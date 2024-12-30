Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского из-за прекращения транзита газа
Премьер Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа в 2025 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо он обнародовал в Facebook.
По его словам, "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным и приведет к напряженности и ответным мерам".
"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет иметь значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со странами мира, которые быстро развиваются", - подчеркнул Фицо.
Премьер Словакии отметил, что не знает, основывается ли такой "нечеткий подход" ЕК и других государств-членов ЕС на том, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивалось только идеологически", или был такой анализ проведен, но его не обсуждали открыто с государствами-членами.
Фицо призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.
Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.
Пожалуйста, подождите...
словаки ні, ви шось перепутали
-Ну говорил...
-Я тебя предупреждал, что по лестнице спущу...
-Ну предупреждал
-Ну так не обижайся! (С) Джентельмены удачи
«Є альтернативні шляхи поставок». ЄС готовий припинити транзит російського газу через Україну ,заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 11 вересня.
Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський союз готовий повністю припинити https://nv.ua/ukr/tags/tranzit-haza.html транзит російського газу через українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту в грудні нинішнього року.
Про це єврокомісар заявила під час прес-конференції в Брюсселі, повідомляє https://ru.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. «Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала ясно дала зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться… Ми знайшли альтернативні шляхи поставок, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити поставки ще у 2022 році», - сказала єврокомісар.
"Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака...
С колокольни "х*м машем,
Разгоняем аблака..."
Це про діяльність Фіцо на посаді прем"єр-міністра...
Це не онука Кіси Вороб'янинова??
Когось він мені нагадує своїми претензіями та зухвалістю?.. Аааа, точно! Поліграфа Поліграфовича Шарікова: "А гдє же я тєпєрь харчєваться буду?!"
"[…] через одностороннє припинення транзиту через Україну европейські громадяни, підприємства та інфраструктура втратять у річному вимірі десятки мільярдів евро, Україна - 800 млн. евро та можливість імпортування газу з Европи, а Словаччина - понад 400 мільйонів евро в річному вимірі на оплаті за транзит і далеко понад один мільярд евро на ціні товару. Російська Федерація зазнає втрат у розмірі лише близько 2 мільярдів евро, тобто приблизно якихось 3% від сукупних втрат, завданих 27 країнам-членам Европейського Союзу".
Хтось може розтлумачити, за якими формулами розрахунку можна отримати такі цифри?
Принаймні, хотілося б знати: усі перелічені мали б зазнати втрат, а чиї ж тоді будуть зиски (= хто має бути нашим союзником)?