Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит заметить, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности. Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - отметил он.

Зеленский отметил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

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"Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу. Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной.

Господин Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, то есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо. Итак, его ключевая цель - вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - подытожил он.

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Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

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