Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok в США, оставив решение этого вопроса следующему президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в прошлом году Конгресс принял закон, который требовал от материнской компании TikTok, ByteDance, продать свою долю до 19 января. Однако, учитывая то, что Трамп недавно обещал сохранить доступность TikTok в США, администрация Байдена решила оставить этот вопрос на его усмотрение.

"Трамп, который когда-то призывал запретить приложение, с тех пор пообещал сохранить его доступность в США, хотя его переходная команда не сообщила, как они намерены этого достичь", - пишет AP.

Сейчас федеральный закон, который предусматривает возможность запрета TikTok, допускает вариант продления срока действия запрета, если будет достигнуто жизнеспособное соглашение по этому вопросу.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что в ходе разговора с Байденом он призвал продлить срок запрета на TikTok, отметив, что для нахождения американского покупателя необходимо больше времени.

Как сообщается, несмотря на попытки демократов принять закон, который бы отсрочил запрет, эта инициатива была заблокирована на этой неделе.

