Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие вмешательства Европейской комиссии в вопрос транзита нефти "Лукойла" указывает на то, что из Брюсселя в Киев поступают указания нарушить энергоснабжение Венгрии и Словакии.

Соответствующее заявление опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто сказал, что, несмотря на ослабление ЕС из-за того, что он назвал "саморазрушительной" политикой, он все еще должен быть способным защищать базовые интересы безопасности своих стран-членов от действий страны-кандидата.

"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет помогать в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усиливает подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы", - утверждает венгерский министр.

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Он также рассказал, что венгерское правительство в течение последних недель упорно работало над тем, чтобы обеспечить поставки нефти в страну в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и близко к завершению разработки долгосрочного решения, которое обеспечит продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере.

"Как только переговоры будут завершены и необходимые подписи будут на месте, мы немедленно объявим об этом", - добавил он.

В завершение Сийярто назвал действия Еврокомиссии - или их отсутствие - "позорными и разоблачающими саму себя".

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Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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