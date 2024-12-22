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визит (2987) Зеленский (19024) путин (30476) Словакия (909) Фицо (126) Транзит газа (340)

Фицо заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину

Фіцо про зустріч із путіним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле. Заявляет, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Об этом говорится в заметке Фицо в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Фицо утверждает, что он якобы предупредил своих европейских коллег о планах встретиться с Путиным в Кремле.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии",- сказал глава правительства Словакии.

Также читайте: Фицо угрожает конфликтом из-за прекращения транзита газа через Украину в Словакию

По словам Фицо, Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в Словакию, но это практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента.

"В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, а также о взаимоотношениях между Словакией и РФ, которые я намерен стандартизировать", - добавил глава словацкого правительства.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа: якобы предлагал 500 млн евро российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО, - Politico
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Топ комментарии
+47
тепер словаки можуть пишатись. Звісно до цілого ***** не дотягує, аде на ************* вже достатньо.
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22.12.2024 23:36
+41
Фіцо , в середні віки тому хто потискав руку убивці відрубали руку , от відновити б такий закон і з тебе почати .
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22.12.2024 23:20
+31
Фіцо приїхав до свого фюрера. Плять світ зійшов з розуму. Друг людожера.
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22.12.2024 23:25
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Правила форума Совет форумчан
На зло мамі вуха відморожу)))
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22.12.2024 23:19 Ответить
без проблем. через Гамбург.
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22.12.2024 23:20 Ответить
Нехай ху...ло чіпляє бочки з газом до арешніка ,або іскандера і валить по слваччині !!!
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23.12.2024 10:25 Ответить
Фіцо , в середні віки тому хто потискав руку убивці відрубали руку , от відновити б такий закон і з тебе почати .
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22.12.2024 23:20 Ответить
Давайте почнемо зі своїх крадіїв спочатку.
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22.12.2024 23:23 Ответить
а якщо через одне рукостискання??
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23.12.2024 00:22 Ответить
тоді голову .
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23.12.2024 00:48 Ответить
на функціонал спікера нинішнього парламенту це ніяк не вплине.
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23.12.2024 11:31 Ответить
То щоби нам допекти ще більше-НЕХАЙ ТАМ І ЗАЛИШИТЬСЯ!
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22.12.2024 23:20 Ответить
В нас вже одна повелася якось на газовий зашморг.
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22.12.2024 23:21 Ответить
О, то ви знатоку в газових перемовинах?
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22.12.2024 23:45 Ответить
тепер ми всі знавці у газових перемовинах , завдяки яким по Україні прилетіло 500 з гаком українських крилатих ракет.
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23.12.2024 00:51 Ответить
Фінансова шкода - і заради цього поіхав до людиновбивці - світ здурів?
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22.12.2024 23:22 Ответить
мабуть по орбанскі смоктав ….
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22.12.2024 23:22 Ответить
Поїхав за зарплатнею.
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22.12.2024 23:24 Ответить
Фіцо приїхав до свого фюрера. Плять світ зійшов з розуму. Друг людожера.
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22.12.2024 23:25 Ответить
Тут Зе надо не просто відмовити, а відмовити із знущанням. Наприклад:
"ми можемо відновити транспортування газу, але є одна невеличка проблемка, вентиль, що перекриває трубу розміром 27.875 дюйма, а його дуже важко знайти; нам, пока це не вдалося. Але обіцяємо, як тількі знайдемо, одразу почнемо перекачування".
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22.12.2024 23:26 Ответить
14 марта 1939 года по команде Гитлера было провозглашено создание "Словацкой республики". Это клиентское по отношению к Третьему рейху образование просуществовало До 1945 года
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22.12.2024 23:26 Ответить
Тай мадяри тим же відзначились, ще й окупували південь України. Як пороблено оцим двом.
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23.12.2024 00:24 Ответить
І що на рахунок цього можна сказати?
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22.12.2024 23:28 Ответить
Як агент впливу від рашистської пітьми, Фіцо їздив у московію отримувати свіжі настанови від своїх кураторів. Але його головне завдання залишається незмінним - це ще глибше насадити Словаччину на газову голку від ***** та усіляко чинити перешкоди у наданні західної допомоги Україні.
В Румунії, на відміну від Словаччини і Угорщини, після повалення режиму Чаушестку виробився суспільний і державницький імунітет на таких прокацапських агентурних політичних фігур від пітьми, тому й швидко прибрали місцевого фіцоорбана не лише з президентських перегонів, а взагалі з політикуму. А от у цих країнах - колишніх союзників гітлерівської Німеччини під час ДСВ, все інакше.
Тому їм не місце в ЄС і у НАТО.
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23.12.2024 00:09 Ответить
ану признавайтесь, хто долбойобу каблуки підпиляв?
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22.12.2024 23:31 Ответить
фіо отримав почесне звання Законтаченого.
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22.12.2024 23:32 Ответить
тепер словаки можуть пишатись. Звісно до цілого ***** не дотягує, аде на ************* вже достатньо.
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22.12.2024 23:36 Ответить
Креативно
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22.12.2024 23:40 Ответить
А якщо ми взагалі цю трубу відпиляємо, він мабудь аж заміж за х*йло вийде...
**************...
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22.12.2024 23:32 Ответить
Фіца, як ображена дівчина:Якщо не дасиш мені грошей, то мене буде ****** сусід!
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22.12.2024 23:34 Ответить
Тобто на думку Фріцо нічого такого не трапилось, Зеленський раптово взяв і принив транзит, негідник
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22.12.2024 23:35 Ответить
Возите газ трёхлитровыми банками .
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22.12.2024 23:38 Ответить
Але немає головного, що ж цей царь зі своїм холуєм вирішили? Фіца йде в Тайожний союз чи вступає в ОДКБ?.
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22.12.2024 23:39 Ответить
К бліжайшему Арєшніку за новою мєтлой...
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22.12.2024 23:46 Ответить
От потвора. Полетів, щоб ***** повпливало на Зе? Чим? Орєшніком?
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22.12.2024 23:42 Ответить
Відсмокчи прутня. Ніякого газу
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22.12.2024 23:44 Ответить
Комуняка Фіцо поїхів до хУзяіна поскаржитися на президента Украіни
Гидко дивитися на цих двох гоблінів , фуууу🥶
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22.12.2024 23:45 Ответить
Фіцо заявив
Правильніше - Фіцо заявило.
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22.12.2024 23:46 Ответить
На фото два непропорційних гобліни🤦‍♀️

І взагалі, зе! може й бажає газ ганяти, але українці проти. А воно всій опою чує, що відкриє вентель - йому кізда настане.

Бо треба розуму немати, допомагати агресору гроші на зброю заробляти.
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22.12.2024 23:47 Ответить
Я, думав, тільки й помітив!!!!! Де зараз Ломброзо? Або послідовники?
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23.12.2024 00:17 Ответить
У мацьквє Фіці прочистили димохід та надали інструкції, як правильно псувати повітря на західному кордоні України. Невдовзі відчуємо сморід, ймовірно, від двох вихлопів разом з орбаном.
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22.12.2024 23:48 Ответить
А ***** чим може допомогти Фіці? Повітрям газ передавати?

Ну можемо зробити спецпропозицію - роіся забирається з України і повністю залишає всі території, включно з Кримом, а ми транзитуємо газ у Словаччину.

Угорщині теж можемо дати.
Але за це нам повинні видати ***** та всіх військових злочинців для суду над ними.
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22.12.2024 23:49 Ответить
Угорщині теж можем дати посмоктати... Трубу порожню
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23.12.2024 00:50 Ответить
Одним словом , через голову Украины трубу кинем .
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22.12.2024 23:53 Ответить
Як кинуть то до них же і прилетить. Ну там пару шахедів локаційно *********** і вирішать помандрувати Європою.
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23.12.2024 00:23 Ответить
Чи лижі не їдуть чи я їбанутий...
Де зв'язок між Зеленський не хоче транзит і смоктанням прутня *****?
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23.12.2024 00:04 Ответить
контужене ч м о
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23.12.2024 00:09 Ответить
Тоесть чтобы отомстить Зеленскому поехал к ***** чтобы в твоей жопе поковырялась его охрана дабы ты смог ему отсосать?
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23.12.2024 00:15 Ответить
може то справжня мета поїздки
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23.12.2024 04:47 Ответить
І шо? Пішов гяс?
Чому редахтор (редахтикиня) так слабо ці пики спотворив (-ла)?
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23.12.2024 00:21 Ответить
Без ріммінгу відповідь не зараховується. Доведеться Фіцо ще раз вертатися.
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23.12.2024 00:21 Ответить
Фіцо знову показує свою проросійську позицію, заграючи з Кремлем. Його зустрічі з Путіним лише підривають довіру до Словаччини як частини ЄС і НАТО. Такі заяви виглядають як гра на користь агресора.
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23.12.2024 00:25 Ответить
Ну що ж - світ давно вже не західний. І з цим хочеш/не хочеш прийдеться рахуватись
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23.12.2024 00:28 Ответить
И чего ты млять добился, абизяна путенская? Нашелся тут вершитель мира, чтоб тебе повылазило
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23.12.2024 00:47 Ответить
Словаччина минулого місяця підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу в Азербайджану, оскільки готується до можливого припинення поставок Росії через Україну. На початку цього року вона уклала угоду про імпорт американського зрідженого природного газу через трубопровід з Польщі.

Країна також може отримувати газ через австрійські, угорські та чеські мережі, що дозволяє імпортувати з Німеччини серед інших потенційних постачальників.
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23.12.2024 00:52 Ответить
Україні своє робити, а куди поїхав фіцо нас не турбує. Фіцо, мабуть, забув, як Уряд Словаччини заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.
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23.12.2024 00:57 Ответить
іпанута відповідь
якщо на пресконхверенціі почне пердіти-ото буде гучна
відповідь
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23.12.2024 01:07 Ответить
В усьому винна ВОНА!
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23.12.2024 01:20 Ответить
Ця блRдина фіцо хоче заплатити ×уйлу гроші, щоб він на них вбивав українців. Та ще, скотина, обурюється, що ми проти.
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23.12.2024 01:34 Ответить
Україна міняє транзит газу на територіальну цілісність
Проста формула.
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23.12.2024 02:15 Ответить
Фіцо приїхав до Ху й Ла, обидва пукнули - один від задоволення, другий від страху. І Фіцо, отримавши подвійну дозу газу, поїхав з Москви курсом "Москви".
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23.12.2024 03:24 Ответить
все таки прошлое тех кто сотрудничал с гитлером не проходит даром
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23.12.2024 05:12 Ответить
Зустріч двох нацистів зовсім не дивина
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23.12.2024 05:30 Ответить
Ось вони- європейські друзі.
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23.12.2024 05:35 Ответить
І ворогів не треба
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23.12.2024 05:58 Ответить
наш зєльц дуже недалекий верховний . недалекий економіст . політик і дипломат --- на нашу гтс . на наші компресорні станціі не впала жодна ракета тому що по ній кацапи качали газ в словаччину а значить в єс --- по нашій гтс газ також надходить і нашим споживачам . якщо після нового року ***** дасть наказ бити по компресорним станціям тоді до зєльця почне доходити --- може хтось забув але ми з словаччини качали до себе ..європейський.. газ реверсом коли нам його не вистачало а це був російський газ з нашоі гтс і ніякого реверсу насправді не було . він був тільки в договорах на папері . отака ***** малята --- казніть нєльзя поміловать де кому правильно поставити ???
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23.12.2024 06:48 Ответить
треба ЗСУ бомбанути парочку енергетичних об'єктів в Брянській області, щоб словаки та угорці не заїкались про нафту і газ від касапів.
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23.12.2024 08:01 Ответить
два *******
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23.12.2024 08:42 Ответить
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23.12.2024 08:44 Ответить
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23.12.2024 08:48 Ответить
"Турецький потік" на черзі?
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23.12.2024 08:49 Ответить
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23.12.2024 09:54 Ответить
Мабуть фіца домовилася з ******, що тепер дешевий газ будуть йому літаками возить
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23.12.2024 10:25 Ответить
Фріц до фріца-візит Фіцо.
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23.12.2024 10:38 Ответить
Просто неадекватна мразота. Тут війна, а в нього «фінансові незручності». Закрутити вентиль, операція «******** газ в Європу» закриється і на тому ця тема згорнеться.
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23.12.2024 11:55 Ответить
Отправляйте газ батутом!🤪
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23.12.2024 12:29 Ответить
 
 