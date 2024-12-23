Глава МИД Чехии Липавский осудил визит Фицо к массовому убийце Путину
Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал диктатора Путина массовым убийцей и осудил визит словацкого премьера Роберта Фицо в РФ.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергетических поставок, чтобы нам не пришлось пресмыкаться перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более дальновидным", - подчеркнул он.
Липавский отметил, что думает сейчас "обо всех украинцах, которые не могут провести Рождество со своими близкими из-за Путина".
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