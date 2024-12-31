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Венгрия (1832) Евросоюз (16683) Виктор Орбан (426)

Венгрия потеряет 1 млрд евро денег ЕС из-за политики Орбана

орбан

С 1 января Венгрия потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро из фондов Европейского союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание Financial Times пишет, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии в момент, когда у правительства мало возможностей для маневра. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усиливает политическую напряженность.

В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, бросив экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, которые доминируют в стране.

Из 6,3 миллиарда евро средств, замороженных Брюсселем из-за проблем с верховенством закона, Будапешт навсегда потеряет 1,04 миллиарда евро, которые должны были выделить до конца 2024 года. Венгрия также недополучает от ЕС средства на беженцев, до конца года потери составят 200 миллионов евро.

Обе суммы дополняют одноразовый штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в июне за нарушение правил предоставления убежища и игнорирование ранее вынесенного решения.

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В целом 19 миллиардов евро в фондах восстановления после пандемии и других ресурсах ЕС остаются заблокированными вплоть до выборов. В то же время ни одна из сторон не хочет уступать в решении вопросов, которые каждая из них считает фундаментальными, включая меры по борьбе с коррупцией, независимостью судебной системы и отношением Венгрии к меньшинствам и беженцам.

Брюссель также поставил под сомнение уверенность Будапешта в том, что он сможет увеличить расходы в течение следующих четырех лет, основываясь на ожиданиях Венгрии относительно высоких темпов роста экономики.

Обе стороны имеют время до середины января, чтобы согласовать компромиссный бюджетный план с 2025 до 2028 года, при этом ЕС намерен дать плохую оценку, если правительство Венгрии не снизит расходы. Из бюджета на 2025 год уже исключили инвестиции и социальные расходы на миллиарды евро, которые в основном финансирует ЕС.

Министр экономики Венгрии Мартон Надь признал, что правительство не может полностью заполнить пробел в финансировании Евросоюза. Вместо того, чтобы использовать государственные средства для стимулирования экономики, он предложил позволить людям использовать сбережения частных пенсионных фондов на сумму около 5 миллиардов евро для покупки недвижимости или ремонта, не облагая их налогами, чтобы стимулировать слабый спрос.

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Орбан, тем временем, делает ставку на то, что инвесторы из Азии смогут восполнить этот пробел - такую политику он назвал "экономическим нейтралитетом". Китайские инвестиции в Венгрию выросли в последние годы, но мало кто считает, что они могут полностью компенсировать дефицит средств от Брюсселя.
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Топ комментарии
+11
Маловато будєт...(с)..
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31.12.2024 15:56
+9
Підаром бути дорого , в реалі втратить не 1 а 2 , а ***** стільки не дасть за жодних розкладів
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31.12.2024 15:58
+7
Ага, пуйло янучарі вже дав 15 млрд. І як ці 15 млрд. допомогли янучарі ?
Чим пуйло дійсно зможе допомогти орбану, то це дозволить заховатися в Ростові.
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31.12.2024 16:07
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Маловато будєт...(с)..
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31.12.2024 15:56 Ответить
Підаром бути дорого , в реалі втратить не 1 а 2 , а ***** стільки не дасть за жодних розкладів
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31.12.2024 15:58 Ответить
Та пофіг, пуйло дасть більше. До того ж самому орбану
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31.12.2024 15:59 Ответить
Ага, пуйло янучарі вже дав 15 млрд. І як ці 15 млрд. допомогли янучарі ?
Чим пуйло дійсно зможе допомогти орбану, то це дозволить заховатися в Ростові.
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31.12.2024 16:07 Ответить
15 ***** обіцяв, але дав лише три. За ці три янукович втік і прекрасно влаштувався в *****стані.
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31.12.2024 16:18 Ответить
Якщо бути точним, то 3,6 млрд., але де гарантії, що ті млрд. пуйло не заграбастав "взад" за "безпеку" янучари. Як відомо в "казні" України залишилося 108 000 грн., значить всі кошти були виведені в оркостан.
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31.12.2024 16:25 Ответить
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31.12.2024 16:37 Ответить
Замало.
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31.12.2024 16:01 Ответить
Треба було , це все , зробити ще кілька років тому ... чого чекали ?
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31.12.2024 16:02 Ответить
пуйло компенсирует....
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31.12.2024 16:05 Ответить
Якби з своєі кишені - то може б думав своім баняком
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31.12.2024 16:06 Ответить
Бункерний накине.
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31.12.2024 16:12 Ответить
Замовив фарбу в балончику. Оглядаю на пошті "зроблено в Угорщині". На фіг. Не став отримувати. Замовив іншу. Вже не купую угорське, польське, словацьке, китайське ну і звичайно ж кацапське, але чомусь на ринку нам постійно хочуть втюхати товари саме з цих країн. Що за фуйня?! Чому ми самі маємо фінансувати власне знищення? Як і чому такі товари взагалі потрапляють в продаж?!
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31.12.2024 16:15 Ответить
Тому що товари з цих країн дешевші. подиаіться ксільки китайськіх автоівок зʼявляється на дорогах .
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31.12.2024 16:18 Ответить
Купувати китацську автівку може тільки камікадзе. Подивітьця краш-тести кттайського автопрому, краще по безпеці,10 річний нвмець, чим новий китаєць!
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31.12.2024 16:24 Ответить
Я це знаю, краще німців взагалі не існує нічого, але ж народ гребе китай
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31.12.2024 16:26 Ответить
Не від хорошлго життя, а тому що це лайно "поки" доступно пересічному українцю!
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31.12.2024 16:38 Ответить
Мені якось по фіг. Їздимо на євробляшному мерседесі 2004 року за 700 євро. І знаєте ... це кайф!!! Китайці з своїми гнилими кузовами, дзвінким пластиком, наддорогими запчастинами, червоним прапором і кацапами ідуть на ***!
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31.12.2024 16:26 Ответить
Гарний новорічний подарунок від ЄС для мад'яркого підара! 👍
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31.12.2024 16:18 Ответить
Є обнадійливі сподівання, що в 2025 стане кінцем для влади Орбана..
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31.12.2024 16:35 Ответить
Цікаво, а скільки йому ***** платить, що він такі грощі втрачає від ЄС ?
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31.12.2024 16:46 Ответить
там любовь
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31.12.2024 17:22 Ответить
Та йому плювати, що Угорщина втратить, він те нічим в особистому плані не ризикує. ЄС платить Угорщини, а ху...ло йому особисто
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31.12.2024 17:05 Ответить
Своя сорочка боиже - он не путает личную шерсть с государственной)))
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31.12.2024 17:07 Ответить
Московія завжди підкупляла інші країни.Ще коли називалась серусером вбухувала в них величезні кошти,"развівала і строіла чьота там"...Але тепер вони поміняли тактику,вважають що легше і дешевше підкупити першу особу країни,керівників домінантних партій тощо,ну і при нагоді збудувати там якусь аес.Тактика дуже дієва,хоча на довгу перспективу,на стратегію не тягне.Але коли москальня думала про майбутнє,всі живуть одним днем...
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31.12.2024 17:32 Ответить
Цікаво, а угорці знають про це? Може б вже щось робили б з тим орбаном.
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31.12.2024 18:44 Ответить
 
 