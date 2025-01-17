Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

По его словам, настало время "выбросить санкции в окно" и наладить безсакционные отношения с россиянами.

Орбан считает, что для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", а сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".

Венгерский премьер заявил, что все изменится после прихода Трампа к власти.

"Со вторника в западном мире наступит новая эра", - сказал он.

Также он сказал, что четыре года назад должность президента якобы была украдена у Трампа.

"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", - подытожил Орбан.

