Война закончится в 2025 году мирными переговорами или "уничтожением" одной из сторон, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине закончится в 2025 году.

Об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet, информирует Цензор.НЕТ.

"Война закончится в 2025 году. Или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон", - сказал он.

По словам Орбана, США и Европа потратили на войну в Украине более 300 млрд евро.

"Результат? Пятая часть территории Украины находится под оккупацией, многие сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч были покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами. Между тем миллионы бежали из Украины, чья инфраструктура, транспортная и энергетическая системы были разрушены до основания, и страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем", - отметил венгерский премьер.

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