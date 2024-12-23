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Еврокомиссия (1411) россия (93011) Фицо (127)

Брюссель не комментирует поездку Фицо к Путину: ЕС готов к остановке транзита газа РФ через Украину

У Єврокомісії не коментують піїздку Фіцо до Путіна

В Европейской комиссии не комментируют поездку премьера Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно визита премьер-министра Фицо в Москву у нас нет комментариев. Однако мы хотели бы напомнить следующие факты: остановка потока через Украину 1 января является ожидаемой ситуацией, и ЕС к ней готов", - отметил представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия в координации с государствами-членами уже более года работает над подготовкой к сценарию без транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для государств-членов, которых это касается.

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"Европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центрально-Восточную Европу альтернативными маршрутами. С 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями по импорту сжиженного природного газа", - пояснил он.

Также, добавил представитель ЕК, безопасность архитектуры газоснабжения ЕС была усилена за последние несколько лет, в частности, благодаря мерам по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии.

"Влияние прекращения транзита через Украину на безопасность поставок ЕС ограничено", - подытожил он.

Напомним, что 22 декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что совершил визит к Путину в ответ на нежелание Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину.

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А мали б гнати ×уйловських пацюків Орбана і Фіцо сцяним ганчір'ям звідусіль. Безмежна толерантність - самовбивча хвороба куколдів.
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23.12.2024 17:27 Ответить
А,що відповісти,якщо об тебе витерли ноги.Та послали за рускім кораблем.
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23.12.2024 17:28 Ответить
Іноді здається, що ЄС навмисно тримає для балансу орбана та фіцо. На них легко посилатись, коли дія доходить до справ, які вони не хочуть самі підтримувати.
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23.12.2024 17:55 Ответить
фіцо не готовий до припинення фінансових потоків в свій карман із раїсі..
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23.12.2024 18:12 Ответить
Хай фіцо тепер літаками газ з кацапії возить
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23.12.2024 18:22 Ответить
Интересная логика: транзит закрывает Украина, а крыльями хлопать полетел к Путе.
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23.12.2024 19:11 Ответить
 
 