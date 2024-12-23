Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.



Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Орбан заявил в интервью Hirado.

"Мир в пределах досягаемости. Когда Венгрия в июле взяла на себя председательство в Совете ЕС, разговоры о мире были неприемлемыми в Европе, а сейчас все об этом говорят", - отметил Орбан.

В то же время по его словам, стоит ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он рекомендовал россиянам и украинцам лишь временное прекращение огня на рождественский период. По его словам, ему удалось убедить Владимира Путина в этом, но украинская сторона "по каким-то загадочным причинам" пока не открыта, но он уверен, что договоренности между противоборствующими сторонами можно достичь до начала рождественских праздников.

"Я верю, что соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами будет достигнуто до Рождества", - добавил венгерский премьер.

Он также отметил, что на линии фронта сложилась новая реальность, в то время, как потери с обеих сторон ужасные, россияне уверенно продвигаются вперед.

"Все могло сложиться иначе, когда в апреле 2022 года стороны провели тайные переговоры в Стамбуле, но под давлением Запада украинцы отказались от договоренностей в Турции.

Успешное завершение переговоров было бы хорошо для всех", - сообщил Орбан.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, Венгрия не выполняет здесь посреднической роли между Трампом и руководством ЕС, однако будут острые дискуссии с Соединенными Штатами, в которых Венгрия должна отстаивать позиции, приемлемые для обеих сторон.

"ЕС вступит в переговоры не с лучших позиций. В международных переговорах Европу лучше всего представляют Франция и Германия, но в обеих сейчас политический кризис", - добавил Орбан.

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Напомним, 48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.