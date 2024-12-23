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Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны, - Зеленский

Зеленський засудив візит Роберта Фіцо до Путіна

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит заметить, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности. Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - отметил он.

Зеленский отметил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

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"Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу. Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной.

Господин Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, то есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо. Итак, его ключевая цель - вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - подытожил он.

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Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо угрожает конфликтом из-за прекращения транзита газа через Украину в Словакию
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Угу , а ми всі 10 років війни прокачували Україною кацапські нафту і газ ... але ж етодругое ... так ?
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23.12.2024 14:05 Ответить
А ты далеко от него ушёл, дорожный строитель-шашлычник?
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23.12.2024 14:06 Ответить
Так треба Фіці ще й нафтову трубу перекрити! Щоб не гавкав!
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23.12.2024 14:07 Ответить
Слабенько.
МЗС має прямо звинуватити Фіца у підбурюванні до ударів кацапами по українських містах. Очевидно він там просив саме те, "повпливати" на Україну...
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23.12.2024 14:14 Ответить
https://x.com/turkmendagz





https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



https://x.com/turkmendagz

@turkmendagz


https://x.com/turkmendagz/status/1870932168375193984

Фицо - отсосал. И х..й бы с этим. Но он жал руку которая по локоть в крови чеченцев, грузин, сирийцев, украинцев, русских. Это ни в какие ворота уже не лезет. Хочешь сосать, соси. Но б...ять, ты бы ещё вместе с ним крови выпил из одной кружки.
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23.12.2024 14:24 Ответить
Нужно называть вещи своими именами, фицо, враг не только Украины, но и всего человечества и говорить об этом нужно прямо и открыто, если вы хотите строить новый мир и новые отношения.
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23.12.2024 14:34 Ответить
скажу непопулярну думку (на фоні пісюнів, заслужено натиканих зе вище), але:

це рідкий випадок, коли копірайтер зе підготував конструктивний текст . По фактам.
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23.12.2024 15:12 Ответить
Фіцо - колабораціоніст. Термін колаборація ввів маршал Петен у 1940 р., який вважав, що Німеччина виграла війну, і повідомив французам, що згоден на "співпрацю" ("collaboration") з Німеччиною.
15 серпня 1945 р. Петена визнали винним у державній зраді і засудили до смертної кари, конфіскації майна і поразки в правах, але через похилий вік суд рекомендував відмовитися від страти.
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23.12.2024 15:22 Ответить
Швидше сам підробляє, а х...лу і так доводитися таких повій утримувати
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23.12.2024 15:23 Ответить
 
 