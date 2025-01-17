Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"
Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.
По его словам, настало время "выбросить санкции в окно" и наладить безсакционные отношения с россиянами.
Орбан считает, что для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", а сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".
Венгерский премьер заявил, что все изменится после прихода Трампа к власти.
"Со вторника в западном мире наступит новая эра", - сказал он.
Также он сказал, что четыре года назад должность президента якобы была украдена у Трампа.
"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", - подытожил Орбан.
Как отмечается в публикации, пока официальные лица ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлить санкции и арест российских активов.
В частности, речь идет 190 млрд евро в депозитарии Euroclear, расположенным в Бельгии. Если санкции не продлят, эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку не будет оснований их удерживать, рассказал Financial Times европейский чиновник
https://www.rbc.ua/ukr/news/es-zaluchit-belgiyskogo-korolya-razi-veto-1737102798.html