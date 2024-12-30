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Словакия (909) Фицо (126) Транзит газа (340) Урсула фон дер Ляйен (463) Антониу Кошта (9)

Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского из-за прекращения транзита газа

Фіцо скаржиться лідерам ЄС на Зеленського

Премьер Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо он обнародовал в Facebook.

По его словам, "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным и приведет к напряженности и ответным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет иметь значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со странами мира, которые быстро развиваются", - подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии отметил, что не знает, основывается ли такой "нечеткий подход" ЕК и других государств-членов ЕС на том, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивалось только идеологически", или был такой анализ проведен, но его не обсуждали открыто с государствами-членами.

Фицо призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".

Фіцо скаржиться лідерам ЄС на Зеленського
Фіцо скаржиться лідерам ЄС на Зеленського

Читайте: МИД относительно угроз Фицо: Поставка Словакией электроэнергии не является благотворительностью, Украина платит за это немалые деньги

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине, - Фицо
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Топ комментарии
+39
Їппать звєрушку абідєлі! Може знов у мааскву махни, там тобі прутін канхветку дасть посмоктать. Канхвєта очень класна - тузік вкусний...
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30.12.2024 09:28
+18
Який недалекий персонаж , жах .
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30.12.2024 09:25
+18
Фіцо справді не здогадується, що це рішення США, а не преЗЕдента, тому його сльози не допоможуть...
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30.12.2024 09:25
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Який недалекий персонаж , жах .
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30.12.2024 09:25 Ответить
нашо ви так? його обрала більшість.
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30.12.2024 10:10 Ответить
Фіцо справді не здогадується, що це рішення США, а не преЗЕдента, тому його сльози не допоможуть...
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30.12.2024 09:25 Ответить
Їппать звєрушку абідєлі! Може знов у мааскву махни, там тобі прутін канхветку дасть посмоктать. Канхвєта очень класна - тузік вкусний...
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30.12.2024 09:28 Ответить
фіцо-жалуйся па завєтам сваєво фюрєра путлєра в лігу сєксуальних рєформ....
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30.12.2024 09:28 Ответить
Цікаво, що він у ввдповвдь вчудить? Закриє кордон? Біженців депортує?
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30.12.2024 09:29 Ответить
у відповідь Словаччина не одержить дотацій з ЄС
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30.12.2024 09:40 Ответить
Та вже давно начасі. Я взагалі нерозумію, в середині двотисячних часто їздила до Словаччини з сином на відпочинок..вони так люто ненавиділи кацапів! До аквапарків не пускали, в Татраландії не поселяли, в ресторанах не обслуговували. російській ізик не розуміли. На гірках інструктори з ними не працювали, спорядження в оренду не давали. При виді паспорту з куркою - конкретно за кораблем посилали. Що з ними сталось?
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30.12.2024 09:46 Ответить
Не з ними... Просто у них до влади прийшла "збірна солянка" з дрібних партій-"лузерів". Але вони знайшли між собою "консенсус" (можливо - за кацапські гроші), та захопили більшість у парламенті. Тому висунули свого кандидата на пост прем"єхр-міністра... Приблизно те саме сталося і у нас, в 2019-му... А тепер і ми, і вони, побачили - до ЧОГО призводить "популізм"...
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30.12.2024 09:52 Ответить
це вам пощастило. ми зустірчали лише вату
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31.12.2024 02:23 Ответить
Дивно...майже всю Словаччину об'їздили, не траплялась вата..тільки після вступу до ЄС там з'явилась купа ромів, яких країна повинна була утримати за умовами вступу. Ото жах був..дикі, кончені якісь..сарана..
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31.12.2024 07:33 Ответить
тут є форумчанка зі словакії. Теж саме писала. У них школярі і студенти, що самі вибирають вчити рос. мову і ВУЗи. Про що далі казати
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01.01.2025 17:58 Ответить
кацапів не любили поляки
словаки ні, ви шось перепутали
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05.01.2025 08:10 Ответить
Ябеда
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30.12.2024 09:32 Ответить
Ябеда! - чумачидло - а казали шо він два виші проишов
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30.12.2024 09:33 Ответить
Саме , пройшов ,а не провчився
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30.12.2024 09:35 Ответить
А що вчені не продаються ?
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30.12.2024 10:42 Ответить
А лідери ЄС такі:
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30.12.2024 09:36 Ответить
А не треба було "бикувать"... Американці прислів"я мають: "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням в сусідів...".
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30.12.2024 09:37 Ответить
...-я тебе говорил, чтобы больше ко мне не приходил?
-Ну говорил...
-Я тебя предупреждал, что по лестнице спущу...
-Ну предупреждал
-Ну так не обижайся! (С) Джентельмены удачи
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30.12.2024 09:38 Ответить
Цей фіцо хай не валяє дурака.
«Є альтернативні шляхи поставок». ЄС готовий припинити транзит російського газу через Україну ,заявила Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 11 вересня.
Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляє, що Європейський союз готовий повністю припинити https://nv.ua/ukr/tags/tranzit-haza.html транзит російського газу через українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Про це єврокомісар заявила під час прес-конференції в Брюсселі, повідомляє https://ru.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. «Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала ясно дала зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і Росією закінчиться… Ми знайшли альтернативні шляхи поставок, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким Росія вирішила припинити поставки ще у 2022 році», - сказала єврокомісар.
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30.12.2024 09:44 Ответить
Є така "частушка, часів "совка":
"Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака...
С колокольни "х*м машем,
Разгоняем аблака..."
Це про діяльність Фіцо на посаді прем"єр-міністра...
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30.12.2024 10:02 Ответить
фіцо ще не скаржився мамі на ... словаків ? Вони ж обізвали його ЗРАДНИКОМ. Який жах .... для мами фіцІ.
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30.12.2024 09:48 Ответить
Що ж, який прівєт, такий і отвєт.
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30.12.2024 09:54 Ответить
а в Лігу сексуальних реформ не жалівся??
Це не онука Кіси Вороб'янинова??
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30.12.2024 10:03 Ответить
Іді поплачь, дура.
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30.12.2024 10:11 Ответить
Многа букав. За год не прочитают. Разве что каждый лидер по паре буквов в сутки, но навряд: толмачь необходим
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30.12.2024 10:21 Ответить
Як там у опері - "Обіделі юродівого, отнялі копєєчку.."
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30.12.2024 10:21 Ответить
Чув неоднарозово, що Фіцо - мадяр. І взагалі в Словаччині до 30% мадярів. І на державних посадах більшість зараз мадяри... Як колись москалі в Україні...
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30.12.2024 10:23 Ответить
Чому колись? Подивись призвіща ******** українських можновладців. Як не кацап, так іудей. Он мінори вже по всій країні, у кожному місті та селищі палають декілька днів. Етнічних українців у владі вже майже нема! 🤬
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30.12.2024 12:18 Ответить
Кацапська підстилка скоро відгрібе від своїх же виборців долбайобів
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30.12.2024 10:35 Ответить
повезло ж їм.., а "нашого" довбойоба хто ж відгрібе?
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30.12.2024 10:42 Ответить
И сразу как то сразу становится скучно продаваться путину за газ если трансфера газа нету )
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30.12.2024 10:38 Ответить
Сейчас эти продажные словаки резко захотят назад в чехословакию )
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30.12.2024 10:39 Ответить
Не надо было сц...ь против ветра
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30.12.2024 10:47 Ответить
Словаччина отримувала газ з кацапії та перепродавала його європейцям і отримувала додатково 500 млн евро, а зараз та схема накривається і тому Фіцо так верещить.
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30.12.2024 10:50 Ответить
виражаю глибоку стурбованість щодо цієї "словацької кризи"
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30.12.2024 10:53 Ответить
Хто той косоокий снайпер, який не впорався з замовленням?
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30.12.2024 11:10 Ответить
Тобто воно спочатку гадить у своєму домі, потім їде цілувати дупу ворога, а потім: "Мама, мене обідєлі!"?!

Когось він мені нагадує своїми претензіями та зухвалістю?.. Аааа, точно! Поліграфа Поліграфовича Шарікова: "А гдє же я тєпєрь харчєваться буду?!"
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30.12.2024 11:17 Ответить
поїхав фіцьо до куйла,щоби соснуть його куйця,взамін куйло ,для фіці написав листа, що в фіці газу, бачите нема, і в цьому не вина його,рашистського куйла, а "зезедента" з України, котрий закрив для фіці кран,який не раз куйло для України і Європи закривав,,,
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30.12.2024 11:27 Ответить
Ще б пак! У Пуйла схема фінансування прокацапських партій в Європі через фірми продажу газу. Багато вже самі зіскочили після 2022 року. А тепер, якщо газ перестане йти з Кацапії, то і грошики перестануть пливти. Без газу не залишаться З ЄС куплять. Але ж бабки в кишеньки не підуть!
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30.12.2024 11:31 Ответить
Ой, обидели мышку- написали в норку...
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30.12.2024 11:35 Ответить
Якась у нього дуже цікава арихметика:

"[…] через одностороннє припинення транзиту через Україну европейські громадяни, підприємства та інфраструктура втратять у річному вимірі десятки мільярдів евро, Україна - 800 млн. евро та можливість імпортування газу з Европи, а Словаччина - понад 400 мільйонів евро в річному вимірі на оплаті за транзит і далеко понад один мільярд евро на ціні товару. Російська Федерація зазнає втрат у розмірі лише близько 2 мільярдів евро, тобто приблизно якихось 3% від сукупних втрат, завданих 27 країнам-членам Европейського Союзу".

Хтось може розтлумачити, за якими формулами розрахунку можна отримати такі цифри?

Принаймні, хотілося б знати: усі перелічені мали б зазнати втрат, а чиї ж тоді будуть зиски (= хто має бути нашим союзником)?
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30.12.2024 11:36 Ответить
 
 