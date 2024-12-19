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ЄС обговорить із Зеленським транзит газу через Україну після 2024 року, - Bloomberg

Зеленський і ЄС обговорять транзит газу через Україну після 2024 року

Європейські лідери під час саміту в Брюсселі планують підняти питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНН".

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс підтвердив, що це одна із тем для обговорення з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори щодо продовження транзиту тривають вже кілька місяців, проте напруженість між Росією та Україною ускладнює пошук компромісу. Україна відкрито заявила, що після закінчення поточної угоди не бажає, щоб російський газ транспортувався через її територію. Тим часом країни, що залежать від російського газу, як-от Словаччина, намагаються знайти шляхи збереження поставок, зокрема через паливні свопи та альтернативних постачальників.

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Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб висловив скептицизм щодо можливості поновлення угоди, назвавши такий сценарій "нереалістичним". Австрія, зокрема, відзначає зусилля Словаччини з цього питання, але поки що жодної готової угоди немає.

Водночас у Брюсселі обговорюватимуть і інші енергетичні питання, зокрема можливості диверсифікації постачання та зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас є рішення": Фіцо їде вмовляти фон дер Ляєн ініціювати продовження транзиту газу через Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Євросоюз (13401) Bloomberg (235) транзит газу (1013)


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а що?????
вже перемога?????
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19.12.2024 16:11 Відповісти
Дядько Трамп сказав шо ніякого газу з рашки в Європу - иого слова для них пустии звук?
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19.12.2024 16:12 Відповісти
Так включать транзит газу одним з пунктів акту капітуляції - "всєвото дєлов".
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19.12.2024 16:15 Відповісти
Голоб троллит Фицу)))
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19.12.2024 18:58 Відповісти
Може українського газу під видом російського?
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19.12.2024 19:30 Відповісти
 
 