Война закончится в 2025 году мирными переговорами или "уничтожением" одной из сторон, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине закончится в 2025 году.
Об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet, информирует Цензор.НЕТ.
"Война закончится в 2025 году. Или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон", - сказал он.
По словам Орбана, США и Европа потратили на войну в Украине более 300 млрд евро.
"Результат? Пятая часть территории Украины находится под оккупацией, многие сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч были покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами. Между тем миллионы бежали из Украины, чья инфраструктура, транспортная и энергетическая системы были разрушены до основания, и страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем", - отметил венгерский премьер.
Пожалуйста, подождите...
видно ліліпутін лічно показував корбі - тисячі своїх мобільних крематоріїв
На длинном участке 0,025 л/с или 70-90 Вт.
Дай Бог...
А у випадку капітуляції та її сприйняттям 73/43%зебілів через деякий час населення окупованої частини України знову воюватиме, - їх мобілізують вже в касапські війська та плшлють "брать Берлин"! Як оце зараз населення окупованого лугандону штурмує посадки під Покровськом, Кураховим, Куп'янськомі, Запоріжжям, тощо!
Втямив, чи ні?
Ну, а жодних "третіх сил" в переговори з касапами не допустять самі касапи. А ті (чемберлени), які домовляться з касапами за здачу України (як свого часу домовились за здачу Чехословаччини) третіми силами за визначенням ніколи не були і не будуть.
Якщо ще ти не втямив, що тобі також доведеться воювати (хіба що невідомо, на чийому боці), і доведеться воювати (і, можливо, бути вбитим чи покаліченим) і твоїм дітям, і твоїм онукам - то не відсвічуй тут, на форумі, де вас, дебілів залишилось самий мінімум.
І перейматися долею Тайваню в той час, коли руйнують Україну, коли на голову українцям сипляться ракети і шахеди, і коли внутрішній режим Зе позбавляє свій же народ всіляких прав і свобод, насильно відправляє українців в окопи - ну зовсім недоцільно і не доречно.
А от з анексованих територій України люд таки жене.
Потім, почитай, як там місцева ватна адміністрація загоняє в штурмові батальйони штибу "кримінальний елемент", також через примус з підписанням контракту! А до анексії - там таки існувала пряма мобілізація, ті мобіки автоматом перейшли в армію касапів, і їх досі не демобілізують!
Пішов ти, мадьяр *********, *****!
Але ж вона не воює ,
а воює орбан на стороні ху@ла за хороше бабло 🤬
буде як Ванга
Фактично Орбан, того не бажаючи, сформулював результат 5 річного правління в турборежимі зграї ЗЕлених покидьків, бо початок ****** широкомасштабної війни це наслідок антидержавної роботи офісу реЗЕдента по роззброєнню України та по руйнуванню фундаментальних державних інституцій та принципів, на яких завжди трималася українська держава - парламентаризму, свободи слова, свободи пересування, знищення дипломатичної служби, знищення незалежно думаючого керівництва ЗСУ при одночасному втручанні в дії керівництва ЗСУ з боку ОП та особисто зеленського, дискредитація мобілізації та перетворення її в ганебну бусифікацію за москальською калькою.
Кацапське судно «Урса Майор» затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відсіку.
Вєчнаґа заплива, братья🤧
https://t.me/monovaolena/13083
Корабель зазнав катастрофи у Середземному морі після вибуху в машинному відділенні, повідомляють іспанські ЗМІ. Судно 12 днів тому вийшло з Пєтєрбурга до Владивостока.
upd Судно затонуло.
https://t.me/trashikrinzh/31320
🙈Католицька церква в Угорщині паралізована серією серйозних секс-скандалів і розслідувань жорстокого поводження з дітьми. Серія скандалів призвела до відсторонення десятків священників і завдала шкоди репутації п'яти високопоставлених священнослужителів.
Криза стала викликом і для прем'єра Віктора Орбана, оскільки виявилися тісні зв'язки обвинувачених священників із правлячою партію «Фідес».
https://t.me/trashikrinzh/31322
Що його взагалі їбе наша інфраструктура і що ми там будемо підтримувати
Там від кордону 300 км - за 3 дні хлопці дойдуть !!!