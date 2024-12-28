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Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, - Зеленский

Фіцо та Путін

Российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайную поставку электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества", - напоминает глава государства.

По его словам, благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими нашими партнерами мы не допустили блэкаута в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет продолжать транзит российского газа, - Зеленский

"Теперь Фицо втягивает еще и Словакию в попытки России нанести боль украинцам.

Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения небезплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", - отмечает Зеленский.

Он также отметил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила.

"Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - резюмирует Зеленский.

Читайте: Брюссель не комментирует поездку Фицо к Путину: ЕС готов к остановке транзита газа РФ через Украину

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине.

Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо даже не имеет права смотреть в глаза украинцам, - евродепутат Ауштрявичюс

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) путин владимир (31287) Тарифы на электроэнергию (2166) Фицо Роберт (181) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+22
Непотрібно " перегавкуватися" з фіцо, така дитяча поведінка нічим не допоможе Україні. Для вирішення цих проблем є Брюссель, США, міжнародні суди. Звичайно більш круто виглядають заяви та жарти в сторону один одного, прям битва капітанів, але на рівні заяв в соц мережах нічого не вирішує.
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28.12.2024 14:35
+21
Українська влада нарешті проявляє характер. Припинити транзит газу потрібно було ще в 2014 році - це ключ до перемоги!
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28.12.2024 14:48
+16
Це називається співучасть в злочині. ***** бомбить українську енергетику, а Орбан і Фіцо погрожують Україні і ставлять улитиматум якщо вона не капітулює
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28.12.2024 14:41
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Непотрібно " перегавкуватися" з фіцо, така дитяча поведінка нічим не допоможе Україні. Для вирішення цих проблем є Брюссель, США, міжнародні суди. Звичайно більш круто виглядають заяви та жарти в сторону один одного, прям битва капітанів, але на рівні заяв в соц мережах нічого не вирішує.
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28.12.2024 14:35 Ответить
Українська влада нарешті проявляє характер. Припинити транзит газу потрібно було ще в 2014 році - це ключ до перемоги!
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28.12.2024 14:48 Ответить
А може у 2019 ?
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28.12.2024 14:56 Ответить
Без цього транзиту, ми лишались єдиного реального захисту цієї труби, пару ракет і внутрішня ГТС також б лягла, і це б було набагато гірше чим енергосистема, тому що набагато складніше відновлювати.
Нагадаю вам що у нас тільки декілька регіонів мають свій газ, а решта відбирають з транзиту а потім його добавляють газовидобувні регіони чи сховища повертають які занходяться тна Західній Україні.
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28.12.2024 15:04 Ответить
якеа потреба України в газі, скільки газу видобуває "Укргазвидобування" ,а вже після нагадую можна послухати казочку-"""Нагадаю вам що у нас тільки декілька регіонів мають свій газ, а решта відбирають з транзиту"""Якого транзиту, і скільки газу транзитувала рашистська 3,14дерація в ЄС ???
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28.12.2024 15:46 Ответить
Перше чим писати треба знати як працює гтс, газ нашого видобування йду в транзитну трубу а регіони які не видобувають потім беруть з труби.
Так само газ заповнює сховища на Заході а потім зимою сховища вивантажують в трубу та йде в ЄС а російський газ забирається в інших місцях в замін відібраного.
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28.12.2024 17:17 Ответить
Вот не люблю сам себя когда в голову приходит мысль "надо было вот так". Такое Вам на ум не приходило про себя? У Украины были заключены многолетние контракты на транспортировку рабссейсского газа и надо было их оборвать еще в 14 году? Последствия хоть на один процент себе представляете? А ключ до перемоги это мозги избирателей. Пока они не поймут что независимость Украины уже оплачена кровью и страданиями многих поколений украинцев. И будут выбирать будущее для своих детей и внуков, а не для себя любимых за гречку и обещаний завтрашней сытой жизни.
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28.12.2024 15:58 Ответить
все він правильно відповів. Поставив покидька на місто. А вам лише б зе обгавкати
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28.12.2024 16:52 Ответить
Зачет, Гена. Лижи дальше дупу кловану.
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28.12.2024 17:00 Ответить
ще один накидач г* на вентилятор. По суті є що сказати, що він не так сказав?
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28.12.2024 17:06 Ответить
Все, начиная с самого начала. Международные договоры необходимо выполнять, как и все договоры. А путлеровское "отключим вам газ и свет" не несет ничего конструктивного. Так жил совок в свое время. Анегдоты напомнить? И подоляшавка Igor Liashenko 45f8dd67 только начинает свой путь.
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28.12.2024 17:16 Ответить
про форс мажор і анулювання контрактів Україна попередила ще в 22 році. Весь єс підготувався, лише словаччина з угорщиною соплі жували і чекали на свого друга і партнера владіміра. То їх проблеми, якшо тупі і не підготувалися. Все правильно зе сказав, сподіваюся, транзит він закриє.
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28.12.2024 17:30 Ответить
Украина попередила??? Аннулювання контрактив??? Факты в студию!!!
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28.12.2024 17:36 Ответить
вас гугл забанив? співчуваю
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28.12.2024 17:45 Ответить
Кинь ссылку, подоляшик.
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28.12.2024 17:48 Ответить
убогим не подаю 🥳
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28.12.2024 17:52 Ответить
А что, бесплатно подоляшавишь? Или доступа в гугл нет? Убогое чудо, закройся или аргументируй.
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28.12.2024 17:55 Ответить
А мені подобається, як Зе ткнув його мордякою в грязюку!
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28.12.2024 18:45 Ответить
А все-таки: хтось пояснить, яка є різниця між транспортуванням москалячої нафти до Угорщини та москалячого газу до Словаччини?
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28.12.2024 14:37 Ответить
то газ ,а то нафта
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28.12.2024 14:42 Ответить
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28.12.2024 14:49 Ответить
Різниця тільки в обсягах
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28.12.2024 15:39 Ответить
А з цього погляду: "[…] для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів […]"?

Для народу України що вигідніше?
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28.12.2024 16:57 Ответить
Одні виплодки пекла - фіцо з х-лом роблять те, що в них генетично закладено:підлість. Вони гроблять нашу Україну. А інші (доморощені ) виплодки пекла із середини ніц не роблять, щоб захистити нашу Батьківщину.
І ще треба подивитися, котрі гірші...
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28.12.2024 14:38 Ответить
терміново план гарантій та ***** таємних пунктів розвитку!
терміново туристичний тур в країни, де ще не бував зе!чмо!
фіцо ж казав, що йому бабло запропонували. я не вважаю, що це не правда.
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28.12.2024 14:40 Ответить
Це називається співучасть в злочині. ***** бомбить українську енергетику, а Орбан і Фіцо погрожують Україні і ставлять улитиматум якщо вона не капітулює
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28.12.2024 14:41 Ответить
Головне не здатись і не відступити ні на крок. Інакше це буде тільки початком.
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28.12.2024 14:44 Ответить
Здтристни, кацапсіна. Путін ***** -памʼятай про це.
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28.12.2024 15:11 Ответить
Чим це від польских фермерів відрізняється, нічим. Просто вони захищають свої економічні інтереси, дешевий орківський газ як не крути.
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28.12.2024 15:00 Ответить
Словакія...
А от Грузія
https://t.me/supernova_plus/34747?single Грузія передала "гуманітарну допомогу" російським та корейським військам в Курську область.
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28.12.2024 14:43 Ответить
То не "Грузія", а "уряд Грузії". Різниця є.
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28.12.2024 14:46 Ответить
уряд Грузії обраний грузинами на виборах...
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28.12.2024 14:50 Ответить
Результати яких Європа чомусь не визнала.
Як і у Венесуелі.
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28.12.2024 14:55 Ответить
Ну, якщо грузинів влаштовує їхній уряд то вони теж причетні до цього...
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28.12.2024 14:52 Ответить
Ну дивлччись на все більш ніж місячний спротив грузинскій влади самих грузинів, то їх влада та прийняті Владою Закони, ге влаштовує ЗОВСІМ!
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28.12.2024 15:53 Ответить
А з 2008 по листопад 2024-го значить влаштовувала? Так нічого ж не змінилось місяць тому.
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28.12.2024 17:07 Ответить
ЄС закриває очі на бикування Орбана Фіцо?
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28.12.2024 14:47 Ответить
вас ще щось дивує після подляків?
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28.12.2024 16:54 Ответить
а квартальне бидло вже давно по дорученню хйла відкрило з дєрьмаком перший фронт.
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28.12.2024 14:52 Ответить
Спам
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28.12.2024 14:56 Ответить
А как же мир ы глазах Х...ла, который увидел Зебил. Тоже в спам его?
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28.12.2024 15:01 Ответить
Хутин - володар бази компроматів Ось і весь секрет
А на Зе в нього великих компроматів нема
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28.12.2024 14:54 Ответить
На сарказм не схоже.
Тоді "Якого компромату вам ще не вистачає!?!"
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28.12.2024 14:59 Ответить
Словаки,ви виявилися такими ж пі....,як і вашу старші брати мадяри....
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28.12.2024 14:59 Ответить
Тому що Україні давно потрібно було побудувати широку інтеграцію електромереж з ENTSOE а не займатись різною х...нею.
Взагалі пару ЛЕП на Польщу і Румунію можна було давно збудувати і за кошти, які партнери виділяли за часи війни.
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28.12.2024 14:58 Ответить
на румунію кидали, питання в іншому, їхня генерація не розрахована ще і на те щоб нас забезпечувати, самі ж купували у нас.
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28.12.2024 16:11 Ответить
Будапештці теж люди, вони не зроблять нічого поганого для України!
Или ты забыл как надо?
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28.12.2024 15:12 Ответить
столиця Словаччини Братислава .
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28.12.2024 15:25 Ответить
какая разніца)
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28.12.2024 16:15 Ответить
тонко)
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28.12.2024 15:48 Ответить
Та ні, другий це ви з єрмаком, а фіцо- третій...
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28.12.2024 15:24 Ответить
Фіцо - свідомий ворог. Виконуючи вказівки москви, він завдав нам удар, на який необхідно відповісти максимально сильно та болісно. По іншому, не зрозуміє.
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28.12.2024 15:27 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.12.2024 15:51 Ответить
колишний комуняка
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28.12.2024 15:45 Ответить
словацбкий 3,14цьо і угорський йорбан- це вже третій фронт. Другий фронт проти України і українського народу ,в Україні, куйло офіційно відкрив у 2019 році ,
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28.12.2024 15:53 Ответить
Ти б ще з Бєларуссії е/е імпортував, а потім дивувався, що Пюрер тебе шантажує. Гігант мислі, стратєх!
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28.12.2024 15:56 Ответить
а звідки експортувати по вашому з Молдови ?
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28.12.2024 16:08 Ответить
Ну не з тих країн, які ворожі до нас! І так, з Молдови експорт теж йде, якщо ви це не знали.
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28.12.2024 16:13 Ответить
молдова цілком і повністю живиться від нашої мережі, там є тільки одна ТЕЦ. якщо ви не знали.
беруть звідти де є генерація яка здатна покрити імпорт до нас.
Чи думаєте ее з повітря береться?
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28.12.2024 16:25 Ответить
я боюся, що всі країни коло нас, крім румунії, ворожі. То що робити будемо?
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28.12.2024 16:57 Ответить
На наступний рік в ЄС плануються активні просування в питанні вступу України в Європейську спільноту. І всі країни готові проголосувати "За". Єдина надія Риго-ОПешних, на Словаччину, та Угорщину. Тому Зелі пишуть агресивні тексти по відношенню до них, а не активізована політична боротьба, щоб перетягти їх на нашу сторону.
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28.12.2024 16:01 Ответить
ахахахахаха тобто ми вам газ перекриємо і ******* як хочете, але коли ті сказали що у відповіть рубануть "рубильник" так одразу про "війну" заволав.
Хоча так на хомячків та зебілів подіє, така потужна потужність лідора.
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28.12.2024 16:07 Ответить
Чудова, потужна та переможна новина, особливо на фоні того, що Україна не здатна на 100% забезпечити себе газом власного видобутку і частину отримувала реверсом з Словаччини, по факту просто брала з труби російський газ. Більш того, притомні експерти вже говорять, що після закінчення транзиту х***ло розіб"є гтс ракетами і до графіків відключення е/е можуть додатися ще графіки подачі газу. Більш того дефіцит е/е значно зросте через припинення експорту з Словаччини і дефіцит газу. Схоже , що під радісні крики та схвалення патріотів, зелена влада вирішила пришвидшити розвал країни.
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28.12.2024 16:47 Ответить
важко сказати що робити зараз, а як закінчиться війна, то точно перекрити трубу. Потвори
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28.12.2024 16:59 Ответить
Чкщо відкриють фронт, то потрібно буде знищити їх електростанції
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28.12.2024 17:02 Ответить
У нас просто якийсь надзвичайно талановитий експертнодиванний нарід. І в економіці, і в військовій справі, і в політиці, про спорт я вже й не кажу, важко знайти таку сферу на якій би не зналися диванні специ.
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28.12.2024 17:10 Ответить
І це -- слова особи, котра відповідає за усю зовнішню політику Країни...
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28.12.2024 17:17 Ответить
Перший фронт відкрила кришка піаніно
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28.12.2024 18:19 Ответить
Вже давно треба Братиславу взяти і звільнити словаків від ************* фіцо, на черзі Будапешт
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29.12.2024 00:31 Ответить
ПУТИН ХОЧЕТ ЧТОБЫ ЕС НАЧАЛ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ ТАК КАК И ОН !!! НО ГЛАВНОЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО КАЗНИТЬ ПУТИНА !!! А СЕМЬЯ ЕГО САМА ЗАЧАХНЕТ !!!
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29.12.2024 22:10 Ответить
 
 