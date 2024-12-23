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путин (30484) россия (93011) Фицо (127) Науседа Гитанас (234)

Науседа о визите Фицо в Москву: Как дешево стоит ваша любовь?

Науседа засудив візит Фіцо до Москви

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть те, кто приезжает в Россию с любовью и чувствует себя отравленным газом от встречи с военным преступником. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических условий!" - написал Науседа.

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Науседа про Фіцо

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После встречи с Путиным Фицо сказал, что его визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Словакию.

Президент Владимир Зеленский осудил премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в РФ для встречи с Путиным.
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Топ комментарии
+14
Науседа прекрасно розуміє, що "Безплатний сир буває лише в мишоловці...". Фіцо, з власної волі, з-за своєї жадібності, потрапив у "мишоловку" до кацапів... А зараз "крутиться, як воша на гребінці"... Мені цікаво - коли у "Рубльовській народній республіці" з"явиться ще й "словацька" філія"?
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23.12.2024 15:10
+13
Я вообще не понимаю как руководитель страны НАТО может ездить к врагу НАТО как к себе домой. Какие секреты оно сдает и какие задания ***** оно выполняет только можно догадываться.
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23.12.2024 15:15
+11
Фіцо їздив до москви жалітися на єрмака. Чемодан з баблом взяв, прокачку пообіцяв, а тепер задню дає, кинуть збирається. Наведіть порядок зі своїми кадрами.
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23.12.2024 15:06
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Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни - без жодних політичних умов!" --------
Одразу в пам'яті як стратегічні бомбардувальники, які зараз нас ******** за газ кацапляндії здавали...
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23.12.2024 15:03 Ответить
в тій мутній справі за всі літаки кучмі (офіційно) дали 11 лямів баксів, коли кожен з них коштував більше 100. якось так.
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23.12.2024 15:09 Ответить
Фіцо їздив до москви жалітися на єрмака. Чемодан з баблом взяв, прокачку пообіцяв, а тепер задню дає, кинуть збирається. Наведіть порядок зі своїми кадрами.
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23.12.2024 15:06 Ответить
ха-ха, така версія подобається, хоч і огидна.
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23.12.2024 15:10 Ответить
Науседа прекрасно розуміє, що "Безплатний сир буває лише в мишоловці...". Фіцо, з власної волі, з-за своєї жадібності, потрапив у "мишоловку" до кацапів... А зараз "крутиться, як воша на гребінці"... Мені цікаво - коли у "Рубльовській народній республіці" з"явиться ще й "словацька" філія"?
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23.12.2024 15:10 Ответить
Цікаво просто географічно що фіцо просив у ху-йла? Крім прохання наростити бомбардування України щоб та погодилася на транзит, інших варіантів якби й нема...
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23.12.2024 15:13 Ответить
Я вообще не понимаю как руководитель страны НАТО может ездить к врагу НАТО как к себе домой. Какие секреты оно сдает и какие задания ***** оно выполняет только можно догадываться.
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23.12.2024 15:15 Ответить
Гм, а чому "ворога НАТО"?

Хіба NATO випускало коли-небудь колективний statement, де параша відкрито визнається ворогом?

P.S. Турок теж регулярно їздить, ручкається, навіть С-400 раніше закуповував -- від NATO жодної реакції.
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23.12.2024 16:16 Ответить
Фіцо залише на завжди коричневу пляму на історії Словаччини.
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23.12.2024 15:16 Ответить
Та на ній вже давно проби нікуди ставити ...
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23.12.2024 15:50 Ответить
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24.12.2024 06:46 Ответить
Чи їм то вперше робити?
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23.12.2024 16:16 Ответить
Друзі пізнаютьця в біді! Війна показала, хто нам друг, а хто, прихований ворог! Прибалтійцям респект, а путінським підлабузникам, як то вучич, орбан, фіцо, єрдоган, іванішвілі- всесвітній сором і ганьба!
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23.12.2024 15:32 Ответить
Ердоган тут нідочого.
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23.12.2024 16:04 Ответить
ердоган - авторитарний покидьок, котрий теж хоче відновити імперію, тільки робить це не так примітивно як *****.
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23.12.2024 16:18 Ответить
доречі щось схоже на те, що азер алієв кинув Ердогана. Бо турція планувала поглинути азерів, та після карабаху все заглохло.
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23.12.2024 17:23 Ответить
Так. Поки що так виглядає.
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23.12.2024 17:30 Ответить
ДЯКУЄМО ЛИТВІ...... ЗА ТЕ ЩО НЕ ПРОКОВТНУЛИ СОПЛІ ФІЦО...І НА ЧОРНЕ СКАЗАЛИ ЧОРНЕ
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23.12.2024 15:38 Ответить
 
 