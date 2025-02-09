Илон Маск заявил, что не намерен покупать TikTok

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok, которую США пытались запретить из-за беспокойства о национальной безопасности и ее связей с китайским владельцем - компанией ByteDance Ltd.

Соответствующее заявление Маск сделал на конференции, которая была организована Матиасом Депфнером, миллиардером и генеральным директором немецкого медиаконгломерата AxelSpringer, пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - сказал Маск.

Миллиардер также заявил, что сам он не пользуется TikTok.

Приобретение соцсети Twitter Маск назвал "исключением", заявив, что сделал это, чтобы "сохранить свободу слова".

"Обычно, я создаю компанию с нуля", - заявил американский бизнесмен.

Читайте также: Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, - Трамп

США опасаются, что TikTok может передавать данные Китаю

Власти США опасаются, что TikTok может передавать Китаю данные об американских пользователях.

В апреле 2024 года Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности. В том же месяце его подписал Джо Байден.

Компании ByteDance, которой принадлежит сервис, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

16 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц заявлял, что закон о блокировке TikTok "допускает" продление срока продажи сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Читайте также: Трамп отсрочил запрет TikTok на 75 дней и предложил новое соглашение