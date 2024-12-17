Канадский благотворительный фонд передал 25 систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ и организовал обучение для 50 боевых медиков. ФОТО

С 15 по 17 декабря в столице прошли обучение полсотни боевых медиков, которые учились пользоваться системами жизнеобеспечения MOVES® SLC™, которые были переданы Министерству обороны Украины канадским благотворительным фондом Maple Hope Foundation.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Разработанные канадской компанией Thornhill Medical, MOVES® SLC™- это единственная в мире микроинтегрированная портативная система жизнеобеспечения, которая включает в себя большую часть лечения и мониторинга, что происходит в реанимационном отделении больницы.

С начала полномасштабного вторжения Maple Hope Foundation передали Украине 80 установок MOVES®SLC™ и организовали экспертные тренинги для пользователей. С мая 2023 года, системами пользовались ряд медицинского персонала - от боевых медиков до спасателей на эвакуационных поездах.

Профинансировать техническое обслуживание аппаратов и транспортные расходы на перевозку MOVES® SLC™ помог большой канадский благотворительный тур фронтмена группы "Mad Heads", Вадима Красноокого, организованный Kazka Entertainment.









"Совместно с фондом Maple Hope Foundation мы спасаем жизни наших защитников. Инновационные системы жизнеобеспечения MOVES® SLC™ стали незаменимым инструментом для военных медиков, позволяя оказывать высококвалифицированную помощь в экстремальных условиях. MOVES SLC не только помогают спасти жизнь раненым, но и сохраняют сердца и души тем, кто возвращает их к жизни. Эти технологии стали для нас символом надежды, выдержки и несокрушимости", - Олег Щипинский, Полковник медицинской службы начальник Медицинского управления Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Maple Hope Foundation гордится возможностью в третий раз предоставить Украине инновационные канадские системы жизнеобеспечения MOVES® SLC™ и обеспечить подготовку медиков и служб быстрого реагирования. Экспертное обучение, организованное при участии Thornhill Medical, способствует развитию долгосрочного потенциала эффективного использования этого оборудования для спасения жизней. Мы высоко ценим доверие, оказанное нашей организации, и рады, что смогли выполнить многочисленные запросы на дополнительные системы в течение последнего года", - Татьяна Костюк, главный операционный директор и соучредитель Maple Hope Foundation.

"Thornhill Medical с удовольствием продолжает партнерство с Maple Hope Foundation, чтобы обеспечить практическое обучение по использованию систем жизнеобеспечения MOVES® SLC™ для украинских военных и гражданских медицинских работников на передовой линии, когда они лечат травмы, угрожающие жизни", - Лесли Гулди, президент и генеральный директор Thornhill Medical

"Очень символично, что моя самая известная песня НАДЕЖДА Е резонирует с названием благотворительного фонда - Кленовая Надежда (Maple Hope Foundation). В этом году мне посчастливилось сотрудничать с Maple Hope Foundation - это светлые люди, которые неутомимо работают в поддержку Украины уже более 10 лет. Совместно с KAZKA ENTERTAINMENT мы провели большой канадский тур НАДЕЖДА ЕСТЬ, 17 концертов по всей Канаде. Концерты были благотворительные, нам удалось собрать более 40 000 долларов на транспортировку "медицинских джавелинов" для Вооруженных Сил Украины. Я очень благодарен всем, кто был на этих концертах и присоединился к поддержке. Сейчас необходимое медицинское оборудование прибывает в Украину. Радуюсь мыслью, что смог приобщиться к такому важному и нужному делу", - Вадим Красноокий, фронтмен группы Mad Heads.









"Мы живем в мирной стране. Мы не слышим ежедневные воздушные тревоги, не прячемся от ракетных обстрелов в укрытиях. Мы имеем все условия, которых не имеют наши братья и сестры в Украине. Все мы можем просыпаться в теплых постелях, работать и жить нормальной жизнью. Мы, украинцы за рубежом, обязаны помогать своей Родине. Все и каждый без исключения" - Вадим Горенюк, основатель компании Kazka Entertainment.

О Системах MOVES® SLC™

Системы MOVES® SLC™ или "медицинские джавелины", были специально разработаны для оказания неотложной медицинской помощи раненым в боевых условиях, нуждающимся в скорой медицинской помощи и транспортировке в лечебные учреждения. Именно такое название получили эти уникальные системы жизнеобеспечения от военных медиков.

Устройство всего лишь весит 18 кг и носится, как сумка через плечо, однако сочетает концентратор кислорода (O2), уникальную систему вентиляции легких, сохраняющую кислород, аспирацию и полный мониторинг жизненно важных показателей в одной прочной, портативной системе, работающей от батареек и без баллонов O2.

Оборудование используется поставщиками экстренной медицинской помощи, военными, медицинскими бригадами и службами реагирования на стихийные бедствия и было закуплено вооруженными силами США, Канады, Австралии, Израиля, среди ряд других стран.

О Фонде "Maple Hope Foundation"

Благотворительный Фонд "Maple Hope Foundation" ("Фонд Кленовая Надежда"), основанный украинскими общественными деятелями в городе Ванкувер в 2014 году, оказывает регулярную помощь в военных, гуманитарных и социальных направлениях. С начала полномасштабного вторжения, Фонд Кленовая Надежда предоставила медицинскую помощь в гражданские и военные госпитали, центры мобильной эвакуации раненых, гуманитарную помощь для защитников и защитниц, внутренних переселенцев, детей войны и новоприбывшим украинцам в провинции Британская Колумбия на сумму$32 миллиона канадских долларов (928,000,000 гривен).

О "Торнхилл Медикал"

Инновационные продукты Thornhill Medical разработаны для использования по всему миру гуманитарными и военно-медицинскими командами для оказания экстренной медицинской помощи. Исследования Thornhill, направленные на эффективное использование кислорода, преображают подход к уходу за пациентами в критических условиях, а также побуждают к развитию новых технологий, создающих важные решения для спасения жизни. Инновации Thornhill Medical представлены в 19+ странах, включая Украину. Имея команду, которая стремится к отваге, сотрудничеству и спасению жизней, Thornhill Medical играет ведущую роль в быстротечном и точно-ориентированном поле медицинских технологий.

О группе "Mad Heads"



Группа Mad Heads более 20 лет системно поддерживает развитие украинского языка и культуры. Выступала на революционных Майданах 2004 и 2013 годов. С 2014 года дает концерты в поддержку ВСУ. Недавно создала официальный гимн для 38 Отдельной Бригады Морской Пехоты.

О "Kazka Entertainment"

Kazka Entertainment - украинская ивент-компания, основанная в 2018 году в Торонто. С первых концертов компания регулярно помогает организовывать благотворительные туры по Канаде для украинских исполнителей. С тех пор компания организовала 8 туров, во время которых было собрано более полумиллиона канадских долларов для украинских благотворительных организаций Канады. Все средства направлялись на помощь ВСУ.