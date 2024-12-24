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Венгрия (1836) путин (30484) россия (93011) Виктор Орбан (426)

Путин – "правильный партнер" Венгрии, - Орбан

Орбан назвав Путіна правильним партнером

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российского диктатора Путина "правильным партнером".

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, внешняя политика здоровой страны заключается в том, чтобы заводить друзей. Поэтому в мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров.

"Новому президенту США нравится Венгрия. Президент Китая посетил две страны Европейского Союза - Францию и Венгрию. Наш друг - президент Турции, наш правильный партнер - президент России, наш добрый друг - премьер-министр Израиля. Вряд ли что-то подобное было в истории венгерской дипломатии", - заявил Орбан.

"Как вращать эти тарелки одновременно, чтобы ни одна из них не упала, а их конфликты между собой не повредили отношениям с нами - дело сложное, но не невозможное. Причина, почему нам нужно собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы венгры, все венгры, могли получить от этого ощутимую пользу", - добавил венгерский премьер.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.

Также он считает, что война в Украине закончится в 2025 году.

Также читайте: Первые шаги Трампа относительно мира в Украине возможны в первые 24 часа после его инаугурации, - Орбан
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Топ комментарии
+38
В угорців і Гітлер був правильним партнером, треба їм по частіше про це нагадувати
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24.12.2024 11:39
+27
Як Європа терпить цього У-*******? Дивно.
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24.12.2024 11:38
+24
Курва !

мадяри завжди вибирали партнерів-фашистів.

це ж треба так ганьбити пам'ять учасників повстання 1956 р.!
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24.12.2024 11:39
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Як Європа терпить цього У-*******? Дивно.
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24.12.2024 11:38 Ответить
Реалполітік-2

.
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24.12.2024 11:40 Ответить
Для реалполітік має бути зиск якийсь від цього. А який зиск від дружби з мадярами? У них що нафта є? Чи якісь заводи важливі?
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24.12.2024 11:44 Ответить
як варіант - жахаються навіть думки, що в європі можуть з'явитися мокшаньські військові бази, от і підгодовують потрохи скажених...
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24.12.2024 11:48 Ответить
Емм, а кудою москалі в ту мадярщину на базу будуть техніку і чмобіків везти, якщо навколо країни, які хер пропустять...
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24.12.2024 15:38 Ответить
там головне не реальна можливість, а скоріше - віртуальна лякливість...
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24.12.2024 16:02 Ответить
Він у них для балансу.
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24.12.2024 11:43 Ответить
ЄС нікуди дітись бо вигнати то завтра там як в білорусі буде "арєшнік" і ядерні боєголовки, і то в центрі Європи фактично...
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24.12.2024 11:55 Ответить
Дурні завжди є і будуть - така природа людини.
Проблема не в наявності дурнів - а що їх не видно в великому натовпі.
А от коли їх виявити, позначити та зібрати в одному місці - з'являється можливість їх ізолювати та контролювати.
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24.12.2024 12:56 Ответить
вибори, його ж вибрали угорці, мають терпіти, демократія.
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24.12.2024 13:39 Ответить
Курва !

мадяри завжди вибирали партнерів-фашистів.

це ж треба так ганьбити пам'ять учасників повстання 1956 р.!
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24.12.2024 11:39 Ответить
ну в Україні ж гань***** пам'ять учасників і жертв Майдану і нічого страшного з цими ганьбителями не відбувається
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24.12.2024 11:50 Ответить
Сидять в раді, у комітетах ради, в опі, кабміні....
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24.12.2024 13:08 Ответить
В угорців і Гітлер був правильним партнером, треба їм по частіше про це нагадувати
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24.12.2024 11:39 Ответить
Я давно чув, що з усіх окупантів ІІ СВ угорці були найжорстокішими. Навіть більше, ніж німці. Корюківська трагедія на їхньому рахунку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Але я нічого не знайшов про репарації з Угорщини за участь у ІІ СВ на боці Німеччини. Очевидно, як і у випадку зі Східною Німеччиною, Сталін не став стягувати репарації з комуністичного союзника. Воєнні злочини не мають терміну давності. Хоча конкретних воєнних злочинців давно вже нема в живих, але країна, яка їх породила і спорядила, існує і чомусь, якщо прочитати у Вікіпедії про міжвоєнний режим адмірала Горті в Угорщині, то політика й риторика дуже нагадують нинішню. Чи не слід нагадати цим поціновувачам "правильних партнерів" про їхні рахунки, починаючи з нападу на Карпатську Україну (Закарпаття) у 1939 року?
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24.12.2024 12:43 Ответить
Вітя, тебе пасодют
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24.12.2024 11:40 Ответить
Ростов резіновий !
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24.12.2024 11:41 Ответить
Місця вже зайняті.. хіба що коло партнерів (параши).
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24.12.2024 11:46 Ответить
Швидко мадяри забули 1956 р...
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24.12.2024 11:43 Ответить
Член ЄС та НАТО називає партнером військового злочинця та диктатора який погрожує усьому світу
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24.12.2024 11:43 Ответить
Демократія й погубить ЄС!
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24.12.2024 11:45 Ответить
Подвійні стандарти ********* ЄС, а не демократія
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24.12.2024 12:05 Ответить
Демократія не працює належним чином. Їй ставлять палки в колеса кроти автократів.
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24.12.2024 12:15 Ответить
А чому Орбан з Фіцею в Тайожний союз та ОДКБ не вступають?
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24.12.2024 11:44 Ответить
Бо їх ЄС непагано годує дотаціями. А на раісє вони «просто ще трошки шиють».
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24.12.2024 11:50 Ответить
Ждут когда границы Сосии будут граничить с ихними. И в етом они стараются аж из штанов выпрыгивают. Тогда обязательно вступят в таежный шоюз и рашистские танки будут опять в Будапеште
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24.12.2024 11:51 Ответить
Газу йому по саму дупу в кишені надавав.. партнёр..

Якщо наша влада спокуситься пускати газ.. то пі***да хана.. нам до ес.
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24.12.2024 11:44 Ответить
Як казав новообраний припіздєнт Америки -«хороший парень».
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24.12.2024 11:44 Ответить
Как бы не закончилась война, венгрия навсегда должна быть вычеркнута из списка стран, с которыми может общаться и иметь какие-то отношения Украина, это отныне и навеки.

Вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине, тоже должны быть сняты с повестки дня, либо они живут по украинским законам, либо, чемодан, вокзал, венгрия.
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24.12.2024 11:45 Ответить
дякуємо пану що знайшов час підказати нам вбогим та сірим, що робити. З "Німеччини" воно звісно видніше, але до угорської громади в Україні здебільшого жодних претензій немає. Їх голова знаходиться у жосткій опозиції до Орбана, а мадяри воюють у складі Закарпатської 128ї бригади. І мало хто навіть маючи 2 паспорти - дуже поспішає жити в Угорщині
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24.12.2024 12:24 Ответить
сьогодні орбана буде багато. Та і завтра теж. І взагалі, підозрюю що він нас і з Новим Роком привітає. Треба зціпити зуби і дочекатись лютого, коли трамп пошле орбана курсом путіна, якщо орбан ****** момент перевзутись в повітрі.
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24.12.2024 11:46 Ответить
Трампу подобається орбан, якщо ви ще не помітили
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24.12.2024 12:07 Ответить
трамп - це ще той гемблінг, якщо ви ще не помітили
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24.12.2024 12:12 Ответить
Щоб там стара меркель зараз не казала, заявляла, поведінка орбана свідчить. ***** купив і меркель, і орбана, і ще багато кого. меркель брехала і німцям, і європейцям. Дуже добре, що вона пішла .... на смітник історії. орбан теж піде за нею. А фіцо доб'ють таки. Нас повинно турбувати, щоб у Франції не пролізли вовки в овечій шкурі до влади.
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24.12.2024 13:09 Ответить
Меркель перед смітником має ще посидіти за гратами.
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24.12.2024 13:18 Ответить
нас більше повинні турбувати свої барани, які лізли і лізуть у шкурах патріотів до влади.
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24.12.2024 13:21 Ответить
і той приїхав, і той завітав... ну, до шлюх теж багато хто заходить...
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24.12.2024 11:46 Ответить
Та ні, ці по виклику ...
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24.12.2024 12:11 Ответить
"Яке кончене" (с)
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24.12.2024 11:48 Ответить
А чОрбан правильний ***сос в *уйла.
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24.12.2024 11:50 Ответить
Якщо ПУтін - "правильний партнер", тоді що робить Угорщина в НАТО і ЄС? Пора перебираться до ОДКБ та ЕАзеС... Тільки хай виплатять борги за ті кошти, які ЄС у них вклала...
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24.12.2024 11:50 Ответить
Вже очевидно, що у ЄС і НАТО помилились при розширенні. Це, доречі, гірше ніж може здатися на перший погляд. Бо вони думають, чи не отримають щось гірше, прийнявши нас...
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24.12.2024 11:51 Ответить
"Тому у світ має бути якомога більше країн, зацікавлених в успіху угорців." Джерело: https://censor.net/ua/n3526757

А чого ж ти, падло, Україні сереш!
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24.12.2024 11:54 Ответить
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24.12.2024 11:55 Ответить
"Як обертати ці тарілки одночасно, щоб жодна з них не впала..."
Рішення давно знайдено:
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24.12.2024 11:56 Ответить
Два ублюдки це забагато, ЄС потрібно давно задуматися, хто увіткне їм ніж в спину, за указом ху...ла
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24.12.2024 12:01 Ответить
Орбан,фіцо,асад та ***** правільні партнери,тільки трохи треба іпальники підправить і буде гаразд.
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24.12.2024 12:01 Ответить
прах сапера Водічки стукає в серцях нормальних людей у Євросоюзі.
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24.12.2024 12:03 Ответить
Угорщина зіпсувала відношення зі всіма своїми сусідами. Просто вона зайва країна в ЄС.
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24.12.2024 12:03 Ответить
Шутка про "два дебила - это сила" уже была?
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24.12.2024 12:03 Ответить
Китай відмовив у проханні Швеції про огляд судна, яке підозрюється в умисному пошкодженні кабелів оптоволоконного зв"язку. Що сказать? Уже було сказано у Толкієна, у "Володарі кілець" - "Нечисть зімкнулася...". (Саме цікаве - Путін хоч розуміє, що йому у цьому "розкладі", призначена роль Сарумана?...)
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24.12.2024 12:11 Ответить
Як же набрид цей путінський холуй, але навіщо стільки цьому придурку уваги, передруковувати що він сказав навіть не на міжнародній арені, а в місцевій газеті?
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24.12.2024 12:12 Ответить
Два старих пердуна.
Альфа старців з обвислими дупами.
Бридкі і протухлі.
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24.12.2024 12:13 Ответить
1956 - можем павтаріть!
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24.12.2024 12:13 Ответить
Обрбан таки вдавиться через свою алчність і підлість.
В нього дурні очі які не обіцяють йому нічого доброго.
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24.12.2024 12:16 Ответить
Клініка?
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24.12.2024 12:22 Ответить
Відсмоктав🤣 у пуйла
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24.12.2024 12:23 Ответить
Це те що треба для них !
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24.12.2024 12:23 Ответить
Ц не партнери , а маразматики-збоченці.
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24.12.2024 12:37 Ответить
Як і Гітлер колись не дуже давно. А чё? Вірний вибір же.
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24.12.2024 12:37 Ответить
виявляється угорщина країна х..ло
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24.12.2024 12:47 Ответить
Тут уже нужно применять прицип, если ты поддерживаешь тирана, убийцу и маньяка то ты уже соучастник и должен разделить его судьбу.
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24.12.2024 12:50 Ответить
Если Пыня - партнер, то Орбан - партнерша...
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24.12.2024 13:23 Ответить
Цей прорашиський виродок вже осточортів .
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24.12.2024 13:43 Ответить
У концепції "П*дараси всєхЪ стран аб'єдіняйтєсь!" - ДА!
Кращого "партнера" орбану годі й шукати...
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24.12.2024 13:44 Ответить
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24.12.2024 13:51 Ответить
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24.12.2024 14:55 Ответить
"Як приймати у всі діри, і щоб не витікало "
- поділився секретом успіху віктор орбан
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24.12.2024 21:35 Ответить
і ніхто не знайде факти чого орбан за кацапів так дупу рве і не ініціює позов проти нього.
нікого нема...
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24.12.2024 23:10 Ответить
 
 