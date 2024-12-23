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путин (30484) транзит (561) Фицо (127)

Фицо даже не имеет права смотреть в глаза украинцам, - евродепутат Ауштрявичюс

фіцо та путін

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве не имеет права смотреть в глаза украинцам.

Об этом в соцсети Х написал депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский газ все еще объединяет похожих по убеждениям автократов. Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам!", - написал евродепутат.

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Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.

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Топ комментарии
+17
і язик в гівні пуйла
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23.12.2024 15:46
+15
Тепер і у нього руки в крові українців!
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23.12.2024 15:41
+7
Так так, но зате він, фіцо, дивиться у очко, перепрошую, у очки, (шо знов не туди?) ну як воно там куди дивився наш найвеличнійший, сонцесяйний та прострочений і бачив там мир.
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23.12.2024 15:44
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Тепер і у нього руки в крові українців!
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23.12.2024 15:41 Ответить
і язик в гівні пуйла
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23.12.2024 15:46 Ответить
а йому пофуй...- він конюктурщик
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23.12.2024 15:46 Ответить
Так так, но зате він, фіцо, дивиться у очко, перепрошую, у очки, (шо знов не туди?) ну як воно там куди дивився наш найвеличнійший, сонцесяйний та прострочений і бачив там мир.
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23.12.2024 15:44 Ответить
ну куди він міг дивитись, поки у ***** смоктав? там без варіантів.
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23.12.2024 15:49 Ответить
Хто зна, хто зна. Такий "талант" як він спроможний і рібку з'істи і на ... моркву сісти.
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23.12.2024 16:02 Ответить
Вчинок фіци настільки неадекватний що починаєш шукати таємний сенс...
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23.12.2024 15:45 Ответить
Він вже давно не таємний! Фіцо, орбан, вучич, ердоган, іванішвілі- на зарплаті ху...ла! Відпрацьовують! 🤬
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23.12.2024 15:50 Ответить
Сенс ГРОШИ.
20 долярів завжди 20 долярів.
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23.12.2024 16:03 Ответить
Нехай євродепутат Ауштрявічюс це заявить фіцу прямо в пику.
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23.12.2024 15:50 Ответить
Рейтинг Фіцо падає останнім часом. Якщо ще й кацапський газ дешевий не піде, то все закінчиться достроковими виборами і феєричним прой0бом партії Фіцо... Тому ніяких поблажок!
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23.12.2024 15:50 Ответить
Фу гидота...
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23.12.2024 15:59 Ответить
Так він і украінцям в очі не дивиться
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23.12.2024 16:00 Ответить
Той випадок, коли жалкуєш, що людину не дострілили....
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23.12.2024 16:03 Ответить
Фіцо - холуй кремля
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23.12.2024 16:27 Ответить
Такі як фіцо сорому не мають
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23.12.2024 16:35 Ответить
все эти фицо,орбаны,папы римские-********,ненавижу их!
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23.12.2024 17:32 Ответить
 
 