МИД относительно угроз Фицо: Поставка Словакией электроэнергии не является благотворительностью, Украина платит за это немалые деньги

В МИД Украины отреагировали на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки Украине электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем премьер-министру Роберту Фицо, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не являются благотворительностью: Украина платит за это Словакии немалые деньги.

Наше государство всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждено порой импортировать ее только из-за российских преступлений - оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по нашей гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такими заявлениями Фицо фактически становится на сторону российского диктатора Владимира Путина.

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"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света.

На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России", - добавили в МИД.

В МИД выразили убеждение, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы.

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"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - добавляется в заявлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.