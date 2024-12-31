Европейский Союз готов к остановке транзита российского газа через Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", - заверила представитель ЕК.

В Еврокомиссии также заявили, что работали в координации со странами-членами ЕС уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

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