********** - мальчік втрусіках і т д
показать весь комментарий
09.02.2025 22:03 Ответить
Маск при Донні Чубчику служить громовідводом. Донні скоро видасть у своїй мережі- нєвіноватий я, ето он хотєл поссоріть меня с народом. Такі реформатори, майстри фрази, завжди погано закінчують.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:57 Ответить
корпорація яйцегових використовує ДОНІ... скоро його змінить ВЕНС
показать весь комментарий
09.02.2025 22:15 Ответить
Обидва авантюрники
показать весь комментарий
10.02.2025 02:02 Ответить
Дежавю... Пуйло сидить либиться: "В Україні та Грузії вийшло, настала черга Америки, а згодом і всієї Європи!"
показать весь комментарий
09.02.2025 22:12 Ответить
Колись Оскар Уайльд сказав про циніків: "A man who knows the price of everything and the value of nothing." (Людина, яка знає все про ціни і нічого - про цінності). На жаль обидва міліардери дивляться на світ лише з позицій грошей і забули (чи їх не навчили) про те, що в 20 столітті саме США стали прикладом демократії для решти світу, причому незалежно, від того, від якої з двох партій був президент.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:21 Ответить
Вони колись були реально за свободу.А зараз це лівацькі змі.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:22 Ответить
Примітивний тип з диктаторською свідомістю. Близький по духу путіну...
показать весь комментарий
09.02.2025 22:50 Ответить
От і США показує своє справжнє обличчя без прикрас, бо прикраси занадто дорогі під час перерозподілу світу, до них повернуться потім
показать весь комментарий
09.02.2025 23:02 Ответить
Шановні, розпочинаємо збір підписів за відправку маска на Марс для втілення його геніальних задумів, приєднуйтесь
Хай живе демократія
показать весь комментарий
10.02.2025 02:00 Ответить
Те, з чим не впоралися "глушілкі савєтов" - впорається маскґх(
показать весь комментарий
10.02.2025 02:45 Ответить
Рашку тудейку мо потрібно якось знищити?? ІФФАн Маск карадов будьонівку одягнув і нищить протидію гебельсні кремлівський.. Мюллєр вичистив білий Дім в 50- роках від комуняк... Цей куй в будьонівці вичищає Білій дім і США від антиросійського супротиву
показать весь комментарий
10.02.2025 05:29 Ответить
а міг би закликати розстріляти колективи "Голоса Америки" і "Радіо Свобода". Все ж таки ще не викорінив із себе ліберала повністю.
показать весь комментарий
10.02.2025 06:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 