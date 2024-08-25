Позиция Еврокомиссии по прекращению транзита нефти "Лукойла" усугубляет подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие вмешательства Европейской комиссии в вопрос транзита нефти "Лукойла" указывает на то, что из Брюсселя в Киев поступают указания нарушить энергоснабжение Венгрии и Словакии.
Соответствующее заявление опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.
Сийярто сказал, что, несмотря на ослабление ЕС из-за того, что он назвал "саморазрушительной" политикой, он все еще должен быть способным защищать базовые интересы безопасности своих стран-членов от действий страны-кандидата.
"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет помогать в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усиливает подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы", - утверждает венгерский министр.
Он также рассказал, что венгерское правительство в течение последних недель упорно работало над тем, чтобы обеспечить поставки нефти в страну в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и близко к завершению разработки долгосрочного решения, которое обеспечит продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере.
"Как только переговоры будут завершены и необходимые подписи будут на месте, мы немедленно объявим об этом", - добавил он.
В завершение Сийярто назвал действия Еврокомиссии - или их отсутствие - "позорными и разоблачающими саму себя".
Что предшествовало
Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".
18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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Репана хочеш, поц?
Приклад: Навіть мадяри Закарпаття після гіпотетичного"приєднання" до "Мадьярорсаг" не будуть потрібні Угорщині У них відберуть всі ті "плюшки" якими їх зараз загодовує уряд Угорщини Всі горошові допомоги Безплатне навчання у ВИШах Угорщини Вони не зможуть жить "з угорськими зарплатами по українських цінах" Бо вони тоді просто стануть звичайними громадянами Угорщини
Точно те саме буде - і з УСІМА словаками та мадярами після виходу з ЄС та НАТО Відріжуть доступ до арсеналів та секретів і технологій НАТО і відріжуть від "загальноєвропейського гаманця ЄС І будуть вони простими громадянами своїх країн (а не членами "союзів") - до яких не буде діла всій Європі! Практична реалізація цього уже є - на прикладі моряків ЧФ: перше що зробила Росія анексувавши Крим - позбавила їх доплат "за службу за рубежом"!
Му дСіярто, про "зовнішне управління" Україною, не соромся.
І чи не пора вже задуматись?
уже не обязательно диверсанты,
может прилететь шахед либо кацапский снаряд.
Їм гроші дають а вони ще й обсірають руку що дає.
Хай подякує, що досі не ввели санкції проти Угорщини. Хоча за всіма ознаками вже давно пора.