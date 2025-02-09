Их больше никто не слушает, - Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"
Американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Европа теперь свободна (не считая душной бюрократии). Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков", - заявил американский бизнесмен.
Справочно
"Голос Америки" (Voice of America) - это международная медиаязыковая организация, которая работает более чем на 40 языках онлайн, на радио и телевидении. Ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Основана федеральным правительством США. Радиостанция "Голоса Америки" была создана во время Второй мировой войны в противовес нацистской пропаганде.
"Радио Свобода" является независимой медиакорпорацией, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).
Радио "Свободная Европа"/"Радио Свобода" было основано в 1950 году.
Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok.
що ,,дурисвіти матимуть успіх".
Ну а Ви те, що пропонуєте? Які б Ви витратні статті зменшували та які доходні збільшували? Або хто, на вашу думку, повинен оплачувати відсотки за боргами США?
Як на мене, вся та, господи прости, байденоміка, виглядала значно продуманіше та перспективніше, особливо дивлячись на перспективи загострення ситуації в світі. Тим більше державний борг в США 34 трильйони доларів, довго ж доведеться економити, поки він зменшиться до прийнятного рівня. Ідея підняти економіку, щоб він не був для неї тягарем розумніша.
І до речі, реалізація навіть в мінімальному варіанті планів демократів уже призвела ро росту та значного покращення економіки, але.... тепер буде трампономіка, з неясними перспективами, але в основному похмурими прогнозами.
А от ідею - чим багатше, тим ти більш вільний від податків, можна побачити .....в Україні наприклад. Звісно тут це густо перемішано з корупцією, але все одно досить показово.
І до речі, при Обамі свого часу, загалом були підняті податки для багатих та корпорацій (або залишилисиь стабільно високими, замість зниження), це призвело до......початку повернення корпорацій з офшорних зон, та до переходу економіки зі стану рецесії (на початку його строку), до стабільного зростання. Не дуже корелює з глухим кутом розвитку, чи не так? Аналогічно Байден почав з післяковідного відновлення, а закінчим стабільним ростом (який правда не встиг "спуститись" до доходів пересічних громадян, але то вже інша історія). Теж не схоже на будівництво доменних печей у дворах.
Стосовно менталітету, який в нас ніби примітивний та архаїчний. Знаєте, якийсь час назад, я був би згодний з цим, але зараз, я спостерігаю як країни, ніби з прогресивним та розумним населенням, обирають на виборах популістів, фашистів усіх мастей, як радіють коли політики читають їм лозунги взяті ледь не з 18 століття. Дивлюсь на все це і розумію, що різниця в менталітеті дуже і дуже невелика. Увесь цей наліт цивілізованості виявляється дуже і дуже тонким та навіть примарним.
І стосовно конкуренції, так вона надважлива. Але зараз ми можемо бачити, як великі корпорації починають не просто давити усіх малих конкурентів, вони стають все ближче до підміни самої ідеї держави та воліють замінінити собою певні її елементи. Це не конкуренція. Це її знищення.
Updated on: October 25, 2024 10:35 AM й це видання республіканців не вигнане ще з Білого Дому -ПОКИЩО бо Мердок головний серед медіамагнатів Трампа ПОКИЩО
переклад статті он-лайн
Американський технічний магнат Ілон Маск регулярно контактував з президентом Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року, стверджує новий звіт The Wall Street Journal.
Двоє чоловіків, як підтвердили журналу кілька нинішніх та колишніх американських, європейських та російських чиновників, обговорюють особисті теми, бізнес та геополітичні питання.
Путін одного разу нібито попросив Маска уникати активації своїх супутників Starlink над Тайванем як послугу президенту Китаю Сі Цзіньпіну, повідомили два джерела. Пекін претендує на історичний суверенітет над Тайванем і пообіцяв анексувати його.
Це пояснило б, чому https://cybernews.com/editorial/taiwan-musk-pentagon-spacex-starshield-china/ Starlink недоступний на Тайвані, хоча офіційно переговори між Тайбеєм та SpaceX розпалися через вимогу Тайваню про те, щоб місцева організація мала контрольну частку будь-якого створеного спільного підприємства.
Маск надав Україні вільний доступ до Starlink після того, як Росія вторглася в сусідню країну в лютому 2022 року. Але його відносини з Києвом пізніше зіпсувалися - Маск припинив фінансування терміналів, і Пентагону тепер потрібно купувати їх у SpaceX.
У лютому 2024 року головне військове розвідувальне агентство України навіть стверджувало, що термінали Starlink використовувалися російськими військами на окупованих територіях. SpaceX і Маск сказали, що це неправда.
Цікаво, що саме наприкінці 2022 року, коли він нібито почав розмовляти з Путіним, Маск, який зараз критикує військову допомогу США Києву, вперше повторив теми Москви, коли мова йде про війну.
Маск сказав, що референдум повинен бути проведений на окупованих Росією територіях, щоб залишити свою долю "волі народу", і визнав Крим частиною Росії, хоча він був незаконно анексований у 2014 році.
https://www.wsj.com/world/russia/musk-putin-secret-conversations-37e1c187?mod=hp_lead_pos1 Згідно з джерелами журналу, Маск і Путін продовжили розмову цього року, навіть незважаючи на те, що мільярдер зараз активно бере участь у виборчій кампанії Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії та колишнього президента США.
Якщо Трамп переможе, Маску може бути присуджено впливову роль у його адміністрації. Трамп щойно заявив, що зателефонує і Путіну, і президенту України Володимиру Зеленському в ніч виборів, щоб шукати миру.
Однак демократи поки що відповідальні, і контакти Маска з Кремлем викликають потенційні проблеми національної безпеки.
Зв'язки мільярдера з військовими та космічними агентствами США глибокі - він навіть має допуск до безпеки та доступ до певної секретної інформації. Але якщо Маск перебуває в регулярному контакті з Путіним, чи може уряд бути впевнений, що він нічого не віддає Росії?
Офіційно Маск не відповів на прохання WSJ про коментар, але на X він висміює новий звіт і, у відповідь на, за загальним визнанням, химерні заклики його заарештувати, https://x.com/elonmusk/status/1849697543543980378 написав: "SpaceX є основною системою зв'язку українських військових на передовій, тому що все інше було знищено або застрягло росіянами!"
Тим не менш, на початку цього року Маск дав ефірний час Путіну та його поглядам на США та Україну, коли X провів інтерв'ю Такера Карлсона з російським лідером у Кремлі.
Наш тихенько відійшов убік. Потужності не вистачає.)
В своё время, эти радиостанции помогли развалить СССР, а сегодня через СМИ, путлер загадил мозги населению всей Европы и Америки!
Табле́тка (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. tabuletta, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 зменшувальна форма від tabula), можу й англійську вказати: "tablets"
Результати цієї ідеології бачимо, як у країнах Європи домінують мусульмани, а економічний стан населення різко погіршився...... це відноситься до Канади та України.
Потрібно більше контролю за тим, що і як вони освітлюють.
Бо там багато імітаторів роботи.
запропонує замість ГА
парашу тудей??
Експропріація зажравшихся в кращих традиціях більшовиків - а ті що головасті й багаті а не підтримали їх. втекли в міграцію тисячами кораблів . Так германіїя революціонером Лєніним розвалила Російську імперію після першої світової. А Маск сам має гроші та ще виконує замовлення хйла
Хай живе демократія