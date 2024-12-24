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Новости Война
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война (456) Виктор Орбан (426) война в Украине (1151)

Война закончится в 2025 году мирными переговорами или "уничтожением" одной из сторон, - Орбан

Орбан сказав, коли закінчиться війна

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине закончится в 2025 году.

Об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet, информирует Цензор.НЕТ.

"Война закончится в 2025 году. Или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон", - сказал он.

По словам Орбана, США и Европа потратили на войну в Украине более 300 млрд евро.

"Результат? Пятая часть территории Украины находится под оккупацией, многие сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч были покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами. Между тем миллионы бежали из Украины, чья инфраструктура, транспортная и энергетическая системы были разрушены до основания, и страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем", - отметил венгерский премьер.

Читайте также: Европейский Союз проиграл эту войну, - Орбан
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Топ комментарии
+22
капітулянте, запам'ятай, будь-які переговори нині з касапами позитивно завершитися не можуть за визначенням! Вони можуть завершитися або підписанням чинною владою ЕрЗе договору капітуляції на касапських умовах (читай їхні ультиматуми, тут на цензорі дохера інф на цю тему), або нічим!
А у випадку капітуляції та її сприйняттям 73/43%зебілів через деякий час населення окупованої частини України знову воюватиме, - їх мобілізують вже в касапські війська та плшлють "брать Берлин"! Як оце зараз населення окупованого лугандону штурмує посадки під Покровськом, Кураховим, Куп'янськомі, Запоріжжям, тощо!

Втямив, чи ні?
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24.12.2024 11:03
+15
як вже за*бав цей Ностродамус... Щось його в останній час занадто багато в новинах...
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24.12.2024 10:53
+14
Вчергове смачно лизнув сраку *****.
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24.12.2024 10:52
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Знову попер на Украіну - невгамовнии - скільки ж в ньому того пердячого пару?
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24.12.2024 10:52 Ответить
Знищенням однієї із сторін... Це що, звіздєц кацапії?
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24.12.2024 11:01 Ответить
корба навіть НЕ розуміє що "знищення однієї з сторін" - це відкриті заклики до геноцида мільйонів людей
видно ліліпутін лічно показував корбі - тисячі своїх мобільних крематоріїв
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24.12.2024 13:02 Ответить
Просто физика.
На длинном участке 0,025 л/с или 70-90 Вт.
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24.12.2024 11:31 Ответить
Вчергове смачно лизнув сраку *****.
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24.12.2024 10:52 Ответить
як вже за*бав цей Ностродамус... Щось його в останній час занадто багато в новинах...
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24.12.2024 10:53 Ответить
тому що на піднесенні він, бо його друг Трамп виграв вибори. от вітя і накидує... чи... чи може транслює у світ справжню позицію свого друга? такий варіант теж не можна відкидати, оскільки він дуже корелює із заявами самого Трампа...
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24.12.2024 13:00 Ответить
Дай Бог, щоб закінчилася першим варіантом і якомога швидше. Досить вже дружин-вдів, дітей-сиріт, і вбитих горем матерів... Досить руйнувань і каліцтв. Досить українцям жити у страху і смутку.
Дай Бог...
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24.12.2024 10:53 Ответить
кацап, у тебе будьоновка відклеїлася
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24.12.2024 10:59 Ответить
Не хочеш миру - марш на передову! Або так, або інакше...
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24.12.2024 11:00 Ответить
капітулянте, запам'ятай, будь-які переговори нині з касапами позитивно завершитися не можуть за визначенням! Вони можуть завершитися або підписанням чинною владою ЕрЗе договору капітуляції на касапських умовах (читай їхні ультиматуми, тут на цензорі дохера інф на цю тему), або нічим!
А у випадку капітуляції та її сприйняттям 73/43%зебілів через деякий час населення окупованої частини України знову воюватиме, - їх мобілізують вже в касапські війська та плшлють "брать Берлин"! Як оце зараз населення окупованого лугандону штурмує посадки під Покровськом, Кураховим, Куп'янськомі, Запоріжжям, тощо!

Втямив, чи ні?
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24.12.2024 11:03 Ответить
У Франції воно добре - бути розумним...
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24.12.2024 11:15 Ответить
мої "посадки" - в далекому минулому. Хіба що фронт докотиться до мого дому - доведеться бій приймати.

Ну, а жодних "третіх сил" в переговори з касапами не допустять самі касапи. А ті (чемберлени), які домовляться з касапами за здачу України (як свого часу домовились за здачу Чехословаччини) третіми силами за визначенням ніколи не були і не будуть.
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24.12.2024 11:19 Ответить
дебіл ти капітулянтський, не проти дипломатії, а проти капітуляції!
Якщо ще ти не втямив, що тобі також доведеться воювати (хіба що невідомо, на чийому боці), і доведеться воювати (і, можливо, бути вбитим чи покаліченим) і твоїм дітям, і твоїм онукам - то не відсвічуй тут, на форумі, де вас, дебілів залишилось самий мінімум.
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24.12.2024 11:30 Ответить
Ну звісно, головне, що тобі "розумному" не доведеться воювати, ні твоїм дітям чи онукам... Бо якби такий ризик існував - ти б тут писав зовсім інші речі.
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24.12.2024 11:33 Ответить
от же ******... чоловік внучки воює під Куп'янськом (на контракті вже більше трьох років), онук вже розуміє, що доведеться, не хоче, але діватися нікуди.
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24.12.2024 11:36 Ответить
Ні, нізащо!
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24.12.2024 15:33 Ответить
Такі дебіли як ти не розуміють, що якщо зараз не поставити рашку в стойло, то почнеться продовження епопеї китаю в Тайвані і далі по світу. З часом це агресивне болото затопить все кругом. Звичайно сракоголові будуть десь жити, десь воювати, десь голодувати як в кндр, але про права людини і правові відносини в геополітиці можна буде забути назавжди. Настане така любима дебілами сильна хазяйська рука.
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24.12.2024 12:22 Ответить
Наївна жінко, в стойло рашку не Україна може поставити, а виключно Америка - і поки тамтешня адміністрація цього не захоче робити, то ні у якому "стойлі" рашка не опинеться. А за рахунок життів українців ставити рашку в стойло - зовсім не варіант.
І перейматися долею Тайваню в той час, коли руйнують Україну, коли на голову українцям сипляться ракети і шахеди, і коли внутрішній режим Зе позбавляє свій же народ всіляких прав і свобод, насильно відправляє українців в окопи - ну зовсім недоцільно і не доречно.
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24.12.2024 15:11 Ответить
Який же ти конченний!
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24.12.2024 15:40 Ответить
Чому пуйло не жене на війну членів одкб - білорусів та казахів?
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24.12.2024 11:35 Ответить
Поцікався сам, чому не жене одкб; гугл, бачу по логіну, і тебе ще не забанений.
А от з анексованих територій України люд таки жене.
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24.12.2024 11:39 Ответить
З ТОТ він набирає вату, котра ненавидить Україну ще більше, ніж рядовий рязанський Ванька. Але просто незрозуміло, чому застрягши в Україні вже три роки він не те, що не мобілізовує білорусів, а не може навіть задіяти їх кадрову армію. Не задавав собі таке питання?
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24.12.2024 11:46 Ответить
та він не може провести мобілізацію до свого війська громадян іншої. нехай васальної, держави, не може за визначенням (поки що); бо там є власний Верховний. В майбутньому, може, і зможе білорусів (як і українців); а казахів, над якими (над владою) патронують китайці - не зможе!
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24.12.2024 12:19 Ответить
Для ОДКБ треба, щоб його члени визнали, що на одного з членів - НАПАЛИ... Тобто, "вчинили акт агресії"... А яка "агресія" може буть, якщо один з членів ОДКБ, (решти членів не питаючись), сам вчинив "акт агресії"? От вони його "*****!" і "послали"...
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24.12.2024 12:36 Ответить
А на анексованих територіях України він набирає не лише вату, а й тих, хто отримав паспорт з куркою-мутантом. Читай інфи, як нині там 18-тирічний молодняк гонять в призов! А там примушують підписати контракт. Що це, як не мобілізація?
Потім, почитай, як там місцева ватна адміністрація загоняє в штурмові батальйони штибу "кримінальний елемент", також через примус з підписанням контракту! А до анексії - там таки існувала пряма мобілізація, ті мобіки автоматом перейшли в армію касапів, і їх досі не демобілізують!
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24.12.2024 12:24 Ответить
Казахи, ~90% за Украину.
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24.12.2024 12:04 Ответить
це він погрозами тотального знищення України примушує нас до капітуляції на касапських умовах
Пішов ти, мадьяр *********, *****!
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24.12.2024 10:54 Ответить
Невже буде знищена Угорщина ?
Але ж вона не воює ,
а воює орбан на стороні ху@ла за хороше бабло 🤬
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24.12.2024 10:54 Ответить
Пропоную захопити угорщину - за тиждень впораємось
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24.12.2024 10:55 Ответить
👌👌
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24.12.2024 11:02 Ответить
За трі дня!)
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24.12.2024 11:05 Ответить
Потім туди переселитися і відгородитися від кацапів Карпатами
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24.12.2024 11:43 Ответить
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24.12.2024 10:56 Ответить
Це для держави, а як для мене це замало, ху...ло більше дає. Хоча і це візьму для діточок
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24.12.2024 11:34 Ответить
Заберіть мікрофон в цього прикацапленого мопса!
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24.12.2024 10:56 Ответить
"Результат" ця жаба озвучила, але чомусь не сказала жодного слова про того, хто це зробив.
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24.12.2024 11:29 Ответить
треба йорбану очи виколоти
буде як Ванга
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24.12.2024 10:57 Ответить
Якщо одна сторона зменшиться, то Закарпатська область збільшеться.
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24.12.2024 10:58 Ответить
цікаво скільки б протягнув вітя з перекритою газовою трубою, без фінансової підтримки ЄС і навіть без війни на території угорщини?
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24.12.2024 10:58 Ответить
безугла не витримала конкуренції з фіцо.
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24.12.2024 11:26 Ответить
"Результат? П'ята частина території України перебуває під окупацією, багато сотень тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами. Тим часом мільйони втекли з України, чия інфраструктура, транспортна та енергетична системи були зруйновані вщент, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому" Джерело: https://censor.net/ua/n3526746
Фактично Орбан, того не бажаючи, сформулював результат 5 річного правління в турборежимі зграї ЗЕлених покидьків, бо початок ****** широкомасштабної війни це наслідок антидержавної роботи офісу реЗЕдента по роззброєнню України та по руйнуванню фундаментальних державних інституцій та принципів, на яких завжди трималася українська держава - парламентаризму, свободи слова, свободи пересування, знищення дипломатичної служби, знищення незалежно думаючого керівництва ЗСУ при одночасному втручанні в дії керівництва ЗСУ з боку ОП та особисто зеленського, дискредитація мобілізації та перетворення її в ганебну бусифікацію за москальською калькою.
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24.12.2024 11:02 Ответить
100%. Ще треба Верещучку за розмінування колись спитати.
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24.12.2024 11:29 Ответить
І навіщо рашистами купувати увесь Захід. Достатньо двох цуциків з правом голосу в західних структурах. Захід погубить бюрократія.
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24.12.2024 11:02 Ответить
....або орбан нагнеться і поцілує сам себе в сраку
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24.12.2024 11:03 Ответить
Цей поц хоче собі Закарпаття! Це ж зрозуміло!
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24.12.2024 11:04 Ответить
Як би він цього хотів, то щось робив би. А так він бажає тільки ху...ловських грошей, для себе любого. На свій народ йому класти. А Закарпаття вони не потягнуть. Тому воно їм не треба. Да і спочатку треба вийти з ЄС,
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24.12.2024 11:13 Ответить
Монова:
Кацапське судно «Урса Майор» затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відсіку.
Вєчнаґа заплива, братья🤧
https://t.me/monovaolena/13083
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24.12.2024 11:04 Ответить
Скільки казали не ставити самокати в машинному відсіку
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24.12.2024 11:08 Ответить
💥Двоє моряків зникли безвісти після вибуху на російському судні Ursa Major («Большая мєдвєдіца») біля берегів Іспанії

Корабель зазнав катастрофи у Середземному морі після вибуху в машинному відділенні, повідомляють іспанські ЗМІ. Судно 12 днів тому вийшло з Пєтєрбурга до Владивостока.

upd Судно затонуло.
https://t.me/trashikrinzh/31320
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24.12.2024 11:11 Ответить
Я так розумію без цього бидла ніяк не можливо. Ні як не можна. Тілько незрозуміло кому вигідно друкувати ці висери
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24.12.2024 11:06 Ответить
У кацапських голодранців в 2025 році навіть самокати вже закінчаться.
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24.12.2024 11:07 Ответить
Крінжарня:

🙈Католицька церква в Угорщині паралізована серією серйозних секс-скандалів і розслідувань жорстокого поводження з дітьми. Серія скандалів призвела до відсторонення десятків священників і завдала шкоди репутації п'яти високопоставлених священнослужителів.

Криза стала викликом і для прем'єра Віктора Орбана, оскільки виявилися тісні зв'язки обвинувачених священників із правлячою партію «Фідес».
https://t.me/trashikrinzh/31322
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24.12.2024 11:09 Ответить
Орбан, *****, попИ - педофільська спільнота збоченців.
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24.12.2024 11:13 Ответить
Ця жаба срана дохєра звиздить, як на лідера самої жебрацької країни в Європі, де зуби є тільки у обрана. Єдине, що шкода, що ця жаба їздить до ще одного, з не рівною кукухою, за океан
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24.12.2024 11:12 Ответить
Яка **** ти орбан. Завдяки таким тварюкам,таке й трапилося з Україною.
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24.12.2024 11:17 Ответить
і цю сторону звати "орбан"
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24.12.2024 11:18 Ответить
Снова гулко перднул дикобраз.
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24.12.2024 11:19 Ответить
Ця жирна підорасіна взагалі президент Угорщини чи України?
Що його взагалі їбе наша інфраструктура і що ми там будемо підтримувати
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24.12.2024 11:21 Ответить
Ага. Наверное уничтожением Вугорщины. Жаба подлая
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24.12.2024 11:23 Ответить
орбан - це така собі голівка зі штучним інтелектом 🤣
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24.12.2024 11:23 Ответить
Правду сказати, в нього все такими білими нитками шите, що аж див бере, як воно може в Европі ще голос мати. Мовляв, Захід витратив на війну в Україні понад 300 млрд євро, а результат - окупація, руїна, смерті людей. То це оті триста мільярдів принесли такий результат, чи все-таки дії москалів (чиї витрати/втрати він якось забув порахувати)?
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24.12.2024 11:23 Ответить
Здохни,сволота угорська.
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24.12.2024 11:30 Ответить
Треба зняти одну бригаду і відправити на Будапешт!
Там від кордону 300 км - за 3 дні хлопці дойдуть !!!
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24.12.2024 11:43 Ответить
Вангист хренов, твоё место в раше у параши!
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24.12.2024 11:48 Ответить
Невже орбана і путіна поховають в одній труні?
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24.12.2024 12:20 Ответить
Але Орбан надіється, що його кармілєц не постраждає.
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24.12.2024 12:22 Ответить
запитання де самокати?
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24.12.2024 12:28 Ответить
смерть собаці
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24.12.2024 12:29 Ответить
У 2025 в Угорщині не буде російського газу і орбан буде менше бздіти.
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24.12.2024 13:02 Ответить
Орбан! Ти ж ніби розумний чоловік. "*** твою в БАРАНА мать!" Пзидуй з гонуками кутю їсти. Тобі треба України? Миротворець ****
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24.12.2024 13:34 Ответить
Боже, врятуй мене від таких, як Анна Мура.
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24.12.2024 15:32 Ответить
закінчиться у 2025 році ця війна "знищенням" росії. І як не угорщини, то орбана і його партії. Запамятйте цей пост.
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24.12.2024 23:25 Ответить
 
 