Европейский Союз проиграл эту войну, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла на войне в Украине несмотря на попытки отрицать это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Орбан заявил в интервью Hirado.
"Мир в пределах досягаемости. Когда Венгрия в июле взяла на себя председательство в Совете ЕС, разговоры о мире были неприемлемыми в Европе, а сейчас все об этом говорят", - отметил Орбан.
В то же время по его словам, стоит ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он рекомендовал россиянам и украинцам лишь временное прекращение огня на рождественский период. По его словам, ему удалось убедить Владимира Путина в этом, но украинская сторона "по каким-то загадочным причинам" пока не открыта, но он уверен, что договоренности между противоборствующими сторонами можно достичь до начала рождественских праздников.
"Я верю, что соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами будет достигнуто до Рождества", - добавил венгерский премьер.
Он также отметил, что на линии фронта сложилась новая реальность, в то время, как потери с обеих сторон ужасные, россияне уверенно продвигаются вперед.
"Все могло сложиться иначе, когда в апреле 2022 года стороны провели тайные переговоры в Стамбуле, но под давлением Запада украинцы отказались от договоренностей в Турции.
Успешное завершение переговоров было бы хорошо для всех", - сообщил Орбан.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, Венгрия не выполняет здесь посреднической роли между Трампом и руководством ЕС, однако будут острые дискуссии с Соединенными Штатами, в которых Венгрия должна отстаивать позиции, приемлемые для обеих сторон.
"ЕС вступит в переговоры не с лучших позиций. В международных переговорах Европу лучше всего представляют Франция и Германия, но в обеих сейчас политический кризис", - добавил Орбан.
Напомним, 48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.
Пожалуйста, подождите...
Ця гнида, з самого початку війни, блокує європейський фонд допомоги Україні,
і раптом ця гнида, для українців стала авторитетом......
Я тобі більше скажу, де на території кацапії вживається таке слово як - кутьонок ?
Тобто готові повернути Аляску, а на додачу віддати Техас, так?
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи.
Коротше - здавайтесь першими - дадуть скидку.
Зеля в своїх відосиках, в'юхах, пресухах воліють не згадувати про ту їхню згоду капітулювати...
Если Евросоюз в ближайшее время не уберёт из своего Устава право вето и не лишит вонючую венгрию и словакию возможностей работать на путлера, то его дни будут сочтены, он развалится.
чи все написане по-мад'ярські???
нічого не зрозумів з цього поноса слів
падаль підхутіньска
після 23.02.1939 р. Гітлер погодився на окупацію Карпатської України своїми Союзниками - угорськими військами... Орбан "хочет павтаріть"?
а рашка вже на повту мобилізувала свою єкономіку.