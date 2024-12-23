Науседа о визите Фицо в Москву: Как дешево стоит ваша любовь?

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравленным газом от встречи с военным преступником. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических условий!" - написал Науседа.

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Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.