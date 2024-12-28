Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайную поставку электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества", - напоминает глава государства.

По его словам, благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими нашими партнерами мы не допустили блэкаута в Украине.

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"Теперь Фицо втягивает еще и Словакию в попытки России нанести боль украинцам.

Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения небезплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", - отмечает Зеленский.

Он также отметил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила.

"Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - резюмирует Зеленский.

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Как сообщалось, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине.

Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

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