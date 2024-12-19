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Новини Війна
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Україна не продовжуватиме транзит російського газу, - Зеленський

Україна не продовжуватиме транзит російського газу

На пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане - питання завтра чи через місяць, рік - залежною від Російської Федерації. Це їхні політики. Тому транзитувати російський газ ми не будемо", - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть у РФ.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорить із Зеленським транзит газу через Україну після 2024 року, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+9
Чому для русака бойка зеленський - не радикал, а друг, а Порошенко - радикал і ворог?
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19.12.2024 16:50
+8
Поверю в ето только когда увижу обрубанную трубу. А то я знаю как сейчас уже варианты обдумывают как налепить на рашистский газ етикетку азербайджанского и тд. Как будто ***** молча будет смотреть как через Сосию по трубе идет чужой газ.
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19.12.2024 16:43
+7
А якщо "змінити етикетку а азербажанську" І за відкат малий?
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19.12.2024 16:32
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А якщо "змінити етикетку а азербажанську" І за відкат малий?
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19.12.2024 16:32 Відповісти
То вже тоді питання будуть до Азербайджану.
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19.12.2024 17:08 Відповісти
фіцо скаже, що то словацький газ і продовжите. Вони тіпа купуватимуть його на східному кордоні. Він жеж анонсував вже це.
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19.12.2024 16:32 Відповісти
Якщо "словацький" - хай пакує у балони і вивозить через Усть Лугу...
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19.12.2024 17:00 Відповісти
бойко (херой України) знає як газові питання "порєшать" - за що і отримав хЕРОЯ! Його запитував?
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19.12.2024 16:34 Відповісти
Вже не герой, а точно херой.
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19.12.2024 16:48 Відповісти
Чому для русака бойка зеленський - не радикал, а друг, а Порошенко - радикал і ворог?
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19.12.2024 16:50 Відповісти
солодка парочка
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19.12.2024 16:52 Відповісти
Не герой, а геморой...
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19.12.2024 19:25 Відповісти
Зелёные ушлёпки хотят российский газ качать , под видом азербайджанского.
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19.12.2024 16:36 Відповісти
Зуб дає
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19.12.2024 16:39 Відповісти
... на зуб дає!
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19.12.2024 16:47 Відповісти
Поверю в ето только когда увижу обрубанную трубу. А то я знаю как сейчас уже варианты обдумывают как налепить на рашистский газ етикетку азербайджанского и тд. Как будто ***** молча будет смотреть как через Сосию по трубе идет чужой газ.
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19.12.2024 16:43 Відповісти
Труба Дружба це не заробляння на крові. Ето другое.
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19.12.2024 16:45 Відповісти
***** котиків не любить. Ось тут "Дружба" й допоможе.

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19.12.2024 21:07 Відповісти
Фіцо, Орбан, Нехаммер, "м'яч на вашому полі"...🤗🤣🤣🤣
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19.12.2024 16:50 Відповісти
Тишком нишком.. і баян я в дружані взяв.
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19.12.2024 17:00 Відповісти
Це сьогодні не продовжуватиме. А завтра?
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19.12.2024 17:19 Відповісти
Війна вже 11 років, і транзит газу ні на день не зупинявся. І тут раптом зрозуміли, що самі годуємо свого ворога.
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19.12.2024 17:22 Відповісти
Все набагато простіше, закінчується контракт на транзит газу, з підарашкою, а був би він до 30 го року, мовчали б і дальше....
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19.12.2024 19:02 Відповісти
Який може бути контракт з окупантом? сересер вже через пару днів розірвав всі контракти з Німеччиною після її вторгнення.
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19.12.2024 19:13 Відповісти
контракт на транзит был с ЕС, поэтому мы должны были его выполнить, а у оркостана был второй контракт: на продажу газа в ЕС и таким образом Украина никаким боком не была связана с оркостаном
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19.12.2024 19:44 Відповісти
Авжеж. Я не я, і хата не моя.
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19.12.2024 20:20 Відповісти
 
 