Фицо заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле. Заявляет, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Об этом говорится в заметке Фицо в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Фицо утверждает, что он якобы предупредил своих европейских коллег о планах встретиться с Путиным в Кремле.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии",- сказал глава правительства Словакии.

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По словам Фицо, Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в Словакию, но это практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента.

"В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, а также о взаимоотношениях между Словакией и РФ, которые я намерен стандартизировать", - добавил глава словацкого правительства.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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