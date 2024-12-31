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ЕС готов к остановке транзита российского газа через Украину, - Еврокомиссия

Зупинка транзиту газу через Україну

Европейский Союз готов к остановке транзита российского газа через Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", - заверила представитель ЕК.

В Еврокомиссии также заявили, что работали в координации со странами-членами ЕС уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа.

Читайте также: Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского из-за прекращения транзита газа

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Также читайте: Украина заранее подготовилась к остановке транзита российского газа, - Галущенко
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Топ комментарии
+5
Оце гарно - ЄС готовии до зупинки - а то Фіцо доібався до Украіни
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31.12.2024 10:12
+1
при таких масових атаках по україні, жодного пошкодження гтс.
совпадєніє....
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31.12.2024 10:19
+1
А потрібно щоб були? На чому будеш борщ готувати..
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31.12.2024 10:30
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Оце гарно - ЄС готовии до зупинки - а то Фіцо доібався до Украіни
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31.12.2024 10:12 Ответить
Схоже, у Євросоюзі натякають, що Фіцо покине ЄС.
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31.12.2024 10:41 Ответить
А може і прибрана одна із причин підтримки України
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31.12.2024 11:53 Ответить
при таких масових атаках по україні, жодного пошкодження гтс.
совпадєніє....
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31.12.2024 10:19 Ответить
А потрібно щоб були? На чому будеш борщ готувати..
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31.12.2024 10:30 Ответить
Це різні системи. Внутрішня окремо. Транзитна окремо.
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31.12.2024 11:05 Ответить
Лапті палить буде.
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31.12.2024 12:13 Ответить
Можливо я вас цим дуже здивую, але таки скажу: щоби відмовитись від поставок газу до Європи пуйлу не обов'язково хєрачити газопровід, котрим він поповнює свій бюджет, а просто перекрити крантік; от і все.
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31.12.2024 10:36 Ответить
А крантік у Судді, а вона , ще під контролем ЗСУ.
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31.12.2024 10:42 Ответить
Суджі
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31.12.2024 10:43 Ответить
Прям як гра судоку. Все так складно. 1-го побачимо у кого кранік.. зарджавів.
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31.12.2024 11:37 Ответить
Там не один крантік; там їх багато. Коли пуйло захотіло, то воно залишило Європу фактично без газу. Пам*ятаєте, як тоді ціна на газ скакнула у відкритий космос?
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31.12.2024 14:55 Ответить
газ рашистів все одно, йде на ринок Європи,як не крути трубу....можливо в не таких кількостях...все одно перепродають в Європу,через посередників
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31.12.2024 10:49 Ответить
Фіцо:
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31.12.2024 19:45 Ответить
 
 