Фицо заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле. Заявляет, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.
Об этом говорится в заметке Фицо в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Фицо утверждает, что он якобы предупредил своих европейских коллег о планах встретиться с Путиным в Кремле.
"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии",- сказал глава правительства Словакии.
По словам Фицо, Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в Словакию, но это практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента.
"В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, а также о взаимоотношениях между Словакией и РФ, которые я намерен стандартизировать", - добавил глава словацкого правительства.
Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
"ми можемо відновити транспортування газу, але є одна невеличка проблемка, вентиль, що перекриває трубу розміром 27.875 дюйма, а його дуже важко знайти; нам, пока це не вдалося. Але обіцяємо, як тількі знайдемо, одразу почнемо перекачування".
В Румунії, на відміну від Словаччини і Угорщини, після повалення режиму Чаушестку виробився суспільний і державницький імунітет на таких прокацапських агентурних політичних фігур від пітьми, тому й швидко прибрали місцевого фіцоорбана не лише з президентських перегонів, а взагалі з політикуму. А от у цих країнах - колишніх союзників гітлерівської Німеччини під час ДСВ, все інакше.
Тому їм не місце в ЄС і у НАТО.
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Гидко дивитися на цих двох гоблінів , фуууу🥶
Правильніше - Фіцо заявило.
І взагалі, зе! може й бажає газ ганяти, але українці проти. А воно всій опою чує, що відкриє вентель - йому кізда настане.
Бо треба розуму немати, допомагати агресору гроші на зброю заробляти.
Ну можемо зробити спецпропозицію - роіся забирається з України і повністю залишає всі території, включно з Кримом, а ми транзитуємо газ у Словаччину.
Угорщині теж можемо дати.
Але за це нам повинні видати ***** та всіх військових злочинців для суду над ними.
Де зв'язок між Зеленський не хоче транзит і смоктанням прутня *****?
Чому редахтор (редахтикиня) так слабо ці пики спотворив (-ла)?
Країна також може отримувати газ через австрійські, угорські та чеські мережі, що дозволяє імпортувати з Німеччини серед інших потенційних постачальників.
якщо на пресконхверенціі почне пердіти-ото буде гучна
відповідь
Проста формула.