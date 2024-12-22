Половина американцев хотят, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, - опрос
48% американцев поддерживают позицию, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные Россией территории. В то же время 50% опрошенных выступили за быстрое завершение войны даже ценой уступок территорий.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Gallup в шестой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину опросил американцев об их отношении позиции США в войне России против Украины.
Опрос впервые показал, что менее половины американцев (48%) поддерживают то, чтобы США помогли Украине вернуть утраченную территорию.
В то же время 50% респондентов выступили за скорейшее завершение войны. Этот показатель рос последовательно с 33% в августе 2022 года.
Таким образом, американцы практически поровну разделены в вопросе того, должны ли США помочь Украине вернуть территорию потерянную во время войны, и должна ли война завершиться быстро, сказано в отчете.
В то же время в предыдущих опросах большинство опрошенных американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы над страной-агрессором Россией.
Разница во взглядах между представителями основных политических партий в США является значительной. В частности, республиканцы в основном поддерживают быстрое завершение войны и в последнем опросе этот показатель вырос до 74%.
В свою очередь представители Демократической партии в целом выступают за продолжение текущего уровня поддержки Украины, но в последнем опросе уровень поддержки быстрого завершения войны вырос до 30%.
Кроме этого, 68% опрошенных американцев считают, что ни Россия, ни Украина пока не побеждают в войне. Этот показатель на похожем уровне среди представителей обеих основных политических партий в США, так и среди независимых избирателей.
Относительно помощи Украине со стороны США, то 31% считают, что Штаты делают достаточно для поддержки Украины, в то же время 30% - считают, что объемы помощи недостаточны.
Ранее сообщалось, что размер американской военной помощи Украине, которую продолжает оказывать действующая администрация Джо Байдена, должен покрыть потребности Киева в вооружении, технике и материалах до конца 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
---------
Та й нехай поступляться шматком своєї Невади (чи ще чогось) як так хочуть територіями кацапам поступитися...
Thanks, nothing to add.
Цей відсоток, на фоні передвиборчої компанії трампа. Опитування треба робити, через хоча б пару місяців як він стане президентом.
Нам через змі доносять майбутній розвиток подій.
нічого особистого - просто бізнес….
Стільки ж приблизно американські респонденти знають про Донбабве з Лугандою. Як наслідок - інформації в опинуванні - 0%
Диявол криється в деталях:
1. Засрашку можна перемогти, розхєрачивши всі її війська і всю промисловість, а можна просто піти до засрашинців "на підвали" - і те, і те є завершенням війни.
2. Не на американців ***** нападе через 3-4 роки з більшою кількістю техніки, ніж у засрашки було на початок 2022 року.
а цей чаз воювали по всьому світу
та мріяли про знищення людства
"Українська журналістика не заспокоїться, доки не знищить українську державність" © А. Муждабаєв.
На самом деле, каждый второй американец не знает и доли правды об этой войне, кто напал, кто с кем воюет, им вообще всё это фиолетово ,они всегда жили сами по себе!