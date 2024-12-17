Военная помощь США должна покрыть потребности Украины в вооружении до конца 2025 года, - Госдеп
Размер американской военной помощи Украине, которую продолжает оказывать действующая администрация Джо Байдена, должен покрыть потребности Киева в вооружении, технике и материалах до конца 2025 года.
Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года",- подчеркнул он.
В то же время Миллер не уточнил, сколько средств осталось в распоряжении правительства от одобренного Конгрессом масштабного пакета военной помощи Украине, сославшись на то, что этим вопросом занимается Пентагон.
Пожалуйста, подождите...
В новині сказано, що зброї вистачить до кінця 2025 календарного року - тобто виходить 15 місяців.
З березня 2022 по жовтень 2024 - 31 місяць
Виходить, що недопоставка склала майже 50%,
і тепер за рахунок завищення цін в 2022-2023 роках,
недопоставки в 2024 році - можна поставляти ще 15 місяців