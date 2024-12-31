Венгрия потеряет 1 млрд евро денег ЕС из-за политики Орбана

С 1 января Венгрия потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро из фондов Европейского союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание Financial Times пишет, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии в момент, когда у правительства мало возможностей для маневра. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усиливает политическую напряженность.

В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, бросив экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, которые доминируют в стране.

Из 6,3 миллиарда евро средств, замороженных Брюсселем из-за проблем с верховенством закона, Будапешт навсегда потеряет 1,04 миллиарда евро, которые должны были выделить до конца 2024 года. Венгрия также недополучает от ЕС средства на беженцев, до конца года потери составят 200 миллионов евро.

Обе суммы дополняют одноразовый штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в июне за нарушение правил предоставления убежища и игнорирование ранее вынесенного решения.

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В целом 19 миллиардов евро в фондах восстановления после пандемии и других ресурсах ЕС остаются заблокированными вплоть до выборов. В то же время ни одна из сторон не хочет уступать в решении вопросов, которые каждая из них считает фундаментальными, включая меры по борьбе с коррупцией, независимостью судебной системы и отношением Венгрии к меньшинствам и беженцам.

Брюссель также поставил под сомнение уверенность Будапешта в том, что он сможет увеличить расходы в течение следующих четырех лет, основываясь на ожиданиях Венгрии относительно высоких темпов роста экономики.

Обе стороны имеют время до середины января, чтобы согласовать компромиссный бюджетный план с 2025 до 2028 года, при этом ЕС намерен дать плохую оценку, если правительство Венгрии не снизит расходы. Из бюджета на 2025 год уже исключили инвестиции и социальные расходы на миллиарды евро, которые в основном финансирует ЕС.

Министр экономики Венгрии Мартон Надь признал, что правительство не может полностью заполнить пробел в финансировании Евросоюза. Вместо того, чтобы использовать государственные средства для стимулирования экономики, он предложил позволить людям использовать сбережения частных пенсионных фондов на сумму около 5 миллиардов евро для покупки недвижимости или ремонта, не облагая их налогами, чтобы стимулировать слабый спрос.

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Орбан, тем временем, делает ставку на то, что инвесторы из Азии смогут восполнить этот пробел - такую политику он назвал "экономическим нейтралитетом". Китайские инвестиции в Венгрию выросли в последние годы, но мало кто считает, что они могут полностью компенсировать дефицит средств от Брюсселя.