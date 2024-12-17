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НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине, – Reuters

Штаб квартира місії НАТО для УКраїни запрацювала

Североатлантический Альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал источник, штаб-квартира "миссии НАТО" для Украины, которая получила название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и тренировке для Украины" (NSATU), уже полностью функционирует. Расположена она на территории американской базы в немецком Висбадене.

О создании NSATU лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Общая численность NSATU должна составлять около 700 военнослужащих, в них входят и военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Центр призван координировать обучение и поставки оружия Украине. Таким образом, он предоставляет НАТО большую роль в помощи Украине против российского вторжения.

В то же время собеседники агентства говорят, что такая передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект. Поскольку США все еще могут сократить свою помощь Украине после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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Справочно:

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

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Топ комментарии
+2
Водночас співрозмовники агентства кажуть, що така передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Оскільки США все ще можуть скоротити свою допомогу Україні після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.
********
Перетягування канату. Одні перебрали, інші скоротили. А потім навпаки. Тільки нам одинадцять років не щастить.
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17.12.2024 18:32
+2
при перетягуванні канату головне, щоб канат не обірвався....
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17.12.2024 18:36
+2
Я теж багато чого вмію! Але питання - воно мені треба?
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17.12.2024 18:44
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Оце дзвіночок! Давно пора.
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17.12.2024 18:25 Ответить
А що НАТО за час війни передало? Список в студію....
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17.12.2024 18:30 Ответить
А шо, у НАТО є шо передавати?
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17.12.2024 18:33 Ответить
отож....
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17.12.2024 18:34 Ответить
Але погодьтеся, це ж їм не заважає бути координатором в передачі допомоги. З точки зору керування логістикою НАТО все шо треба вміє.
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17.12.2024 18:38 Ответить
Я теж багато чого вмію! Але питання - воно мені треба?
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17.12.2024 18:44 Ответить
Гроші від країн-членів НАТО теж ідуть на перемогу.
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17.12.2024 18:40 Ответить
Водночас співрозмовники агентства кажуть, що така передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Оскільки США все ще можуть скоротити свою допомогу Україні після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.
********
Перетягування канату. Одні перебрали, інші скоротили. А потім навпаки. Тільки нам одинадцять років не щастить.
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17.12.2024 18:32 Ответить
при перетягуванні канату головне, щоб канат не обірвався....
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17.12.2024 18:36 Ответить
чергова авантюра західних брехунів , по відношенні до України і її народу, яка ніяким чином не зупиняє рашиста, дальше знищувати Україну ,вбивати українців і окуповувати українську територію....але при тому НАТО працевлаштує пару тисяч "трудяг".і в кінцевому результаті напишуть- "за минулий рік країни НАТО .надали Україні допомогу на стільки -то мульйоно, лярдів баксів...справа західних аферистів процвітає
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17.12.2024 18:44 Ответить
Це не "перетягування канату ", а прозорий натяк Трампу,
що допомога Україні буде, щоб б він там не відчибучив.
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17.12.2024 18:45 Ответить
Это правильное решение, а самое главное, учитывая ситуацию в США, очень даже своевременное.

Ближайшее время покажет, куда повернёт мир, шансы пойти новым путём у него ещё есть.
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17.12.2024 18:52 Ответить
 
 