РУС
Новости
1 777 27

Илон Маск заявил, что не намерен покупать TikTok

Маск не будет покупать Тик-ток

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok, которую США пытались запретить из-за беспокойства о национальной безопасности и ее связей с китайским владельцем - компанией ByteDance Ltd.

Соответствующее заявление Маск сделал на конференции, которая была организована Матиасом Депфнером, миллиардером и генеральным директором немецкого медиаконгломерата AxelSpringer, пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - сказал Маск.

Миллиардер также заявил, что сам он не пользуется TikTok.

Приобретение соцсети Twitter Маск назвал "исключением", заявив, что сделал это, чтобы "сохранить свободу слова".

"Обычно, я создаю компанию с нуля", - заявил американский бизнесмен.

Читайте также: Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, - Трамп

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Читайте также: Трамп отсрочил запрет TikTok на 75 дней и предложил новое соглашение

покупка (126) США (27938) Маск Илон (260) TikTok (35)
+6
Ему твиттер был нужен для прихода к власти Трампа. Он окупит издержки с лихвой.
показать весь комментарий
09.02.2025 01:00 Ответить
+5
Не велика таємниця. У путлера немає вільної валюти.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:42 Ответить
+3
той тік ток йому нафіг не потрібен. вибори ж уже виграні і Муск дорвався до корита. і не тому що він хоче бабла намити як наші політики, а тому що він дужу любить владу і кайфує коли керує фінансовими потоками, а разом і людбми у тих потоках. А твіттер він купував лише для того, щоб допомогти Трумпу виграти вибори. до того ж не за свої власні кошти він його купував, а за мутні кошти з кацапського фонду.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:49 Ответить
Можливо досвід твітера його навчив чомусь - як купив ціна просіла на 80+%
показать весь комментарий
09.02.2025 00:40 Ответить
Ему твиттер был нужен для прихода к власти Трампа. Он окупит издержки с лихвой.
показать весь комментарий
09.02.2025 01:00 Ответить
два полупідара заявляють..
а попереджали ж люди...
показать весь комментарий
09.02.2025 00:41 Ответить
Не велика таємниця. У путлера немає вільної валюти.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:42 Ответить
У нього є мрія- увесь світ сидить на Х й вибирає ультраправих патріотів !!!Вони з хйлом вже майже привели до перемоги партію AfD в Німеччині. Х - добряче попрацбїював над цим , працює й соьогодні. Підтримує партію ПАТРІОТИ Європи - зʼїзд в Мадриді , там усі європейські Орбани зібралися ... Трамп не визнає ЄС з Брюселем. ІГНОР! Марші "мітинг" з 10 Патріотів Європи у Німеччині на Х крутить вдень й вночі й взад й збоку - але все рівно ті ж 10 , як Путін з бабцями одними й тими катається взад і збоку. Й носять вони плакат з величезною літерою Х - захищають від утиску ... Бо насправді в Німеччині вже військовим дали наказ не користуватися цим Х .
показать весь комментарий
09.02.2025 00:46 Ответить
Уточнюю звучить це трохи інакше щодо Х в Німеччині для військових - указу типу не було

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив Маска у свідомій підтримці ультраправих сил з метою послаблення Європи . Крім того, німецькі військові вирішили призупинити свою активність у соціальній мережі X (колишній Twitter), яка належить Маску, через побоювання щодо об'єктивності обміну інформацією на платформі
показать весь комментарий
09.02.2025 00:51 Ответить
Коли ви ліваки вже зрозумієте, що першопричиною популярності різних ультраправих партій є не ***** чи маск, а бездарна або взагалі шкідлива лівацька політика, а ***** і маск цим просто користуються.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:56 Ответить
Усі партії ходили на вибори й отримували реакцію виборців на свої дії - ВИБОРАМИ
Чоме переміг НАЦИЗМ в Європі в середні 20го сторіччя ?
показать весь комментарий
09.02.2025 01:06 Ответить
Є так поняття ПОПУЛІЗМ хіба тільки у лівих? США прийшли до кризи ІСТОРИЧНОЇ двопартійності . У світі існують коаліційні правління країною - справжній баланс різносторонній , близький за поглядами , а не отой брехливий договорняковий двопрартійний ...от він й привів до піку популізму ізоліціоністського. Вам би хотілося весь світ пербудувати ?
показать весь комментарий
09.02.2025 01:12 Ответить
той тік ток йому нафіг не потрібен. вибори ж уже виграні і Муск дорвався до корита. і не тому що він хоче бабла намити як наші політики, а тому що він дужу любить владу і кайфує коли керує фінансовими потоками, а разом і людбми у тих потоках. А твіттер він купував лише для того, щоб допомогти Трумпу виграти вибори. до того ж не за свої власні кошти він його купував, а за мутні кошти з кацапського фонду.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:49 Ответить
а шо Сі сталося ...? товаріщь маск взнав , шо трамп не на довго ?
показать весь комментарий
09.02.2025 00:52 Ответить
ілона не народжена в Амеріці - може валізи, параход, південна афріка?
показать весь комментарий
09.02.2025 00:55 Ответить
Може, тоді TikTok купить Маска?
показать весь комментарий
09.02.2025 00:57 Ответить
пиндець як все звалилося на *****.
3 ****** тиждні і нема країни...
показать весь комментарий
09.02.2025 00:58 Ответить
Українці хочуть чути новини про передоз. І щодо Маска також. Тому не треба турбувати людей вечірніми гундосами або проміжними новинами. Певідомите коли станеться.
показать весь комментарий
09.02.2025 01:44 Ответить
Трамп підписав указ, який наказує Міністерству фінансів і Міністерству торгівлі США створити суверенний фонд добробуту і заявив, що він може купувати TikTok.
показать весь комментарий
09.02.2025 03:35 Ответить
Так переймаюся тим, так переймаюся!
показать весь комментарий
09.02.2025 05:46 Ответить
То би ще кравчучку, бо все не влізе...
показать весь комментарий
09.02.2025 05:47 Ответить
Ілон, у тебя кіслоє ліцо, тєбє уже нікто дєнєг нє даст на покупку Тік-Тока. Аутист недавно вітав своїх іксів з днюхою, якось ніяково оголосив про скромний фінрезультат *свободи слова*. Донні-агрегатор не приносить слави і грошей.
показать весь комментарий
09.02.2025 07:43 Ответить
Трамп-молодший хвастався плакатом, як він ударом в пердак вишибає Бубачку з обкладинки журнала Тайм, а Тайм, як відповідь, в свою чергу помістив Аутиста на мощноє крісло Трампа. Так сказати, вбили березовий кілок в дружбу Донні Чубчика і Артиста больших і малих технологій.
показать весь комментарий
09.02.2025 07:57 Ответить
А шо таке? Грошиків не вистачає?
показать весь комментарий
09.02.2025 08:46 Ответить
То зачекайте, тік-ток же китайський, тобто й так "наш" (якщо дивитися з боку кооперативу "Озеро"), навіщо їм його купувати в самих себе?
показать весь комментарий
09.02.2025 08:58 Ответить
Нехай RT викупить; гарантовано у політиці цього каналу нічого не зміниться.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:29 Ответить
Нафіга новини про того нациста??
показать весь комментарий
09.02.2025 10:01 Ответить
 
 