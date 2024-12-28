МИД Чехии о заявлениях Словакии относительно мирных переговоров с РФ: Путин до сих пор отвергал все предложения, а вместо этого ежедневно наносит удары по Украине

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на заявления Словакии о готовности принять у себя будущие мирные переговоры по Украине заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит удары по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Prague International.

Так, отмечается, что Липавский заявил об этом после того, как его словацкий коллега Юрай Бланар подтвердил 27 декабря, что Словакия готова принять у себя будущие мирные переговоры по Украине.

"Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит новые удары. Давайте не будем заниматься российской ложью, а подумаем, как обезопасить наших людей", - заявил Липавский.

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Напомним, в четверг, 26 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести мирные переговоры в его стране. Путин ответил, что "Россия не против этого".

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что поддерживает любые мирные инициативы, необходимые для скорейшего окончания "кровопролития и разрушений" в войне РФ против Украины.