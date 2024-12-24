Путин – "правильный партнер" Венгрии, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российского диктатора Путина "правильным партнером".
Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, внешняя политика здоровой страны заключается в том, чтобы заводить друзей. Поэтому в мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров.
"Новому президенту США нравится Венгрия. Президент Китая посетил две страны Европейского Союза - Францию и Венгрию. Наш друг - президент Турции, наш правильный партнер - президент России, наш добрый друг - премьер-министр Израиля. Вряд ли что-то подобное было в истории венгерской дипломатии", - заявил Орбан.
"Как вращать эти тарелки одновременно, чтобы ни одна из них не упала, а их конфликты между собой не повредили отношениям с нами - дело сложное, но не невозможное. Причина, почему нам нужно собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы венгры, все венгры, могли получить от этого ощутимую пользу", - добавил венгерский премьер.
Напомним, ранее Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.
Также он считает, что война в Украине закончится в 2025 году.
Пожалуйста, подождите...
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Проблема не в наявності дурнів - а що їх не видно в великому натовпі.
А от коли їх виявити, позначити та зібрати в одному місці - з'являється можливість їх ізолювати та контролювати.
мадяри завжди вибирали партнерів-фашистів.
це ж треба так ганьбити пам'ять учасників повстання 1956 р.!
Якщо наша влада спокуситься пускати газ.. то пі***да хана.. нам до ес.
Вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине, тоже должны быть сняты с повестки дня, либо они живут по украинским законам, либо, чемодан, вокзал, венгрия.
А чого ж ти, падло, Україні сереш!
Рішення давно знайдено:
Альфа старців з обвислими дупами.
Бридкі і протухлі.
В нього дурні очі які не обіцяють йому нічого доброго.
Кращого "партнера" орбану годі й шукати...
- поділився секретом успіху віктор орбан
нікого нема...