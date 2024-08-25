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Позиция Еврокомиссии по прекращению транзита нефти "Лукойла" усугубляет подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы, - Сийярто

Петер Сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие вмешательства Европейской комиссии в вопрос транзита нефти "Лукойла" указывает на то, что из Брюсселя в Киев поступают указания нарушить энергоснабжение Венгрии и Словакии.

Соответствующее заявление опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто сказал, что, несмотря на ослабление ЕС из-за того, что он назвал "саморазрушительной" политикой, он все еще должен быть способным защищать базовые интересы безопасности своих стран-членов от действий страны-кандидата.

"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет помогать в обеспечении энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усиливает подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти проблемы", - утверждает венгерский министр.

Читайте: "Оснований для беспокойства нет": В Еврокомиссии ответили на жалобы Венгрии и Словакии из-за украинских санкций против "Лукойла"

Он также рассказал, что венгерское правительство в течение последних недель упорно работало над тем, чтобы обеспечить поставки нефти в страну в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и близко к завершению разработки долгосрочного решения, которое обеспечит продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере.

"Как только переговоры будут завершены и необходимые подписи будут на месте, мы немедленно объявим об этом", - добавил он.

В завершение Сийярто назвал действия Еврокомиссии - или их отсутствие - "позорными и разоблачающими саму себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои в Курской области не повлияли на поставки газа в Венгрию, - Сийярто

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Читайте: Еврокомиссия анализирует решение Венгрии об ограничении помощи украинским беженцам

Автор: 

Еврокомиссия (1443) нефть (1917) транзит (568) Лукойл (21) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+22
я якось не розумію суті проблеми. Чому б угорщині і словакам не вийти з поганого єс та нато і вступити в брікс, одкб і проч? нафта буде на шару. Газ також. Що їх стримує?
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25.08.2024 02:20
+21
Ну то вийдіть нахрєн із ЄС та НАТО і буде вам щастя.
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25.08.2024 02:25
+18
гнійник на тілі евросоюзу продовжує смердіти...
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25.08.2024 01:52
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Сійярто, погуй на твої підозри!
Репана хочеш, поц?
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25.08.2024 01:49 Ответить
в ЄС треба приймати правила по виключенню з Союзу
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25.08.2024 13:04 Ответить
гнійник на тілі евросоюзу продовжує смердіти...
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25.08.2024 01:52 Ответить
Єтот дядя дурак?
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25.08.2024 01:52 Ответить
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25.08.2024 09:11 Ответить
Мадяри йдуть у ігнор. Українцям повинно бути пох.. що думають чи підозрюють мадяри.
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25.08.2024 02:10 Ответить
ні дня не проходить щоб не виліз черговий угорський гуляш з новою кремлівською методичкою.
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25.08.2024 02:18 Ответить
я якось не розумію суті проблеми. Чому б угорщині і словакам не вийти з поганого єс та нато і вступити в брікс, одкб і проч? нафта буде на шару. Газ також. Що їх стримує?
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25.08.2024 02:20 Ответить
У них план лише із двох пунктів. Залишилося лише рибку з'їсти.
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25.08.2024 07:41 Ответить
А кому вони будуть потрібні поза межами ЄС та НАТО? Будуть для Росії ще два "Чемодани без ручки - і нести важко і викинуть жаль!" Країни будуть оточені "ворожими" державами Не будуть впливать ні на які соціально-політичні процеси у Європі Будуть повністю залежними від волі сусідів не тільки в питаннях імпорту енергоносіїв - а й взагалі в питаннях всієї зовнішньоекономічної діяльності І навіщо вони тоді Росії? Бо у обох не буде вільного виходу у зовнішній світ
Приклад: Навіть мадяри Закарпаття після гіпотетичного"приєднання" до "Мадьярорсаг" не будуть потрібні Угорщині У них відберуть всі ті "плюшки" якими їх зараз загодовує уряд Угорщини Всі горошові допомоги Безплатне навчання у ВИШах Угорщини Вони не зможуть жить "з угорськими зарплатами по українських цінах" Бо вони тоді просто стануть звичайними громадянами Угорщини
Точно те саме буде - і з УСІМА словаками та мадярами після виходу з ЄС та НАТО Відріжуть доступ до арсеналів та секретів і технологій НАТО і відріжуть від "загальноєвропейського гаманця ЄС І будуть вони простими громадянами своїх країн (а не членами "союзів") - до яких не буде діла всій Європі! Практична реалізація цього уже є - на прикладі моряків ЧФ: перше що зробила Росія анексувавши Крим - позбавила їх доплат "за службу за рубежом"!
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25.08.2024 08:26 Ответить
Вони потрібні московії тільки у теперішньому статусі, троянського коня в ЄС і НАТО, і ніяк інакше!
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25.08.2024 12:04 Ответить
та ні, як вийдуть, так і зразу ввійдуть в ЄС і в НАТО,
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25.08.2024 09:45 Ответить
Ну то вийдіть нахрєн із ЄС та НАТО і буде вам щастя.
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25.08.2024 02:25 Ответить
а у мене є підозри - що щось пізно закрили цей тразит - під час війни з поставщиком (і отримувачем коштів )
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25.08.2024 02:32 Ответить
Suck it up biotch.
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25.08.2024 02:42 Ответить
Та кажи вже, МудСіярто, про "зовнішне управління" Україною, не соромся.
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25.08.2024 02:58 Ответить
Євросоюз - що за геїв у поганому сенсі цього слова Ви до себе понабирали? Для чого вони Вам?
І чи не пора вже задуматись?
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25.08.2024 03:18 Ответить
Мадьярам не подобається, що шантаж не діє (-:
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25.08.2024 03:21 Ответить
Є підозри, що Орбана купив з потрохами Могілєвіч.
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25.08.2024 04:03 Ответить
Так місце цих кремлівських холуїв близьких генетично кацапам гунів - угрів точно в азіатській трупно- тайговій спілці МС (трупно- таёжном союзе ТС )та в загниваючій ОДКБ. І таким опричникам фашиста )(уйла немає місця ні в ЄС ні в НАТО! І це давно мають зрозуміти всі демократичні країни Європи та Заходу.
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25.08.2024 04:48 Ответить
Русские диверсанты могут в любой момент взорвать нефтепровод с газопроводом. Как амиачный провод в Харьковской области.
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25.08.2024 05:02 Ответить
война идет и мины летают, как мухи. (с)
уже не обязательно диверсанты,
может прилететь шахед либо кацапский снаряд.
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25.08.2024 07:26 Ответить
цей блазень постійно на щось жаліється, проблеми не у ЄС і не в транзиті, а пробема особиста уряду товстозадого орбана, прибери їх то преблема вирішиться не почавшись для тієї угорщини
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25.08.2024 06:05 Ответить
Ведра вам в помощь!
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25.08.2024 06:56 Ответить
А проблема війна його не тривожить? Підтримки орків,постійний бойкот допомоги ЗСУ, відкриття виїзду для істот? Посієш вітер,пожнеш бурю
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25.08.2024 07:19 Ответить
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25.08.2024 07:46 Ответить
Проблема ЄС це ватна жопа сіярто
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25.08.2024 08:05 Ответить
Виявляється що і в угорців велика кількість зброду на посадах. Ну дав Брюссель вказівку Києву. Ну пішов Київ на співпрацю з Брюсселем. І що? Угри получають вказівки від кацапів і китайців. Також ідуть на співпрацю з "другой цівілізацієй". Що для кого тут ганебного? Україна має остаточно визначитися як і з ким жити далі. Угорці також визначилися. Чого ж той зброд не може домовитися про поставки в обхід України? Ха ха ха.
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25.08.2024 08:32 Ответить
Маразм кріпне. Може дійсно час замислитися про виключення з ЄС?
Їм гроші дають а вони ще й обсірають руку що дає.
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25.08.2024 08:35 Ответить
Який Брюссель, кретини? В Київського режиму господар інший, час було б зрозуміти, і дядьку Віктору не втручатись у вибори президента США.
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25.08.2024 09:13 Ответить
Який Брюссель, кретини? В" Київського режиму господар інший", час було б зрозуміти, і дядьку Віктору не втручатись у вибори президента США.
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25.08.2024 09:15 Ответить
Гуляшмен.......А ты як думав! За урал пшол вон гойда.............
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25.08.2024 09:16 Ответить
А чому ЄС повинен допомагати Угорщині уникати санкцій проти Роісі?

Хай подякує, що досі не ввели санкції проти Угорщини. Хоча за всіма ознаками вже давно пора.
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25.08.2024 09:28 Ответить
Щось він дуже відстоює саме отого постачальника-напевне якісь особисті зиски з цього має. Нехай би ''пошерстили'' його відповідні органи ЄС.
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25.08.2024 09:35 Ответить
Позиція мадярів, щодо припинення і блокування допомоги Україні з боку ЄС І НАТО НА 100% ПЕРЕКОНУЄ , що"РАШИСТСЬКИЙ ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ УКРАЇНИ доручив БУДАПЕШТУ "створити ці проблеми", для України.ЄС І НАТО -
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25.08.2024 11:03 Ответить
По-моему, чувак конкретно нарывается..
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25.08.2024 17:32 Ответить
 
 