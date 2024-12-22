Половина американцев хотят, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, - опрос

48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Gallup в шестой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину опросил американцев об их отношении позиции США в войне России против Украины.

Опрос впервые показал, что менее половины американцев (48%) поддерживают то, чтобы США помогли Украине вернуть утраченную территорию.

В то же время 50% респондентов выступили за скорейшее завершение войны. Этот показатель рос последовательно с 33% в августе 2022 года.

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Таким образом, американцы практически поровну разделены в вопросе того, должны ли США помочь Украине вернуть территорию потерянную во время войны, и должна ли война завершиться быстро, сказано в отчете.

В то же время в предыдущих опросах большинство опрошенных американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы над страной-агрессором Россией.

Разница во взглядах между представителями основных политических партий в США является значительной. В частности, республиканцы в основном поддерживают быстрое завершение войны и в последнем опросе этот показатель вырос до 74%.

В свою очередь представители Демократической партии в целом выступают за продолжение текущего уровня поддержки Украины, но в последнем опросе уровень поддержки быстрого завершения войны вырос до 30%.

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Кроме этого, 68% опрошенных американцев считают, что ни Россия, ни Украина пока не побеждают в войне. Этот показатель на похожем уровне среди представителей обеих основных политических партий в США, так и среди независимых избирателей.

Относительно помощи Украине со стороны США, то 31% считают, что Штаты делают достаточно для поддержки Украины, в то же время 30% - считают, что объемы помощи недостаточны.

Ранее сообщалось, что размер американской военной помощи Украине, которую продолжает оказывать действующая администрация Джо Байдена, должен покрыть потребности Киева в вооружении, технике и материалах до конца 2025 года.

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