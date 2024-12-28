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МИД относительно угроз Фицо: Поставка Словакией электроэнергии не является благотворительностью, Украина платит за это немалые деньги

МЗС про погрози Фіцо

В МИД Украины отреагировали на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки Украине электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем премьер-министру Роберту Фицо, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не являются благотворительностью: Украина платит за это Словакии немалые деньги.

Наше государство всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждено порой импортировать ее только из-за российских преступлений - оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по нашей гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такими заявлениями Фицо фактически становится на сторону российского диктатора Владимира Путина.

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"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света.

На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России", - добавили в МИД.

В МИД выразили убеждение, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы.

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"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - добавляется в заявлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

Автор: 

МИД (6957) Словакия (981) Тарифы на электроэнергию (2166) Фицо Роберт (181) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+10
Може Україна ще поставить на плановий ремонт нафтопровід "Дружба" і перекриє подачу нафти з оркостану в Словаччину і Угорщину.... Тай не виключено що орківський шахед може трубу пошкодити...
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28.12.2024 17:33
+10
Цікава політика ЄС. Значить тих хто їх дійсно захищає зараз від кацапсячої навали вже скільки років водять за ніс, а цих двох кончених ублюдків ******* та фіциків, які підривають демократичні цінності в самому ЄС не можуть поставити в рамки інтересів самого ЄС.
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28.12.2024 17:53
+8
Нехай сосуть .... газ....
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28.12.2024 17:32
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Нехай сосуть .... газ....
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28.12.2024 17:32 Ответить
Скоріше за все що вже будуть смоктати вакуум.
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28.12.2024 17:38 Ответить
ще перед вакуумом ..
вони трохи набздять..
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28.12.2024 18:11 Ответить
Може Україна ще поставить на плановий ремонт нафтопровід "Дружба" і перекриє подачу нафти з оркостану в Словаччину і Угорщину.... Тай не виключено що орківський шахед може трубу пошкодити...
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28.12.2024 17:33 Ответить
А Я сьогодні бачив що летіли у тому напрямку, й не один а декілька.
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28.12.2024 17:39 Ответить
і я теж бачив - уже 2-а свідки є....
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28.12.2024 17:42 Ответить
Я за інше боюсь. Ми ,,відремонтуємо,, чи орки самотужки але що буде коли вони не відключать насоси і нафта буде перти з труби без зупину щоб нашкодити довкіллю.
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28.12.2024 17:43 Ответить
Страница 2: ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов.

2.5. Запорную арматуру следует устанавливать через 15-20 км. Установку запорной арматуры следует предусматривать по рельефу местности таким образом, чтобы розлив нефти в случае возможной аварии нефтепровода был минимальным. Установка должна быть бесколодезной.
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28.12.2024 17:59 Ответить
А якщо найближча арматура буде знаходитись на території РФ. То хто її перекриє?
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29.12.2024 01:28 Ответить
Тоді прийдеться рити котлован і направляти нафту туди. Нафта - не вода, витікає не дуже швидко, тож забруднення буде невелике.
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29.12.2024 11:23 Ответить
Недострілений!
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28.12.2024 17:35 Ответить
звісно,
бо так було домовлено..
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28.12.2024 18:06 Ответить
Словаччина перетворюється на країну ворога, тільки не кажіть нам що "народ не має відношення", хто тоді вибрав цю потвору
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28.12.2024 17:40 Ответить
А пам'ятаєте русинських сепаратистів?...
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28.12.2024 17:47 Ответить
А хто обрав потужного і незламного?
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28.12.2024 17:57 Ответить
зманіпульовані московською пропагандою виборці..
вибрали цю потвору..
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28.12.2024 18:04 Ответить
Цікава політика ЄС. Значить тих хто їх дійсно захищає зараз від кацапсячої навали вже скільки років водять за ніс, а цих двох кончених ублюдків ******* та фіциків, які підривають демократичні цінності в самому ЄС не можуть поставити в рамки інтересів самого ЄС.
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28.12.2024 17:53 Ответить
фіцо завжди був запроданцем:
коли колись москва перекрила кран з газом в Європу,
то він в цьому звинувачував Україну..
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28.12.2024 18:02 Ответить
Ці тварюки забули, як забороняли транзит українського зерна?
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28.12.2024 18:04 Ответить
треба подавати в суд на фіцо і орбана. До чого ця словесна перепалка? вносити як терористів, що завгодно. Це не шуточки
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28.12.2024 18:05 Ответить
Я бачимо Фіцо насрати і на гроші (якщо це не його гроші) і на Словаччину. Фіцо як і Орбан виконують завдання ***** нагнути Україну і знову посадити на газову голку Европу
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28.12.2024 18:09 Ответить
З іншої сторони ми повинні подякувати Фіцо за те що він нам показав що буде з Україною якщо ми будемо славбкі і капітулюємо. Фіцо, Орбан, Трамп та інші ************* котрих з кожним роком буде все більше, будуть шантажувати ослаблену Україну і вимагатимуть інших поступок включаючи територіальних взамін на енергоресурси чи морожені окорочка. Як говориться, зробиш лише один крок в болото і дальше затягне всього.
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28.12.2024 18:17 Ответить
Ось ти все як би правильно пишеш і.т.д. але як тут вписується Трапм як «************»? WTF!? Звідки це взялось!? Фіцо і Орбан це два корумпованих політики із країн, котрі важко знайти на мапі світу! Це задвірки ЄС! Трамп президент Америки! Ти зовсім довбойоб!?
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28.12.2024 22:19 Ответить
Консервы они такие. Имеют свойство взрываться от долгого хранения. Сытая и спокойная Европа повторяет ошибку времен Второй Мировой Войны. Хотя что нам говорить про Европу, если у нас такой зеледент-миротворец под управлением путлера...
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28.12.2024 18:17 Ответить
Днями в Україну через Грецію вперше надійшов газ куплений компанією ДТЕК у США .
Отже - Україна прокачувати до себе американський газ може , а Словаччина якогось дідька - не може !!
Нічого , гадаю - трамп прийде і стосовно газу - порядок в Європі наведе .
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28.12.2024 19:57 Ответить
 
 