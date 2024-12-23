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Глава МИД Чехии Липавский осудил визит Фицо к массовому убийце Путину

Ліпавський засудив візит Фіцо до Путіна

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал диктатора Путина массовым убийцей и осудил визит словацкого премьера Роберта Фицо в РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергетических поставок, чтобы нам не пришлось пресмыкаться перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более дальновидным", - подчеркнул он.

Липавский отметил, что думает сейчас "обо всех украинцах, которые не могут провести Рождество со своими близкими из-за Путина".

Читайте также: Фицо заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину

Ліпавський засудив візит Фіцо до Путіна
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Топ комментарии
+12
Отношение руководства Чехии к Украине и к украинцам заслуживают глубокого уважения.
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23.12.2024 12:51
+8
Щоб ми знали - що Фіцо і Орбан ,це два кремльовських блазня
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23.12.2024 12:47
+8
Фіцо тиснув руку вбивці, який вбив мильони чечен, сирійців, українців. І зараді газу?
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23.12.2024 12:54
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Підор до підора. Так підарський світ влаштований.
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23.12.2024 12:47 Ответить
стокгольмський синдром - тяга слабкої жертви до маньяка
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23.12.2024 12:54 Ответить
Щоб ми знали - що Фіцо і Орбан ,це два кремльовських блазня
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23.12.2024 12:47 Ответить
Отношение руководства Чехии к Украине и к украинцам заслуживают глубокого уважения.
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23.12.2024 12:51 Ответить
Фіцо тиснув руку вбивці, який вбив мильони чечен, сирійців, українців. І зараді газу?
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23.12.2024 12:54 Ответить
Я гадаю, і не тільки. На КамАЗ доларів натис також.
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23.12.2024 13:32 Ответить
Засудив і все, якщо сцисо завтра поїде до чехії його що,туди не пустять?!! Зустринуть як офіційна особу !! Все.
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23.12.2024 12:55 Ответить
Фіцо теж кровосісею хоче стати? З богом, Парасю, як добрі люди трапились...Одне погано, що словаків позорить!
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23.12.2024 13:02 Ответить
цікаво, хто перший потисне руку фіцо - Фіала чи Павел?
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23.12.2024 13:11 Ответить
Фіцо на «роботі» . Йому за це грощі шалені платять.
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23.12.2024 13:17 Ответить
чехи пам'ятають свою трагедію 1968року. Більшість словаків - забули. Забули і мад'яри про 1956-тий...
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23.12.2024 13:50 Ответить
 
 