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Венгрия (1836) нефть (1848) транзит (562) Лукойл (20)

Венгрия заявляет, что договорилась о поставках российской нефти через Украину, - Bloomberg

Угорщина заявляє, що домовилась про постачання російської нафти через Україну, - Bloomberg

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заявила, что достигла соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Объявление от будапештской компании в понедельник, 9 сентября, было сделано после того, как Украина в июне фактически запретила ПАО "Лукойл" продолжать использовать ее как транзитную страну - в ответ на полномасштабное вторжение России, пишет Bloomberg.

Согласно договору компания Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября.

Bloomberg напоминает, что ранее российская сторона была ответственна за доставку нефти в пункты в Венгрии и Словакии, расположенные вблизи границы с Украиной.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба"", - сказал исполнительный вице-президент Mol Габриэль Сабо, имея в виду трубопровод, который соединяет Россию и Венгрию через Украину.

В то же время в Mol Nyrt. не уточнили, какая именно компания или компании будут осуществлять поставки.

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Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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Топ комментарии
+35
Тоесть одни воюют а другие торгуют с нашими врагами. Скоро иранские ракеты полетят нам на головы а мы будем еще и ирану зерно поставлять чтобы работники военной промышленности не голодали.
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10.09.2024 00:27
+31
Угорщину ще можна зрозуміти, їм тупо пох7й кого вбивають рашисто-нацисти, доки не їх.
Але Україна..... це якийсь абсурд..... допоможіть рашистам заробити гроші на які вони виробляють зброю щоб вас вбивати..... я вірно зрозумів?
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10.09.2024 00:25
+26
Мадярські запроданці на радощах спалили українських.
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10.09.2024 00:26
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Розблокують допомогу ЄС.
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10.09.2024 00:19 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3881559-zelenskij-ne-hocemo-prodovzuvati-gazovij-kontrakt-iz-rosieu-sob-vona-ne-zaroblala-tut-grosi.html Зеленський: Не хочемо продовжувати газовий контракт із Росією, щоб вона не заробляла тут гроші

Нафта то ж не газ.
Нафту можна.
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10.09.2024 00:22 Ответить
Угорщину ще можна зрозуміти, їм тупо пох7й кого вбивають рашисто-нацисти, доки не їх.
Але Україна..... це якийсь абсурд..... допоможіть рашистам заробити гроші на які вони виробляють зброю щоб вас вбивати..... я вірно зрозумів?
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10.09.2024 00:25 Ответить
Мадярські запроданці на радощах спалили українських.
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10.09.2024 00:26 Ответить
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10.09.2024 00:37 Ответить
Тоесть одни воюют а другие торгуют с нашими врагами. Скоро иранские ракеты полетят нам на головы а мы будем еще и ирану зерно поставлять чтобы работники военной промышленности не голодали.
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10.09.2024 00:27 Ответить
Я тобі більше скажу - за ті ракети РФ платить Ірану нашим же зерном, що вкрала.
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10.09.2024 00:30 Ответить
Я говорил еще год назад что нужно топить баржи с зерном и выжигать рашистам поля зесеяные пшеницей. Потому что ето будет кровавое зерно за которое рашисты закупают оружие в северной корее и ирана. Но все шикали мол низзя. Ну вот теперь нужно тех кто саботировал ето привязывать к електростанциям и стратегическим обьектам пускай ловят иранские ракеты. Потому что как говорят експерты ети ракеты еще сложнее перехватывать чем рашистские и скорее почти все они прилетят по целям в пределах своей досягаемости.
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10.09.2024 00:39 Ответить
1. Женевська конвенція.
2. Знищення полів і інших фермерських об'єктів в той час коли маса жирних незнищених військових, інфраструктурних і енергетичних цілей?
Ну от нізя банально матиматично порахувать вигоду від ракетного удару в систе поле і по якомусь нафтопереробному заводу? Мабуть нізя.
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10.09.2024 02:55 Ответить
Рашистам плювати на Женевську конвенцію.
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10.09.2024 06:07 Ответить
Ще один доказ того, що ми різні.
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10.09.2024 08:26 Ответить
Зеленскийпростоублюдок
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10.09.2024 00:27 Ответить
А що у ту трубу не може прилетіти?

Уламків Шахедів у нашому розпорядженні дофіга. Хай потім кацапи пряснюють навіщо вони свій трубопровід розбомбили.
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10.09.2024 00:28 Ответить
А що ти потім будеш робить з розлитою на нашій землі нафтою?
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10.09.2024 02:15 Ответить
Поставимо бурову і будемо "добувати" нафту прямо з труби!
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10.09.2024 08:27 Ответить
"Ярославе"! Не "фантазуй" Нам прийдеться потім викинуть набагато більшу купу грошей на ліквідацію наслідків... Воно нам треба?..
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10.09.2024 12:23 Ответить
Жартую, це ж очевидно
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10.09.2024 12:33 Ответить
Нічого дивного. Вороги України завжди домовляться. Питання ціни і умовного номера рахунку зеленого офшора.
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10.09.2024 00:28 Ответить
Труба що, ще ціла? І потрібні перекачуючі станції, електроенергія. Ординці це все підірвали. Як постачати?
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10.09.2024 00:33 Ответить
В мене виникає тільки одне питання - скільки життів наших військових та цивільних , коштує кожна тона нафти , що росія продає в Угорщину?
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10.09.2024 00:38 Ответить
А с кем договорились на транзит это секрет?
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10.09.2024 00:50 Ответить
Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і зарубіжних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
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10.09.2024 09:24 Ответить
А чи не тому пана Кулебу звільнили...?!
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10.09.2024 00:55 Ответить
А він що, був політиком? Звичайний посіпака кварталу95.
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10.09.2024 01:15 Ответить
Угорська енергетична компанія Mol Nyrt скасувала українські санкції проти Лукойлу?
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10.09.2024 01:01 Ответить
Всі взаємні вояжі Вітюши Орбана та Дерьмака були повязані саме з нафтою. Ясна річ, що ЕрЗе безплатно не погоджувалось на транзит нібито білоруської нафти. Так само ЕрЗе небезплатно погоджується на транзит х.... газу під видом азербайджанського газу. Схема подібна до Росукраенерго відновлена. Сіамцям похер, що ******* заморозили допомогу ЕС, тільки про свій карман переживають.
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10.09.2024 01:59 Ответить
Та най собі качають. Але ціна за транзит має розраховуватись по формулі: біржова ціна нафти Urals x5. Весь прибуток від транзиту - на закупівлю зброї. кацапія заробить на 1 снаряд, а ми - на 10. А що ви думали? Ризики коштують дорого. Наші люди мають під ударами ракет і дронів обслуговувати ту трубу.
____
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10.09.2024 03:03 Ответить
Віталька, ти сам віриш в те що написав ?
Гроші на снаряди, від зе-шобли....🙃
Вони із зібраних благодійних десятків мільйонів доларів, за декілька років, виділити
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10.09.2024 04:24 Ответить
один мільйон, і то ще не факт, що ми щось отримаємо, можливо колись....
І пох-уй, що весь світ збирає кошти на чеську ініціативу.....
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10.09.2024 04:28 Ответить
********, починайте риготати, вам же - какая разница.
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10.09.2024 06:59 Ответить
Йшов десятий рік війни.А труба вона і в Африці труба.Нічого нового...
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10.09.2024 07:11 Ответить
Хунта ZE, готова на все заради заробітку .******* постійно вставляють Україні палиці в колеса,а ЗЄльоная шваль ,дивиться їм в (_!_)
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10.09.2024 07:11 Ответить
Ну якщо Україна підписала про поставки російської нафти через свою територію то у владі хто це зробив ворог ,"чи кому война а кому мать родна"
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10.09.2024 07:26 Ответить
Як казав Гетьманцев про торгівлю з Кацапією - потрібно мислити арифметично, з вигодою. А не політично.
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10.09.2024 11:37 Ответить
В эту игру или все должны играть, или никто абсолютно. Последнее пока не возможно. А электроника в кацапских ракетах чья--- американская, французская итд и тп. Все знают. Так устроена пока рыночная экономика. Как только изделие изготовлено, оно становится товаром. Все продается и всё покупается. Однажды один симбирский гамнозист решил иначе и пошли за ним идиоты в плановую экономику. Куй шо вышло. Конечно не смешно. Деньги не пахнут--- потому, что их не кто не нюхает. Так вышло.
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10.09.2024 16:47 Ответить
 
 