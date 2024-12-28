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МИД Чехии о заявлениях Словакии относительно мирных переговоров с РФ: Путин до сих пор отвергал все предложения, а вместо этого ежедневно наносит удары по Украине

Ліпавський про заяви Словаччини щодо мирних переговорів

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на заявления Словакии о готовности принять у себя будущие мирные переговоры по Украине заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит удары по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Prague International.

Так, отмечается, что Липавский заявил об этом после того, как его словацкий коллега Юрай Бланар подтвердил 27 декабря, что Словакия готова принять у себя будущие мирные переговоры по Украине.

"Путин до сих пор отвергал все мирные предложения, а взамен ежедневно наносит новые удары. Давайте не будем заниматься российской ложью, а подумаем, как обезопасить наших людей", - заявил Липавский.

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Напомним, в четверг, 26 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести мирные переговоры в его стране. Путин ответил, что "Россия не против этого".

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что поддерживает любые мирные инициативы, необходимые для скорейшего окончания "кровопролития и разрушений" в войне РФ против Украины.

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Словакия (981) Чехия (1705) Липавский Ян (88) переговоры с Россией (975)


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Добре було б пропустити тисяч сто братушок прямо в Словакію на "мирі переговори"...
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28.12.2024 12:06 Ответить
Все эти разговоры в пользу бедных. Пока не будет ЕЖЕДНЕВНЫХ ударов по мааацкве с сотнями трупов свинособак каждый день, толку не будет.
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28.12.2024 12:06 Ответить
Так ***** відкидає усі пропозиції, бо як гопота, взяв Захід на понти, а той повівся. ***** відчув слабкість Заходу, побачимо, як він поведе себе з Трампом. Бо той теж гопота, але гопота сильніша. ПС. Оточення Трампа обурене "неповагою *****" до його трампєйшества і ударом на Різдво і... Вимагають надати Україні томагавки. Ніхто не дасть, звісно, але ***** брати на понти будуть.
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28.12.2024 12:09 Ответить
Хутин- дурне створіння . Він не розуміє , що оточення Трампа - віруючі люди і Різдво у них головне свято
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28.12.2024 12:14 Ответить
Захід не злякався ху-йла а робить вигляд що злякався. Тому що так треба було б щось робити а не хочеться...
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28.12.2024 12:13 Ответить
Черчіллю приписують вислів, стосовно людей-капітулянтів. Було сказано приблизно таке - "Запобігаючи перед крокодилом, вони надіються на те, що поки він буде їсти їх сусідів - він насититься... Вони помиляються - він з"їсть і їх - тільки на десерт...".
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28.12.2024 12:16 Ответить
Якщо б'є ракетами - значить,ще
є гроші на ці ракети.
Всі такі розумні,а зробити з цим
нічого не можуть Навіть танкери
рашистів прилаштувались
переливати нафту біля Бургасу
в інший танкер,і таким чином
замітають сліди Це помийка,це
терорист,вони ніколи нічого не
робили прозоро і чесно.
Цю клоаку треба як скоріше ізолювати.
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28.12.2024 12:30 Ответить
 
 