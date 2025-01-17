РУС
Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в прошлом году Конгресс принял закон, который требовал от материнской компании TikTok, ByteDance, продать свою долю до 19 января. Однако, учитывая то, что Трамп недавно обещал сохранить доступность TikTok в США, администрация Байдена решила оставить этот вопрос на его усмотрение.

"Трамп, который когда-то призывал запретить приложение, с тех пор пообещал сохранить его доступность в США, хотя его переходная команда не сообщила, как они намерены этого достичь", - пишет AP.

Сейчас федеральный закон, который предусматривает возможность запрета TikTok, допускает вариант продления срока действия запрета, если будет достигнуто жизнеспособное соглашение по этому вопросу.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что в ходе разговора с Байденом он призвал продлить срок запрета на TikTok, отметив, что для нахождения американского покупателя необходимо больше времени.

Как сообщается, несмотря на попытки демократов принять закон, который бы отсрочил запрет, эта инициатива была заблокирована на этой неделе.

Байден Джо Трамп Дональд TikTok
17.01.2025 13:36
Тік-Ток викупить ***** через свою номінальну керуючу капіталами пітьми Маску.
І все буде Тіп-Топ.
17.01.2025 13:42
Правильно. Трампакс такий діловий, вже почав землі Америці прирізати, то нехай таку дрібницю як тік-ток "за 24 години" вирішить. Нахріна воно Байдену під занавєс
17.01.2025 13:49
17.01.2025 13:36
Тік-Ток викупить ***** через свою номінальну керуючу капіталами пітьми Маску.
І все буде Тіп-Топ.
17.01.2025 13:42
іди проспись
17.01.2025 15:39
Правильно. Трампакс такий діловий, вже почав землі Америці прирізати, то нехай таку дрібницю як тік-ток "за 24 години" вирішить. Нахріна воно Байдену під занавєс
17.01.2025 13:49
Трамп до речі сказав що проти блокування.
17.01.2025 13:57
У Трампа в ТікТок популярний аккаунт з мільйонами переглядів. Навіщо йому блокувати.
17.01.2025 14:12
Тікток навіть всемогутня Урсула не змогла заборонити.
17.01.2025 14:15
Суд виніс постанову про заборону тіктоку у США.
17.01.2025 22:41
***** дасть грошенят Маскалю, той ще і тікток купить для російської пропаганди.
17.01.2025 15:39
інкубаторних випустили срати в коментарях
17.01.2025 15:41
Ти шо таке?
17.01.2025 16:12
Йди просрись.
17.01.2025 16:19
так тобі вже в голову насрали, чи тобі подобається?
17.01.2025 16:22
Підробляєш гівнометом?
17.01.2025 16:24
тобі таки подобається, шукаєш партнерів, то ти форуми поплутало, іди на якісь ваші лигибитишні
17.01.2025 19:53
Нє, це ти курво шукаєш, та провокуєш.
17.01.2025 19:56
так, д..бів типа тебе, у яких лайно замість мозку шукаю, щоб провокувати і знущатись.
17.01.2025 21:29
А, то ти розважаєшся, ботяра. Ну, розважайся, недоумок. Заробляй собі на миску щєй. Тільки до мене більше не лізь.
17.01.2025 21:31
ні шмат лайна, щами тебе на скотофермі погодують, де лайно в голову вклали.
17.01.2025 21:44
17.01.2025 22:40
там тобі навалюють, біжи швидше, свіжого лайна підвезли, щоб в голову тобі вклали.
17.01.2025 22:57
18.01.2025 08:48
 
 