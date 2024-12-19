Україна не продовжуватиме транзит російського газу, - Зеленський

На пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане - питання завтра чи через місяць, рік - залежною від Російської Федерації. Це їхні політики. Тому транзитувати російський газ ми не будемо", - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть у РФ.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської Ради.

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