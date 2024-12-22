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Новости Война
6 022 69
опрос (2650) помощь (7420) США (24813) война в Украине (1081)

Половина американцев хотят, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, - опрос

скільки американців підтримують швидке завершення війни в Україні

48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Gallup в шестой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину опросил американцев об их отношении позиции США в войне России против Украины.

Опрос впервые показал, что менее половины американцев (48%) поддерживают то, чтобы США помогли Украине вернуть утраченную территорию.

В то же время 50% респондентов выступили за скорейшее завершение войны. Этот показатель рос последовательно с 33% в августе 2022 года.

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Таким образом, американцы практически поровну разделены в вопросе того, должны ли США помочь Украине вернуть территорию потерянную во время войны, и должна ли война завершиться быстро, сказано в отчете.

В то же время в предыдущих опросах большинство опрошенных американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы над страной-агрессором Россией.

Разница во взглядах между представителями основных политических партий в США является значительной. В частности, республиканцы в основном поддерживают быстрое завершение войны и в последнем опросе этот показатель вырос до 74%.

В свою очередь представители Демократической партии в целом выступают за продолжение текущего уровня поддержки Украины, но в последнем опросе уровень поддержки быстрого завершения войны вырос до 30%.

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Кроме этого, 68% опрошенных американцев считают, что ни Россия, ни Украина пока не побеждают в войне. Этот показатель на похожем уровне среди представителей обеих основных политических партий в США, так и среди независимых избирателей.

Относительно помощи Украине со стороны США, то 31% считают, что Штаты делают достаточно для поддержки Украины, в то же время 30% - считают, что объемы помощи недостаточны.

Ранее сообщалось, что размер американской военной помощи Украине, которую продолжает оказывать действующая администрация Джо Байдена, должен покрыть потребности Киева в вооружении, технике и материалах до конца 2025 года.

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Топ комментарии
+17
"Водночас 50% опитаних виступили за швидке завершення війни навіть ціною поступок територіями."
---------
Та й нехай поступляться шматком своєї Невади (чи ще чогось) як так хочуть територіями кацапам поступитися...
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22.12.2024 22:55
+16
А де опитування проводили? На Брайтон Біч?
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22.12.2024 22:53
+13
Колись так само вони були проти допомоги Британії та Франції, вважаючи, що то суто європейські разборки з Гітлером...
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22.12.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
А де опитування проводили? На Брайтон Біч?
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22.12.2024 22:53 Ответить
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22.12.2024 23:02 Ответить
Років з 20 тому, купував книги, касети, СД...... з Нью- Йорка. Дуже порядні і чесні люди. Одна адреса на пачках чого вартувала: Брайтон Біч, Рабінович.
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22.12.2024 23:13 Ответить
ми, русские,не обманиваєм друг друга
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22.12.2024 23:52 Ответить
ви, руские, конченные выродки, прикрывайся украинским флагом или не прикрывайся.
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23.12.2024 00:15 Ответить
то була цитата з фільму "Брат", де єврей з брайтон-біч так сказав і тут же намахав кацапа
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23.12.2024 00:50 Ответить
Да им пофигу на Украину! Как нам на Сирию!
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22.12.2024 22:53 Ответить
кому "нам"?
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22.12.2024 23:53 Ответить
"Водночас 50% опитаних виступили за швидке завершення війни навіть ціною поступок територіями."
---------
Та й нехай поступляться шматком своєї Невади (чи ще чогось) як так хочуть територіями кацапам поступитися...
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22.12.2024 22:55 Ответить
Вы не поверите, но большинство американцев ето тупые мигранты из диких стран. И если им Трамп правильно поставит вопрос они согласятся и США разделить на куски
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22.12.2024 23:09 Ответить
Ніяких українських дітей "піндоси" від тебе не вимагають, щоби ішли на війну. Якщо усі старше 27 вже не моібізуються, бо це нація "хворих, інвалідів і броньованих від війни", а зберегти свою державу ви хочете. ТО НАБИРАЙТЕ МОЛОДШХ. Що поганого американці сказали? А ти що хочеш, щоби американці замість тебе воювали за твою країну?
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22.12.2024 23:15 Ответить
Було б непогано.
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23.12.2024 00:23 Ответить
Свинособака зарохкала зі свинарні.
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23.12.2024 01:41 Ответить
Кацапи в армію набирають африканців, азіатів і латиноамериканців, корейці дали більше снарядів чим Україні союзники.
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23.12.2024 00:53 Ответить
В усьому винні ми самі, оскільки за 30+ років не спромоглися збудувати країну в якій комфортно жити, на яку страшно напасти і яка може себе захистити.
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22.12.2024 23:16 Ответить
Майбутнє є, але скоріш за все будувати його прийдеться не в Україні.
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22.12.2024 23:33 Ответить
...тим хто дивом виживе
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23.12.2024 00:14 Ответить
"пендос" на тебя, кацапскую мразь, смотрит из зеркала, и прежде чем несте здесь *****, попробуй найди "обязательства американцев тебя защищать.
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23.12.2024 00:18 Ответить
диагноз F73.
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23.12.2024 00:23 Ответить
шо, козломордый, старший смены тебя новым трюкам обучил?
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23.12.2024 00:25 Ответить
а шо значить "защіщать нас"? не було в американців зобов'язань нас захищати. не було і немає. у Будапешстському меморандумі записано, що Штати зобов'язуються на нас не нападати... про захищати нас і воювати за нас там нічого не написано..
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23.12.2024 00:47 Ответить
старий совковий дєдовский слоган "лишь бы не было вайны" крокує по планеті!
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22.12.2024 22:58 Ответить
Завжди гунділи шо респи більш воиовничі
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22.12.2024 23:01 Ответить
Були колись.
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22.12.2024 23:28 Ответить
Рейган був рідкісним винятком, під час правління якого Америка ніде не воювала. І він помирився з совком. У США ніколи не було такого мирного президента. Ні до, ні після.
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22.12.2024 23:46 Ответить
А як щодо засудження і покарання агресора?
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22.12.2024 23:03 Ответить
Цю важливу місію покладають на вас.
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22.12.2024 23:18 Ответить
It sounds like to give up as soon as possible.
Thanks, nothing to add.
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22.12.2024 23:06 Ответить
Как говорил один политик, главное правильно задать вопрос. Ето большинство что против войны хочет через год одеть шинельку и пойти воевать с рашистами или хочет чтобы рашисты сами пришли в США хотя они там уже есть?
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22.12.2024 23:06 Ответить
Например, американцев спрашивают, хотите ли вы войны? Кто же скажет что хочу. И сразу Тампон им, я закончу войну за 24 часа. Ну придется поступиться двумя разбитыми до основания городами но зато мы спасем миллионы людей. Прям как манна небесная в уши. Откуда же американцам знать что украинская территория ето не безлюдная пустыня Аризона где одни кактусы растут. А Украина ето 40-ка миллионная густонаселенная страна где на каждом клочке земли живут люди и стоят предприятия. Так же как американцам Трамп не говорит что его друзья орки на захваченной территории отрезают людям головы, выкалывают глаза, отрезают руки, насилуют и убивают детей и женщин а остальных увозят в рабство как скот или на органы. И а еще орки готовятся уничтожить США. И захватив Украину у них появится такая возможность. И все ето Трамп с Маском рашистам поможет организовать. После такого американцы проголосуют за Трампа и его позицию насчет Украины?
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22.12.2024 23:24 Ответить
Я вас прошу. Пару промов трампа, і цей показник може суттєво знизитися. Американці теж люди с вухами, як і наші зебіли.
Цей відсоток, на фоні передвиборчої компанії трампа. Опитування треба робити, через хоча б пару місяців як він стане президентом.
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22.12.2024 23:07 Ответить
Так, американці теж люди. І більшість з них навіть поняття не має, де та Україна знаходиться. А хто знає - впевнені що ми ті самі "савєтскіє люді", що програли "холодну війну". До одного місця такі опитування.
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23.12.2024 09:32 Ответить
Наші диванні воїни не розуміють, що їх запитувати ніхто не буде...
Нам через змі доносять майбутній розвиток подій.
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22.12.2024 23:09 Ответить
До такої інфи ставлення як до обс- одна бабуся сказала. Ні про що.
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22.12.2024 23:09 Ответить
Колись так само вони були проти допомоги Британії та Франції, вважаючи, що то суто європейські разборки з Гітлером...
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22.12.2024 23:10 Ответить
от вам і вартість західних цінностей…

нічого особистого - просто бізнес….
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22.12.2024 23:13 Ответить
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22.12.2024 23:15 Ответить
Західні цінності в тому щоб зупинити війну і кровопролиття. А ви мабуть з окопу пишите.
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22.12.2024 23:47 Ответить
Дивно , війна у нас а уставшиє от войни у них .
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22.12.2024 23:17 Ответить
Може тому що вони платять за війну?
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22.12.2024 23:28 Ответить
Ну американці ж не хочуть щоб гинули їхні солдати тому і надсилають допомогу ЗСУ.
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22.12.2024 23:48 Ответить
А чому це американські солдати повинні гинути в Укрїні за Україну, а українські "хворі та інваліди" гнити в нічних клубах Київа, Дніпра чи Львіва?
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23.12.2024 04:25 Ответить
може тому платять що вони нас якось роззброїли??
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23.12.2024 00:37 Ответить
А що, хіба пересічні американці, якось на собі відчувають допомогу Україні? Не смішить мої тапки. Навпаки, з'явилися нові робочі міста, ожив ВПК, люди більше стали заробляти.
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23.12.2024 02:35 Ответить
Скоро Трамп все порішає - мабуть не в нашу користь
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22.12.2024 23:18 Ответить
50% американських "не лохів" підтримують рашистського вбивцю українського народу окупанта України.Най Вас шляк трафить,потвори
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22.12.2024 23:19 Ответить
Щоб правильно зрозуміни значення питання і відповіді, скажіть будь ласка, чи повинен Південний Судан поступитися територіями Верхнього Нілу задля найшвидшого припинення війни у Судані.
Стільки ж приблизно американські респонденти знають про Донбабве з Лугандою. Як наслідок - інформації в опинуванні - 0%
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22.12.2024 23:22 Ответить
Ціною втрати Україною територій. Бо вони бояться, що ***** почне пуляти арєшніками, сарматами та ваєводами. І вони не зможуть жерти бургери та купляти дешевий бензин.
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22.12.2024 23:23 Ответить
Забули добавити: "... будь якою ціною для України"?!
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22.12.2024 23:28 Ответить
Невже вирішили покарати кацапів?
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22.12.2024 23:29 Ответить
До дупи опитування плебсу, коли виникає пряма загроза інтересам і безпеці США та союзникам. Населення не має усього масиву інформації і не здатне заглядати у майбутнє. Тому усе вирішуватиме компетентний уряд на чолі з президентом. Щодо їхнього рішення невдовзі дізнаємося. У будь-якому разі нам своє робити: захищати Україну та її інтереси.
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22.12.2024 23:39 Ответить
Так ми теж, МИ ТЕЖ.

Диявол криється в деталях:
1. Засрашку можна перемогти, розхєрачивши всі її війська і всю промисловість, а можна просто піти до засрашинців "на підвали" - і те, і те є завершенням війни.
2. Не на американців ***** нападе через 3-4 роки з більшою кількістю техніки, ніж у засрашки було на початок 2022 року.
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22.12.2024 23:41 Ответить
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22.12.2024 23:48 Ответить
Хлопці, поверніть нам те, що ви в нас видурили в обмін на нікчемні папірці, та й йдіть вже геть.
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22.12.2024 23:46 Ответить
Поздно пить боржоми. Уверен без нехилых взяток украинским функционерам не обошлось. Раньше все проблемы в бантустанах решались деньгами.
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23.12.2024 00:13 Ответить
Хлопцi, якi видурили, мешkують на москвi i зараз то все i повертають.
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23.12.2024 00:24 Ответить
Ні. Видурили саме США. Просто ми замість того, щоб порізати, як вони вимагали, ми віддали це в РФ за газові борги.
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24.12.2024 20:27 Ответить
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22.12.2024 23:47 Ответить
у радянському союзі всі горлали"миру-Мир"
а цей чаз воювали по всьому світу
та мріяли про знищення людства
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23.12.2024 00:19 Ответить
Редакція цн послідовно і вперто ретранслює кацапські наративи )
"Українська журналістика не заспокоїться, доки не знищить українську державність" © А. Муждабаєв.
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23.12.2024 00:21 Ответить
Довбойо..би, які не знають, що далі йде за поступками території. Вже немає в живих тих, хто їм би сказав про 1938-1945 роки. Не знають історії, тому приречені отримати її ще раз
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23.12.2024 00:31 Ответить
Аж ціла половина? Та, що за камалу голосувала?
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23.12.2024 00:52 Ответить
Зеленський неоднаразово казав, що Путін вже не молодий, і дійсно краще дочекатися доки по Дніпру пропливе труп ворога, ніж щось підписувати. Бо будь-який підпис - це вже юридична дія і фактична втрата територій, навіть припинення вогню передбачає межу. Межа - це лінія, яку будуть від нас вимагати дотримуватися наші західні партнери. А якщо нічого не підписуваьти, то і не існує ніяких ліній. Путін здохне - вимагати прибратися з нашої території.
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23.12.2024 07:38 Ответить
Смешно читать эту чушь!

На самом деле, каждый второй американец не знает и доли правды об этой войне, кто напал, кто с кем воюет, им вообще всё это фиолетово ,они всегда жили сами по себе!
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23.12.2024 08:38 Ответить
Та нехай дадуть руским Аляску замість України. Я впевнений що рускі погодяться.
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23.12.2024 10:51 Ответить
 
 