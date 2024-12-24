Путин – "правильный партнер" Венгрии, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал российского диктатора Путина "правильным партнером".

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, внешняя политика здоровой страны заключается в том, чтобы заводить друзей. Поэтому в мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров.

"Новому президенту США нравится Венгрия. Президент Китая посетил две страны Европейского Союза - Францию и Венгрию. Наш друг - президент Турции, наш правильный партнер - президент России, наш добрый друг - премьер-министр Израиля. Вряд ли что-то подобное было в истории венгерской дипломатии", - заявил Орбан.

"Как вращать эти тарелки одновременно, чтобы ни одна из них не упала, а их конфликты между собой не повредили отношениям с нами - дело сложное, но не невозможное. Причина, почему нам нужно собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы венгры, все венгры, могли получить от этого ощутимую пользу", - добавил венгерский премьер.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.

Также он считает, что война в Украине закончится в 2025 году.

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