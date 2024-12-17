НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, – Reuters
Североатлантический Альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал источник, штаб-квартира "миссии НАТО" для Украины, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU), уже полностью функционирует. Расположена она на территории американской базы в немецком Висбадене.
О создании NSATU лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.
Общая численность NSATU должна составлять около 700 военнослужащих, в них входят и военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.
Центр призван координировать обучение и поставки оружия Украине. Таким образом, он предоставляет НАТО большую роль в помощи Украине против российского вторжения.
В то же время собеседники агентства говорят, что такая передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект. Поскольку США все еще могут сократить свою помощь Украине после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
Справочно:
NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.
NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.
Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.
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Перетягування канату. Одні перебрали, інші скоротили. А потім навпаки. Тільки нам одинадцять років не щастить.
що допомога Україні буде, щоб б він там не відчибучив.
Ближайшее время покажет, куда повернёт мир, шансы пойти новым путём у него ещё есть.