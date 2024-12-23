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путин (30476) Виктор Орбан (426) война в Украине (1081)

Европейский Союз проиграл эту войну, - Орбан

Орбан про війну: ЄС вже програв

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Орбан заявил в интервью Hirado.

"Мир в пределах досягаемости. Когда Венгрия в июле взяла на себя председательство в Совете ЕС, разговоры о мире были неприемлемыми в Европе, а сейчас все об этом говорят", - отметил Орбан.

В то же время по его словам, стоит ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он рекомендовал россиянам и украинцам лишь временное прекращение огня на рождественский период. По его словам, ему удалось убедить Владимира Путина в этом, но украинская сторона "по каким-то загадочным причинам" пока не открыта, но он уверен, что договоренности между противоборствующими сторонами можно достичь до начала рождественских праздников.

"Я верю, что соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами будет достигнуто до Рождества", - добавил венгерский премьер.

Он также отметил, что на линии фронта сложилась новая реальность, в то время, как потери с обеих сторон ужасные, россияне уверенно продвигаются вперед.

"Все могло сложиться иначе, когда в апреле 2022 года стороны провели тайные переговоры в Стамбуле, но под давлением Запада украинцы отказались от договоренностей в Турции.
Успешное завершение переговоров было бы хорошо для всех", - сообщил Орбан.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, Венгрия не выполняет здесь посреднической роли между Трампом и руководством ЕС, однако будут острые дискуссии с Соединенными Штатами, в которых Венгрия должна отстаивать позиции, приемлемые для обеих сторон.

"ЕС вступит в переговоры не с лучших позиций. В международных переговорах Европу лучше всего представляют Франция и Германия, но в обеих сейчас политический кризис", - добавил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия ведет переговоры по поставкам российского газа через Украину, - Орбан

Напомним, 48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.
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Топ комментарии
+33
Цей ***** все мріє Закарпаття в нас відтяпати.
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23.12.2024 07:02
+32
Как вам Киев за три дня? за щеку взяли за три дня !
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23.12.2024 07:02
+19
Тупа маніпуляція фактами. Трохи правди і до хер...а брехні
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23.12.2024 07:03
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Как вам Киев за три дня? за щеку взяли за три дня !
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23.12.2024 07:02 Ответить
надпис на дроні в Казані
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23.12.2024 07:08 Ответить
Тупа маніпуляція фактами. Трохи правди і до хер...а брехні
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23.12.2024 07:03 Ответить
Той Вітя, якийсь йовбак. Лети по ху№ла здаватися
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23.12.2024 11:21 Ответить
Тобі там видніше, головне вчасно змитися і можна коментарі писати
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23.12.2024 07:10 Ответить
Твій мадяр ***** кремля і співає його пісеньку
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23.12.2024 07:30 Ответить
На жаль, підар-ас він, і в Угорщині підара-с.
Ця гнида, з самого початку війни, блокує європейський фонд допомоги Україні,
і раптом ця гнида, для українців стала авторитетом......
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23.12.2024 07:31 Ответить
На жаль, ти 3,14#@r. В поганому сенсі
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23.12.2024 07:58 Ответить
Заголовок не відповідає тексту. Мадяр перднув, що ЄС програло на війні, а не ЄС програло війну.
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23.12.2024 06:59 Ответить
Цей ***** все мріє Закарпаття в нас відтяпати.
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23.12.2024 07:02 Ответить
Фантомні болі
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23.12.2024 08:18 Ответить
Цікаво звідки, Закарпаття ніколи не було у складі Угорщини. У складі Чехії було.
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23.12.2024 13:23 Ответить
В складі Чехословаччини.
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23.12.2024 21:43 Ответить
Та ти фо, а як же так, від Мукачево до Косино по трасі картоплею торгують мадяри і ні слова, що по українськи, тим більше на псячо-кацапській. А де були кордони австріяко-мадярського каганата до 1СВ ?
Я тобі більше скажу, де на території кацапії вживається таке слово як - кутьонок ?
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23.12.2024 22:25 Ответить
Географічні міграції піпла вони такі.
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24.12.2024 08:24 Ответить
Мабуть дійшла передоплата ху...ла, і що робить ця потвора в НАТО. Ця повія продасть НАТО за пару копійок
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23.12.2024 07:05 Ответить
А що робить НАТО ???
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23.12.2024 08:19 Ответить
де самокат?
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23.12.2024 07:07 Ответить
На 3-й рік війни цей пі..орас не заткувся і не зарився..то це дійсно поразка... Перемога ЄС не потрібна була...Головне зберегти лице хкуйлу і свойому бізнесу. Тримають цю скотину в ЄС про чорний день... Але хкуйло воно є..ануте і має гарну память на такі образи...
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23.12.2024 07:08 Ответить
таємні переговори в стамбулі.....та нах вони коли таємні,і від кого таємниця ? від людей ? та такі таємні,що вбили члена переговорної групи - за що і як ми ніколи не взнаємо.хоча арахуй знає,і рєзнік.їх на підвал - паяльник в сраку і все розкажуть.
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23.12.2024 07:08 Ответить
гнида про кацапська
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23.12.2024 07:10 Ответить
"водночас 50% опитаних виступили за швидке завершення війни навіть ціною поступок територіями..."
Тобто готові повернути Аляску, а на додачу віддати Техас, так?
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23.12.2024 07:11 Ответить
Якщо "Європа програла на війні", то мадяри повинні повернутися до південного Уралу.
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи.
Коротше - здавайтесь першими - дадуть скидку.
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23.12.2024 07:12 Ответить
Пропустили ми їх тоді на свою голову!
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23.12.2024 10:19 Ответить
Орбан! Родіна-Югра зовйот!
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23.12.2024 07:17 Ответить
Що тільки не верзе це падло за бабло.
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23.12.2024 07:18 Ответить
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23.12.2024 07:19 Ответить
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23.12.2024 07:20 Ответить
Цей путіносос все зробив, щоб ЄС і Україна не виграли цю війну. Оце прорашистське чмо в 2022 готувалось вже ввести війська, щоб анексувати разом з путлєром наші території
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23.12.2024 07:20 Ответить
було б що вводити, там всього 19 тис. у збройних силах...
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23.12.2024 10:04 Ответить
ЄС програв вже тоді, коли взяв цього путіноїда в свої лави
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23.12.2024 07:22 Ответить
ну, да це сталось в 1999-му, коли орбан вперше став прем'єром... Але тоді він путіноїдом не був!
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23.12.2024 07:43 Ответить
стоп... В Євросоюз мад'яри остаточно вступили вже в 2004-му, а з 2002-го по 2010-тий орбан зі своїм фідесом були в опозиції до тоді правлячої соцпартії, очолюваної Мед'єші та Дюрчанем
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23.12.2024 07:57 Ответить
Падло.
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23.12.2024 07:32 Ответить
на жаль, ЕрЗе не зможе спростувати мад'ярську брехню "... під тиском Заходу українці відмовилися від домовленостей у Туреччині. Успішне завершення переговорів було б добре для усіх" стосовно того, що в Стамбулі навіть агрохамія з оЧалим відмовилися від умов капітуляції які висунув *****, тому що тоді ЕрЗе були готові на неї...

Зеля в своїх відосиках, в'юхах, пресухах воліють не згадувати про ту їхню згоду капітулювати...
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23.12.2024 07:33 Ответить
От завтра святвечір, післязавтра Різдво. Хрен ***** не буде стріляти. Але він згадає про своє різдво через два тижні.
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23.12.2024 07:36 Ответить
У церкві, представники якої отримували призначення від фсб не святкують Рожество Спасителя. У них своя віра - в ху...ло з Пекла.
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23.12.2024 08:37 Ответить
Ох, орбіт щось розійшовся ти у своій діяльності. Вангую що незабаром тобі вломиться. Зарання ти увіровав у власну значущусть. Чекаємо...
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23.12.2024 07:38 Ответить
Маю надію, що Кая Калас виховну роботу зробе
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23.12.2024 07:57 Ответить
угорський "заштопаний куйлом кандом"..Він також зазначив, що на лінії фронту склалася нова реальність, ХТО ЦЮ НОВУ РЕАЛЬНІСТЬ СКЛАВ,ЗАЛИВАЮЧИ ЇЇ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВЬЮ, І СОТНЯМИ ТИСЯЧ ЖЕРТВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ???
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23.12.2024 07:54 Ответить
Якщо почали плакатись, значить орді ще не довго залишилось.
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23.12.2024 08:08 Ответить
завдяки таким прорашистським шлюхам в Європі ,ЯК Я , ЄС може програти не тільки війну, а й всі бувші країни ,бувшого Варшавського базару
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23.12.2024 08:11 Ответить
Правильно гласит старая истина -мал клоп да вонюч....

Если Евросоюз в ближайшее время не уберёт из своего Устава право вето и не лишит вонючую венгрию и словакию возможностей работать на путлера, то его дни будут сочтены, он развалится.
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23.12.2024 08:12 Ответить
усі мадяри шо я зустрічав нормал'ні люди, цє ібан'ко орбан
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23.12.2024 08:13 Ответить
Цигани йдіть разом з фіцо накуй, миротворці херові
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23.12.2024 08:20 Ответить
Не орбан, а юный троль. Sure, йому до вподоби, коли Европа нипадецки вышкiряеться, особливо на кацапвыклыкы.
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23.12.2024 08:22 Ответить
За такі "заявки" можна без вагань вигнати дідову з ЄС !!!!!
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23.12.2024 08:26 Ответить
п а д а л ь!!!
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23.12.2024 08:27 Ответить
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23.12.2024 08:29 Ответить
Коли цю рашиську ***** виженуть?!🤬
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23.12.2024 08:37 Ответить
Это позиция одного человека, а не всей страны и ее жителей, а почему он так говорит.. это газ+нефтепродукты+цены на них и заработок на транзите, а все эти сказки про войну и дружбы народов ,это для публики, только деньги и еще раз деньги.
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23.12.2024 08:41 Ответить
Усе могло б скластись по іншому, якби в путіна був розум, не маразм і рускі не напали на Україну або якби нам в 2022 році допомогли добити придурка, а не сіяли в штани. А так одна пи₴дьож
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23.12.2024 09:01 Ответить
А Орбан член цієї контори, чи не член?
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23.12.2024 09:04 Ответить
Як вже заїбали ці миротворці *****!!! І що саме цікаво, у кожного миротворця свій нев'їбенний інтерес - чи то в турків, китайців, угорців, словаків, бразильців.
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23.12.2024 09:09 Ответить
Трамп заявил о желании установить контроль над панамским каналом и Гренландией. Все гармонирует с актуальной ситуацией сложившейся на земле.
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23.12.2024 09:09 Ответить
когда день победы ??? 2:0
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23.12.2024 09:17 Ответить
Дивна поведінка людини яка закликала колись до виводу совкових військ з Венгрії ...Людина яка хоче відкусити у сусідів територію (це Словаччина ,Україна,Румунія ) ..Зрозуміло тоді кого він бачить кумиром
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23.12.2024 09:18 Ответить
це переклад
чи все написане по-мад'ярські???
нічого не зрозумів з цього поноса слів
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23.12.2024 09:19 Ответить
Якщо цей х так впевнений у казках пуйла, нехай на лінію зіткнення заведе свої війська, які будуть гарантувати перемир'я. Але воно ж знає, що його такзвану "армію" корейці з кацапами розстріляють в перший день.
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23.12.2024 09:28 Ответить
та навіщо ж ви так? на могутній 19-ти тисячній мадярській армії все НАТО тримається!
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23.12.2024 10:08 Ответить
ЄС звісно програв, коли проголосував за вступ Угорщини. Бо коли мадярська курва, що живе на субсидії ЄС, Європу ще й критикує- перемогою це назвати важко.
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23.12.2024 09:38 Ответить
то виходьте з ЄС і НАТО
падаль підхутіньска
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23.12.2024 09:45 Ответить
Це вже було у далекому минулому,на початку Другої світової війни:
після 23.02.1939 р. Гітлер погодився на окупацію Карпатської України своїми Союзниками - угорськими військами... Орбан "хочет павтаріть"?
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23.12.2024 09:47 Ответить
Чому Україна так і не виставила мадярам позов за окупацію Закарпаття ?
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23.12.2024 10:05 Ответить
Как только жена терпит того орбана, хтозна. Да я на ее месте десяток тех орбанов нашел бы.
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23.12.2024 09:48 Ответить
орбан звісно мерзенна гнида в усьому, але це тут до чого? тебе мабуть ніхто взагалі "нє тєрпіт", окрім лівої та правої руки а ставити себе на місце дружини орбана, це взагалі якийсь сюр чи зашквар, або все разом
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23.12.2024 10:20 Ответить
тыць, та й розвиднiлось.
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23.12.2024 14:42 Ответить
Гарно зализав х...Лу!!!
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23.12.2024 10:27 Ответить
Как ету мразь еще терпят в ЕС и НАТО? Оно уже в открыту выступило на стороне московского режима и Китая
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23.12.2024 10:41 Ответить
орбан віртуозний дристун, один з кращих пропагандистів росфюрера
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23.12.2024 11:15 Ответить
из-за тебя довбойоба
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23.12.2024 11:29 Ответить
Єврокомісар - розстріляти цього гондона за панікерство, зраду та пораженчєство.
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23.12.2024 11:30 Ответить
Молодець,показав великий х-рен керівникам Європи,нас-рав на їх демократію,а сам сидить на гроші Європи.А,керівники Європи ,ще дотують , захищають та радяться з зрадником .Так ,молодці.
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23.12.2024 14:02 Ответить
ЄС ще навіть нічого не починав,
а рашка вже на повту мобилізувала свою єкономіку.
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23.12.2024 20:37 Ответить
А не напасть ли нам на Венгрию ,вместо Крыма? Нормальная рокировка и часть "наших новых земель уже в ЕС и НАТО!
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23.12.2024 23:37 Ответить
єс програв, коли залишив таких як орбан в єс, не покараних, наглих, цинічних. Це вирок самому єс в 1у чергу. Нормальні люди ср*ти на 1 полі з тим орбаном би не сіли
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24.12.2024 00:47 Ответить
Яка повія родила цього виродка?
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24.12.2024 05:54 Ответить
 
 