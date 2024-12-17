РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9469 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 958 13
Госдепартамент США (1791) помощь (7441) США (24862) война в Украине (1209)

Военная помощь США должна покрыть потребности Украины в вооружении до конца 2025 года, - Госдеп

Держдеп США розповів про військову допомогу для України на 2025 рік

Размер американской военной помощи Украине, которую продолжает оказывать действующая администрация Джо Байдена, должен покрыть потребности Киева в вооружении, технике и материалах до конца 2025 года.

Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года",- подчеркнул он.

В то же время Миллер не уточнил, сколько средств осталось в распоряжении правительства от одобренного Конгрессом масштабного пакета военной помощи Украине, сославшись на то, что этим вопросом занимается Пентагон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, – Reuters
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
а далі сидіти в окопі з лопатою як казав кулеба і думати чому ти голосував за ЗЕ
показать весь комментарий
18.12.2024 01:51
+4
Бориспiль не працюе.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:44
+3
А далі ? Чиплятися до колес шасі літака як в Афганістані?
показать весь комментарий
17.12.2024 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А далі ? Чиплятися до колес шасі літака як в Афганістані?
показать весь комментарий
17.12.2024 22:39 Ответить
Бориспiль не працюе.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:44 Ответить
Жуляни! Туди дорогу прокладають....
показать весь комментарий
17.12.2024 22:46 Ответить
а далі сидіти в окопі з лопатою як казав кулеба і думати чому ти голосував за ЗЕ
показать весь комментарий
18.12.2024 01:51 Ответить
перспективи не веселі, в Слов'янську бруківну не встигнуть покласти, а хто голосував за Зе вже давно за кордоном.
показать весь комментарий
18.12.2024 11:01 Ответить
2024 фінансовий рік закінчився 1 жовтня 2024 - до якої повинні були поставити виділені Конгресом кошти у вигляді зброї.
В новині сказано, що зброї вистачить до кінця 2025 календарного року - тобто виходить 15 місяців.

З березня 2022 по жовтень 2024 - 31 місяць

Виходить, що недопоставка склала майже 50%,
і тепер за рахунок завищення цін в 2022-2023 роках,
недопоставки в 2024 році - можна поставляти ще 15 місяців
показать весь комментарий
17.12.2024 23:03 Ответить
брехня
показать весь комментарий
17.12.2024 23:33 Ответить
Цікаво чому всі ігнорують, що порох можна виробляти і з конопель а не лише з бавовнику??
показать весь комментарий
18.12.2024 01:13 Ответить
Очень сомнительное высказывание, во первых с одной стороны там меняется власть. Во вторых, судя по тому, что сами американцы говорят там немало желающих эту самую помощь саботировать по разным причинам - в конечном счёте важно не то, что они объявят, а то, что фактически дойдет
показать весь комментарий
18.12.2024 09:00 Ответить
Значить можна не сумніватися - бійня точно триватиме до кінця 2025 року
показать весь комментарий
18.12.2024 09:02 Ответить
Шо за безглузді заяви? У нас шість ефективних менеджерів - кожному по ляму на поле для гольфу і яхточку, а ще ж треба і на ЗСУ десь наколядувать.
показать весь комментарий
18.12.2024 10:59 Ответить
Вірити адміністрації Байдена нема сенсу. Через місяць вся ця адміністрація втратить роботу.
показать весь комментарий
18.12.2024 12:14 Ответить
 
 