РУС
Новости Санкции против России
6 873 61

Орбан предлагает "выбросить санкции против РФ в окно" из-за "новой эры Трампа"

Орбан знову пропонує скасувати санкції проти Росії

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз предложил отменить санкции против России за ее агрессивную войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex.

По его словам, настало время "выбросить санкции в окно" и наладить безсакционные отношения с россиянами.

Орбан считает, что для этого еще нужно время, но в Брюсселе "придет трезвость", а сейчас они находятся в фазе "преодоления этого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия потеряет 1 млрд евро денег ЕС из-за политики Орбана

Венгерский премьер заявил, что все изменится после прихода Трампа к власти.

"Со вторника в западном мире наступит новая эра", - сказал он.

Также он сказал, что четыре года назад должность президента якобы была украдена у Трампа.

"В 2020 году, если бы они не обманули, Дональд Трамп остался бы президентом, и тогда не было бы украинско-российской войны", - подытожил Орбан.

Также читайте: Польша не пригласила Орбана и посла Венгрии на церемонию по случаю председательства в ЕС

Автор: 

санкции (11766) Трамп Дональд (6443) Орбан Виктор (522)
Топ комментарии
+37
краще тебе у вікно..тільки поверх вибрати повище
показать весь комментарий
17.01.2025 11:35 Ответить
+20
Цей дебіл наївно думати що Трамп відмінить санкції. Він навпаки їх посилить.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:37 Ответить
+19
краще путінського холуя-Орбана у вікно викинути.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:40 Ответить
Підтертись санкціями - різкии хлоп!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:35 Ответить
Йому мабуть сподобалося, знову напршується на "каву в туалеті".
показать весь комментарий
17.01.2025 11:48 Ответить
Венгрія і Словаччина єдині країни ЄС, котрі взяли і використовували російську вакцину СпутнікV, на етапі коли ще не пройшла клінічних випробувань і не була одобрена міжнародними організаціями здоров я. Можете уявити масштаби продажності цих країн.

Вся верхівка цих країн прикуплена газовими російськии грошима. А лідери Венгрії і Словакії грають роль адвокатів росії по всім питанням, бігають як мавпочки, з колокольчиками, но вони настільки дзвенять...
показать весь комментарий
17.01.2025 12:19 Ответить
Любить вікна.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:36 Ответить
- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
показать весь комментарий
17.01.2025 11:45 Ответить
Опущений Трампом
показать весь комментарий
17.01.2025 11:36 Ответить
Здивував, звідки ти взяв що це лайно думає
показать весь комментарий
17.01.2025 11:47 Ответить
О, ще один свідок того, що буде робити трамп
показать весь комментарий
17.01.2025 12:07 Ответить
Порадьте орбану не відчиняти вікно. Бо ризик вилетіти йому у те "вікно" попри його пузо дуже великий. Угорці можуть побачити "фанеру" над Дунаєм.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:40 Ответить
З якого переполоху Трампу знімати санкції коли Америці вигідно блокувати енергоносії параші ?
показать весь комментарий
17.01.2025 11:40 Ответить
Вже озвучували - щоби стимулювати рашистів до переговорів можуть відмінити санкції. Так що все може бути =(
показать весь комментарий
17.01.2025 16:00 Ответить
маю надію колись побачити, як трамп підітреться цією використаною ганчіркою...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:40 Ответить
Десь я вже чув про нову еру. Гнида фашистська. Чому Україна досі не об'явила цю гниду персоною нон грата
показать весь комментарий
17.01.2025 11:42 Ответить
Є зустрічна пропозиція-викинути угорське лайно з ЄС щоб не смерділо...
показать весь комментарий
17.01.2025 11:42 Ответить
Підстилка кремлівська кукурікає. Мовби від неї щось залежить.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:43 Ответить
Залежіть, чім більше півень співає, тім більше від ху...ла отримує.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:45 Ответить
Тебе вже давно треба викинути у вікно і бажано з останнього поверха.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:43 Ответить
Орбан знає: якщо все піде, як іде, то скоро у вікно можуть викинути його. Кацапи знають, що таке "вікнопад" високопосадовців
показать весь комментарий
17.01.2025 11:44 Ответить
вітья йди на ***!,)
показать весь комментарий
17.01.2025 11:44 Ответить
І не заперечиш! Таки на...уй! 😁
показать весь комментарий
17.01.2025 12:39 Ответить
Вітя , забудь вже ... все одно , а ні кацапського газу , а ні нафти , тобі все одно більш не буде !
П.С - хоча нафта , через Україну , йому чомусь і досі постачається ... ((
показать весь комментарий
17.01.2025 11:45 Ответить
І війна "російсько-українська", а не навпаки
показать весь комментарий
17.01.2025 11:45 Ответить
санкції санкціями, а от зняття майком джонсоном з посади Голови Комітету з питань розвідки Палати представників прихильника України республіканця Майка Тьорнера та заміна його на ріка кроуфорда (ярого противника допомоги Україні) - ото вже хєрово
показать весь комментарий
17.01.2025 11:47 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 11:47 Ответить
Всі узкіє ліца! 🤣
показать весь комментарий
17.01.2025 12:41 Ответить
орбан , ну чого ти такий орбан зі своєю піонерською формою, та червоню ганчіркою на шиї ,ти задовбав вже весь ЄС !!!
показать весь комментарий
17.01.2025 11:48 Ответить
Давай, Орбан, смокчи кацапський йух інтенсивніше. Тоді Угорщині нічо не загрожує. Нетаньяху не дасть збрехати
показать весь комментарий
17.01.2025 11:56 Ответить
Трамп ще виіпе тебе у дупу , старий циган орбан
показать весь комментарий
17.01.2025 11:57 Ответить
Він вже давно *********** на всю голову, нічого дивуватися.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:57 Ответить
Ось що надає орбану нахабності : Станом на липень 2024 року склад восьми бойових груп Альянсу є таким: 3. Країна-господарка: Угорщина; Рамкова країна: Угорщина
Країни, що виділяють війська: Італія, США, Туреччина і Хорватія.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:57 Ответить
Орган '''''''''''''''''''''чий
показать весь комментарий
17.01.2025 11:58 Ответить
Немитий орган.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:20 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 12:11 Ответить
А може йому ті санкції у сраку запхають інші члени ЕС? А потім Соктуярто чи як отого МУДЬЯра кличуть А Фіцо у черзі почекає.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:13 Ответить
Швидше Угорщину викинуть з НАТО у вікно.
У вікно, що виходить на бетонний майданчик.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:17 Ответить
Порада цьому монголоїду, самому викинутись у вікно, Трамп тобі не допоможе!!! Уйобок!!!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:20 Ответить
Як же цей мерзотник вірно служить терористу путіну і вилизує дупу Трампу.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:23 Ответить
Его самого давно пора выкинуть в окно (с высокого этажа)!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:28 Ответить
маю бажання його вїбати в лице...завжди
показать весь комментарий
17.01.2025 12:33 Ответить
Викинути треба тебе у вікно, жирна ти свинота. З 20 поверху.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:35 Ответить
викинути Орбана у вікно то кращє
показать весь комментарий
17.01.2025 12:36 Ответить
Великий лизун! Сосе і у путіна і у трампа в дві щоки!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:36 Ответить
А якби у твого тата в свій час не лопнув презерватив не було б тебе дурня!))
показать весь комментарий
17.01.2025 12:39 Ответить
И если бы стрелок нормальный попался с хорощим калибром.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:01 Ответить
Дешеву нафту треба відпрацьовувати.
Как отмечается в публикации, пока официальные лица ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлить санкции и арест российских активов.

В частности, речь идет 190 млрд евро в депозитарии Euroclear, расположенным в Бельгии. Если санкции не продлят, эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку не будет оснований их удерживать, рассказал Financial Times европейский чиновник

https://www.rbc.ua/ukr/news/es-zaluchit-belgiyskogo-korolya-razi-veto-1737102798.html
показать весь комментарий
17.01.2025 13:15 Ответить
Таки війни? Не конфлікту?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:20 Ответить
Якщо рашка виведе війська на границі 1991 року, то можна було б і санкції зняти. Але ж вона такої поступки не зробить, тому і санкції нема чого знімать...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:41 Ответить
Пора выбросить в окно в Европе и штатах всех холуев путинской диктатуры ))
показать весь комментарий
17.01.2025 13:47 Ответить
Дасть Донні Орбану грошенят чи не дасть ? Ось в чому питання.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:55 Ответить
Донні - Ґорбану? Від мертвого віслюка вуха хібащо дасть)
показать весь комментарий
17.01.2025 14:58 Ответить
жирік реінкарнувався в Угорщині?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:06 Ответить
Пропоную викинути Орбана через вікно з Європи.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:03 Ответить
товстозадий орбан не перестає дивувати оточуючих совїми невеликими геополітичними можливостями, котрі він компенсує "міццю свого інтелекту"
показать весь комментарий
17.01.2025 17:29 Ответить
колі цей г:ндон вже здохне?
показать весь комментарий
17.01.2025 17:59 Ответить
Цій сволоті дуже не терпиться повторити долю фіцо!
показать весь комментарий
17.01.2025 20:25 Ответить
Вот лизнул так лизнул
показать весь комментарий
17.01.2025 21:01 Ответить
 
 