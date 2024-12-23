Фицо даже не имеет права смотреть в глаза украинцам, - евродепутат Ауштрявичюс

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве не имеет права смотреть в глаза украинцам.

Об этом в соцсети Х написал депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский газ все еще объединяет похожих по убеждениям автократов. Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам!", - написал евродепутат.

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Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.

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