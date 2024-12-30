Премьер Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо он обнародовал в Facebook.

По его словам, "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным и приведет к напряженности и ответным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет иметь значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со странами мира, которые быстро развиваются", - подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии отметил, что не знает, основывается ли такой "нечеткий подход" ЕК и других государств-членов ЕС на том, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивалось только идеологически", или был такой анализ проведен, но его не обсуждали открыто с государствами-членами.

Фицо призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".





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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

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