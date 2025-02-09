Илон Маск заявил, что не намерен покупать TikTok
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok, которую США пытались запретить из-за беспокойства о национальной безопасности и ее связей с китайским владельцем - компанией ByteDance Ltd.
Соответствующее заявление Маск сделал на конференции, которая была организована Матиасом Депфнером, миллиардером и генеральным директором немецкого медиаконгломерата AxelSpringer, пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - сказал Маск.
Миллиардер также заявил, что сам он не пользуется TikTok.
Приобретение соцсети Twitter Маск назвал "исключением", заявив, что сделал это, чтобы "сохранить свободу слова".
"Обычно, я создаю компанию с нуля", - заявил американский бизнесмен.
США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю
Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.
В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.
Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.
16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.
Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.
а попереджали ж люди...
Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив Маска у свідомій підтримці ультраправих сил з метою послаблення Європи . Крім того, німецькі військові вирішили призупинити свою активність у соціальній мережі X (колишній Twitter), яка належить Маску, через побоювання щодо об'єктивності обміну інформацією на платформі
Чоме переміг НАЦИЗМ в Європі в середні 20го сторіччя ?
3 ****** тиждні і нема країни...